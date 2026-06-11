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El dardo de Morena Beltrán a Gerard Piqué tras elogiar a Shakira por su cuarta participación en un Mundial

La periodista elogió a la artista por cantar por cuarta vez en una Copa del Mundo y con ironía se refirió al ex defensor español

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Morena Beltrán elogió a Shakira y le tiró un palo a Gerard Piqué

Morena Beltrán elogió a Shakira y le tiró un dardo a Gerard Piqué, ex pareja de la artista colombiana que este jueves volverá a entonar el tema oficial de una Copa del Mundo en el marco de la fiesta de inauguración en el Estadio Ciudad de México.

La periodista deportiva subrayó al aire que “es la cuarta vez que la convocan a Shakira para cantar la canción del Mundial”, y luego remató con una broma sobre el ex futbolista: “No la vio”. En el mismo tono, agregó que la artista “tiene más Mundiales que Piqué”. El ex defensor disputó tres Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

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La cifra que disparó el comentario viral de Beltrán fue la de cuatro ocasiones en las que Shakira fue convocada para participar en el marco de un Mundial, base tanto de su elogio como de la comparación con Piqué, quien estuvo en pareja con la cantante hasta 2022.

Shakira comenzó a ser la intérprete de los temas oficiales en Sudáfrica 2010 y repitió hasta el certamen ecuménico que comenzará este jueves en México y que también se disputará en Canadá y Estados Unidos, que será sede de la final el 19 de julio.

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Shakira y Gerard Piqué estuvieron doce años juntos (Getty)
Shakira y Gerard Piqué estuvieron doce años juntos (Getty)

La presencia de Shakira vuelve a conectar a la artista con una historia de shows mundialistas que el texto fuente repasa con ejemplos precisos: “Waka Waka” en Johannesburgo en 2010, Diana Ross en Pasadena en 1994, Jennifer Lopez con Pitbull en San Pablo en 2014 y Robbie Williams en Moscú en 2018.

Además de su presencia en la apertura, la cantante también fue confirmada para el entretiempo de la final, una decisión que abrió un debate entre algunos aficionados al fútbol y mantuvo la lógica de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos.

Shakira se presentará este jueves en la Ciudad de México durante la primera de las tres ceremonias inaugurales del torneo que organizarán México, Canadá y Estados Unidos. El espectáculo comenzará a las 14:30 de Argentina y también incluirá actuaciones de Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules.

A diferencia de otras ediciones, la Copa del Mundo de 2026 abrirá con tres celebraciones. Después del acto en Ciudad de México, el 12 de junio habrá una segunda ceremonia en Toronto con Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y otros artistas locales.

Entrevista de Maria Laura Santillan a Morena Beltran
Morena Beltrán elogió a Shakira y criticó de forma irónica a Gerard Piqué (Gustavo Gavotti)

Ese mismo día, más tarde, Los Ángeles recibirá la tercera apertura con shows de Katy Perry, Anitta y otras figuras internacionales. La organización distribuirá así el inicio del torneo entre los tres países anfitriones.

La FIFA presentó la apertura como una combinación de música, cultura y fútbol. El texto fuente describe una triple ceremonia en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el SoFi Stadium de Los Ángeles y el BMO Field de Toronto.

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando los siguientes días en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, dijo Gianni Infantino al comunicar la decisión de la FIFA.

La expectativa es enorme en el umbral de la 23ª edición de la Copa del Mundo, que por primera vez tendrá tres países como anfitriones y también se llevará a cabo con 48 selecciones.

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