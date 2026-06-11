Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

El histórico conductor inició su ciclo en Infobae desde Miami

A 24 horas del inicio del Mundial 2026, Infobae comenzó su cobertura especial con una programación centrada en la información y el entretenimiento, bajo la conducción de Marcelo Tinelli. Durante la emisión del primer programa del ciclo, más allá de analizar los rivales de la fase de grupos de la Selección Argentina, el conductor vivió un momento especial al recibir la visita de su hija Mica y un mensaje especial de Cande.

En los primeros minutos de transmisión, Tinelli invitó a su hija Mica a pasar al estudio. La joven llegó acompañada de su perro, a quien Marcelo saludó cariñosamente. Como si fuera poco, instantes después, el conductor recibió un mensaje de su hija Cande. “Desde Buenos Aires, esperando que salga el estreno del streaming, ansiosa. Te quiero desear de mi parte y de toda la familia, todos los éxitos. Sé que te va a ir bárbaro porque todo lo que hacés lo hacés con el corazón entero y con mucha pasión. Así que te deseo lo mejor de lo mejor. Ahí vamos a estar apoyando. Los extraño mucho a vos y a Tuta. Les mando un beso enorme. Éxitos, pa. Disfrútalo”, expresó la influencer.

PUBLICIDAD

Enternecido por las palabras de su pequeña, Tinelli remarcó: “Te amo, mi amor. Gracias, qué hermoso, por Dios. La amo a mi hija Cande. Cuando dice Tuta es Mica, le decimos Tuta. Me encantaría que pueda venir también ella acá. Creo que para el cierre del mundial va a estar acá. Te amo mi amor. Me encanta todo lo que hacés”.

Fue entonces cuando el conductor de Infobae Mundial se animó a reflexionar: “Admiro a mis hijos y creo que aprendo tanto de mis hijos. Siempre los miro mucho en todo lo que hacen y aprendo, así como aprendo de Mica un montón de cosas, no solamente en lo que ella hace, que es una gran diseñadora y de una gran marca de ropa como Ginebra, pero sino en todo lo que hace. Creo que muchas veces hay familias o personas que dejan de mirar a los hijos para aprender y me parece que más que uno enseñar, uno tiene que mirar para aprender. Que yo, desde Lolo hasta Mica, o Mica a Lolo, para mí me pasa siempre con mis hijos de aprender mucho. Sigo aprendiendo, mirándolos y poniendo la cola en el piso para jugar con ellos, mirarlos o analizar cosas. Siempre está bueno tener la mirada, sobre todo como en el caso de Mica, que siempre es la mayor y ese rol lo cumple muy bien. La hermana mayor que me encanta”.

PUBLICIDAD

El conductor abrió la puerta de su intimidad y reaccionó a las palabras de Cande Tinelli

Entre los mensajes a Tinelli también apareció Ángel de Brito, quien le deseó éxitos al conductor en su nuevo ciclo: “Felicitaciones por este debut, me encanta que estés transmitiendo todo el Mundial para toda Argentina y Latinoamérica. Siempre es un placer encontrarnos , trabajar con vos y compartir la playa. Feliz debut, nos vemos pronto”.

En otro de los momentos más sensibles del programa, Tinelli se refirió al aniversario del trasplante de hígado que vivió cinco años atrás: “Le mando un beso a Sole, la mamá de las chicas, a mi ex, hoy cumple cinco años desde que se hizo el trasplante, de esta vuelta a la vida”.

PUBLICIDAD

Luego, el conductor se refirió a la charla que habían tenido en la intimidad y el cariño que le había expresado: “La queremos festejar todos en familia, te queremos, te amo siempre. Ya lo sabés, te lo dije hoy, pero te quiero dedicar este programa también. Me parece maravilloso. Es un día muy especial para mí, para mis hijas, para todos. Porque hace cinco años estábamos luchando y hoy, verte así, llena de vida, de plenitud, nos pone muy contentos. Este programa va para vos. Te amo siempre, ya sabés, desde el lugar que estemos”.

Marcelo Tinelli recibió el emotivo saludo de su hija Candelaria

Esta edición cuenta con dos propuestas principales: la expansión de Infobae en Vivo, el canal de streaming propio del sitio, y un ciclo especial liderado por Marcelo Tinelli que se incorporó a la programación desde este miércoles 10 de junio, con especial atención en la participación argentina.

PUBLICIDAD

Durante el desarrollo del torneo, el ciclo a cargo de Tinelli será el eje central de la cobertura desde Miami. Marcelo retorna al periodismo deportivo con un programa dedicado al Mundial, que integra transmisiones en vivo, análisis, entrevistas y la participación de invitados especiales. El ciclo comenzó el miércoles 10 y se emite los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas.

El equipo de Tinelli está conformado por periodistas, streamers y figuras del fútbol, entre quienes se encuentran Yiyo Garcilazo, Benito SDR, el exfutbolista José Chatruc y el periodista de Infobae Deportes Pablo Cavallero. Además, en cada jornada se suman exjugadores como invitados rotativos.

PUBLICIDAD

Marcelo Tinelli analizó los rivales de Argentina de cara al inicio del Mundial 2026

Sobre la dinámica del programa, Yiyo Garcilazo, productor y columnista, explicó a Teleshow que se trata de una propuesta ágil y desafiante, con transmisiones en vivo de entre una y una hora y media. Marcelo Tinelli conduce desde Miami, acompañado por Santi Grizas, streamer de River, Toto Bordieri, streamer vinculado a Boca, el Cholo Sotile, periodista de Infobae y ESPN, y el propio Garcilazo.

En relación al seguimiento de la Selección Argentina, Garcilazo detalló que la intención es transmitir todos los programas desde Miami, aunque habrá ediciones especiales en Dallas y Kansas cuando el equipo juegue en esas ciudades, incluyendo coberturas en las inmediaciones de los estadios.

PUBLICIDAD

Marcelo Tinelli debutó con Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La propuesta de Infobae Mundial está dirigida a un público amplio, desde seguidores históricos de Tinelli hasta quienes buscan información y entretenimiento vinculado al fútbol. El ciclo contará con periodistas especializados en la cobertura de la selección argentina y otras delegaciones, además de exjugadores, integrantes del plantel nacional, músicos, artistas, creadores de contenido y streamers.

Tinelli alternará el trabajo en estudio con móviles, vlogs y diversas actividades, como desafíos deportivos y juegos. Según adelantó Garcilazo, el ciclo incluirá dinámicas con representantes de otras selecciones, abordando la actualidad futbolística y los clásicos cruces entre países como Uruguay, Brasil, México y Francia, a través de protagonistas de esos equipos.

PUBLICIDAD