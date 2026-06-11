Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

Este jueves comienza la Copa del Mundo organizada en México, Estados Unidos y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 pone su puesta en marcha este jueves con el puntapié inicial del Grupo A. El encuentro entre México y Sudáfrica se producirá a las 16 (hora argentina) después de la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y pondrá cara a cara a uno de los anfitriones (los otros son Estados Unidos y Canadá) y a una de las selecciones africanas que buscará dar el batacazo. La jornada se cerrará a las 23 en Guadalajara entre Corea del Sur y República Checa.

El Tri es sede de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia con el adicional de que logró su mejor rendimiento en las ediciones que organizó: en 1970 y 1986 alcanzó los cuartos de final. Luego de siete eliminaciones seguidas en octavos y una caída en primera fase, los mexicanos apuestan a imponerse en una zona con rivales parejos entre sí.

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En contraposición, Los Bafana Bafana regresan a una cita mundialista después de 16 años. Será su cuarta participación después de sus presencias en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En ninguna pasó la fase de grupos y solo ganó dos de nueve partidos.

Ya sobre la medianoche sudamericana, surcoreanos y checos saltarán a los 1.570 metros de altura de Guadalajara para cerrar la primera fecha de esta zona. Los asiáticos siempre están en la lista de las posibles sorpresas e intentarán superar el cuarto puesto de 2002, mientras que los europeos vuelven a competir tras 20 años de ausencia. Su última vez fue en Alemania 2006.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio

GRUPO A

México vs. Sudáfrica

Hora: 21 (España) / 16 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 15 (Bolivia, Chile, Venezuela, Miami -EEUU) / 14 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 13 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Estadio: Ciudad de México

Corea del Sur vs. República Checa

Hora: 4:00 del viernes 12 (España) / 23:00 del jueves 11 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 22:00 (Bolivia, Chile, Venezuela, Miami -EEUU) / 21:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 20:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

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Estadio: Guadalajara

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Caracol, Win Sports y RCN Television (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), TUDN, VIX, Canal 9, Las Estrellas y Canal 5 (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras)

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Corea del Sur vs. República Checa

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Tigo Sports (Panamá y El Salvador), VIX (México), Fox+ (Costa Rica) y Tigo Sports (Honduras).

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