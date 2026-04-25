Los beneficios de la manteca de maní para la fuerza y movilidad de los adultos mayores

El consumo diario de mantequilla de maní mejora la fuerza funcional y la movilidad en adultos mayores, facilitando la autonomía en actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mantequilla de maní, un alimento habitual en desayunos y meriendas, gana terreno como aliado potencial para preservar la independencia física en la vejez. Con el avance de la edad, mantener la fuerza funcional y evitar la pérdida de movilidad se convierte en un desafío central para millones de personas. Ahora, nuevas investigaciones sugieren que incorporar este producto a la dieta diaria podría influir de manera directa en la capacidad de los adultos mayores para realizar actividades cotidianas esenciales y proteger su autonomía.

Un estudio reciente publicado en Prevention vincula el consumo diario de mantequilla de maní con mejoras en la fuerza funcional de las piernas en adultos mayores. Según los resultados, integrar este alimento en la dieta permitió a personas de entre 66 y 89 años completar más rápido pruebas físicas asociadas a la autonomía en la vejez.

La investigación, difundida originalmente por la revista médica Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle y analizada en Prevention, incluyó a 120 adultos mayores que, durante seis meses, consumieron tres cucharadas diarias de mantequilla de maní. Quienes incorporaron esta cantidad lograron completar las pruebas funcionales 1,23 segundos más rápido que el grupo que no modificó su alimentación. Este avance se obtuvo sin incremento de peso, pese al aporte diario de 43 gramos de mantequilla de maní, equivalentes a aproximadamente 250 calorías.

Un estudio en adultos de 66 a 89 años demostró que sumar mantequilla de maní a la dieta acelera el desempeño en pruebas físicas asociadas a la independencia (Foto: Captura)

El consumo regular de mantequilla de maní favoreció la rapidez para levantarse y sentarse, aunque el estudio no reportó aumentos en el volumen muscular ni en la fuerza general. Los participantes, que vivían solos y tenían riesgo de caídas, experimentaron mejoras en la velocidad y la capacidad funcional, además de un aumento en la calidad nutricional global de sus dietas. No se detectaron incrementos significativos en el peso corporal a pesar del mayor aporte calórico.

Beneficios nutricionales y aportes de la mantequilla de maní

Según la nutricionista Jessica Cording, consultada por Prevention, la mantequilla de maní es una fuente relevante de proteínas, grasas y fibra, favoreciendo el aumento de la ingesta proteica, un aspecto clave para adultos mayores. Sandra Zhang, del Centro Médico Tufts, destacó el contenido de grasas insaturadas, magnesio, potasio y vitamina E, todos nutrientes que cumplen un papel relevante en la función muscular y la salud general.

Los participantes del estudio experimentaron mejoras en rapidez, calidad nutricional y capacidad funcional, sin aumentos en el volumen muscular general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de este producto reside también en su aporte calórico y de grasas saludables, según Michael Ormsbee, director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Estatal de Florida. Ormsbee explicó que la energía añadida puede favorecer ciertas funciones en adultos mayores con baja ingesta calórica. Por su parte, Carissa Mondelli, dietista del Hospital Phelps de Northwell, consideró que la mantequilla de maní resulta adecuada para quienes tienen dificultades para consumir suficientes calorías. Para Christen Cooper, profesora asociada en la Universidad Pace, estos hallazgos “demuestran el poder de consumir abundantes alimentos vegetales”.

Opinión de expertos sobre mecanismos y precauciones

Especialistas consultados por Prevention señalaron que el estudio es de carácter observacional, por lo que establece una relación, no una causalidad directa, entre la mantequilla de maní y las mejoras funcionales. Ormsbee advirtió que los resultados no deben sobreinterpretarse, ya que la intervención incrementó la rapidez funcional, pero no la masa muscular.

La mejora está ligada a la fuerza funcional, que se diferencia del desarrollo muscular tradicional. Los expertos recomendaron priorizar la mantequilla de maní natural, sin exceso de sal ni aditivos, ya que el estudio empleó exclusivamente versiones elaboradas solo con frutos secos molidos. Elegir esta variedad maximiza los posibles beneficios.

De acuerdo con la información recogida por Prevention, otras mantequillas de frutos secos, como la de almendras, nueces o semillas de girasol, pueden ofrecer beneficios comparables. Mondelli recordó que estos productos proporcionan calorías, grasas saludables y energía útil para la actividad física.

Especialistas recomiendan priorizar mantequilla de maní natural, sin exceso de sal ni aditivos, para maximizar los beneficios saludables en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooper sugirió optar por mantequillas con la menor cantidad posible de ingredientes y azúcares añadidos, adaptando la selección al presupuesto de cada persona. Zhang recomendó incorporar mantequilla de maní junto a frutas, yogur, avena o tostadas para aumentar el valor nutricional de desayunos y meriendas, así como emplearla en batidos o distintas preparaciones que faciliten su consumo diario.

Sumar mantequilla de maní a la dieta no constituye una solución definitiva para incrementar la masa muscular con la edad, pero representa una estrategia sencilla para mejorar la nutrición, estimular el apetito y mantener la capacidad funcional en adultos mayores, según lo informado por Prevention.