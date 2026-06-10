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Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte: “Te extraño y te amo tanto”

Gastón Daus, histórico colaborador del emblemático artista, compartió una imagen que conmovió a los fanáticos. La similitud con una foto de la madre del emblemático músico

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Murio Indio Solari
Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte: “Te extraño tanto, mi amigo” (indiosolarioficial.com)

La última foto de Indio Solari antes de morir se conoció tras la publicación de Gastón Daus, su asistente, cuidador y amigo durante más de 20 años. La imagen adquirió un peso adicional porque fue tomada el jueves 4 de junio de 2026 en la casa de Parque Leloir, apenas horas antes del ACV hemorrágico que causó su muerte el viernes 5 de junio a los 77 años.

La despedida pública al músico tuvo una dimensión masiva: más de un millón de personas lo despidió el domingo en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda. Después, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de Lanús y la Justicia provincial autorizó la cremación.

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La foto difundida por Daus muestra al artista en el jardín de su casa de Parque Leloir, junto a un árbol de hojas rojas, con lentes negros, una de sus camisas habituales, un suéter, un saco y el bastón que había incorporado en sus últimos años por la enfermedad de Parkinson.

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Gastón Daus compartió la última foto del Indio Solari en su casa de Parque Leloir (Instagram)

Horas después de esa imagen, Solari cenó con su familia y se dirigió a la pileta climatizada que utilizaba para atenuar los dolores asociados al Parkinson. Allí sufrió el ACV hemorrágico que terminó con su vida.

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Daus acompañó la publicación con un texto en primera persona que fijó la fecha de la foto y expuso el vínculo que mantuvo con el músico durante 26 años. “Hoy escuché: ‘¡Gavilán!’. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar”, escribió.

En el mismo mensaje, Daus agregó: “Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo. Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo”. El posteo precisó además que la foto correspondía al 4 de junio de 2026.

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Gastón Daus fue asistente, cuidador y amigo del Indio Solari durante más de 20 años

La circulación de esa imagen en redes sociales generó una reacción inmediata entre seguidores del músico que la leyeron como un documento de intimidad doméstica y como el último registro de Solari con vida. La publicación acumuló cientos de mensajes de apoyo y cariño.

La fotografía también llamó la atención por su parecido con una imagen anterior de su madre, Celina Estelita Choy, conocida como Chicha, que el propio Solari había dado a conocer años atrás en su autobiografía Recuerdos que mienten un poco (2019).

Esa foto de Chicha llevaba el epígrafe “Chicha entre los colores de Parque Leloir”, y la nueva postal de Solari lo muestra en un entorno similar, junto a un árbol del parque de su casa. El músico ya había homenajeado a sus padres en la tapa de El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), su último álbum de estudio con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, porque la portada utilizó una foto de ambos de jóvenes en un campo.

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Celina Estelita Choy, conocida como Chicha, en una foto que el Indio Solari dio conocer de su madre en su autobiografía Recuerdos que mienten un poco (Editorial Sudamericana)

La conmoción por la muerte de Solari también dejó otras escenas de fuerte carga emotiva. Durante la despedida, una joven fan rompió en llanto frente a las vallas y Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru y compañera del músico durante 45 años, se acercó para consolarla, según relataron quienes presenciaron el momento y tal como se vio en imágenes emitidas en Puro Show (Eltrece).

Viru cruzó las vallas, le tomó el rostro con ambas manos y le dijo: “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”. Luego, cuando la joven intentó explicarle lo que significaba la pérdida, le prometió: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”.

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"Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida", le dedicó Gastón Daus al Indio Solari

En paralelo al duelo público, el juez de Garantías Jorge Rodríguez firmó la autorización judicial para la cremación solicitada por el círculo íntimo del artista. La llegada del cuerpo al cementerio municipal de Lanús estuvo acompañada por un operativo policial en los accesos, con un cerco perimetral destinado a preservar la privacidad de la familia y evitar desbordes de fanáticos.

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