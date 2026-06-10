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10 frases de Scaloni tras el triunfo de Argentina: las “dos opciones” para reemplazar a Balerdi y un contundente mensaje al hincha

La Albiceleste venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial y el entrenador entusiasmó a los fanáticos con una arenga

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La selección argentina volvió a dejar una buena imagen ante un rival físico como Islandia y cerró su preparación para el Mundial 2026 con un triunfo por 3 a 0. Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada anotaron los goles de la Albiceleste, que dejó pasajes interesantes de juego. Además, Lionel Scaloni se llevó de Alabama varios aspectos positivos. Por ejemplo, que Cuti Romero, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Messi volvieron a sumar minutos y le permitieron al entrenador evaluarlos, a seis días del debut en la Copa del Mundo ante Argelia en Texas.

“Era un partido difícil, más allá del rival, que tiene su jerarquía. Era a una semana del partido inicial y queríamos que terminaran los chicos bien, por eso repartimos los minutos. Salió como se había pensado, el equipo estuvo bien, defendió cuando tenía que defender y jugó cuando tenía que jugar”, hizo un análisis auspicioso el Gringo, que celebró que los que arrastraban dolencias hayan jugado sin problemas. Por ejemplo, Montiel.

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“A Gonzalo lo vi bien, él quería jugar más. Estoy contento porque siempre ha sido convocado, ha estado y nos ha dado un montón, más allá del penal en la final de Qatar”, subrayó. ¿Y Paredes, que no vio acción por la lesión muscular que padeció en el último cotejo con Boca? “A Leandro no hace falta esperarlo, está bien, no lo vamos a apurar, seguramente el fin de semana estará con el grupo, se va a quedar con nosotros”, no dejó dudas.

Scaloni también advirtió que se tomará unas horas extra para definir al reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26 futbolistas. “Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo. Si digo que el reemplazante está acá es muy fácil y, si no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Lo importante es que el plantel ha dado buenas muestras, que los jugadores están bien de salud", anticipó.

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Otras reflexiones de Scaloni

Cómo vio a Nico Paz

“Teníamos pensado que no jugara el primer partido, porque podría haber estado disponible. Se notó que estaba bien, fue el futbolista que juega en el Como todos los partidos y estamos contentos”.

La pelea por un lugar en la zaga

Va a jugar uno de los dos: Otamendi o Lisandro (Martínez). Seguramente voy a meter la pata, porque merecerían jugar todos, es lo mismo que Lautaro (Martínez) o Julián (Álvarez). Es una continua toma de decisiones para dar en la tecla. Incluso si Cuti (Romero) no está para el inicio, podrían estar los dos. Es un problema para el entrenador, pero también es algo bueno".

El rendimiento del mediocampo

“Buscamos darles rodaje a Lo Celso, a Barco, a Palacios, que hizo un gran partido y nos da variantes como volante de contención. Valentín nos puede aportar en distintas posiciones, el otro día por dentro, hoy por izquierda. Nos dan variantes”.

El mensaje para el hincha

“Lo tengo fácil, se los dije a los jugadores hace diez minutos. Estamos en un momento importante, estamos bien, eso no te asegura nada, pero me están garantizando que van a dejar todo y que van a seguir jugando como vienen jugando. Cuando tienen que jugar son un espectáculo y cuando tienen que correr, también. Cuando ves a Leo Messi, a Nico Paz, a Lautaro, correr como si no hubiera un mañana... La gente se va a sentir identificada con este equipo, esa es la ecuación, el Mundial no lo gana el que juega mejor, muy pocas veces lo hace. En el caso de Argentina la última vez sí, pero hay muchos componentes que tienen que ayudarnos. Vamos a luchar hasta último momento, eso es lo que tenemos que tener claro”.

Su opinión sobre la pausa de hidratación

“Si tenés inercia positiva, sí, te cambia un poco. Para el que está agobiado, es positivo; si estás atacando, te cambia un poco el panorama”.

¿Tiene suplentes Sub 23 que pueden meterse en el equipo como Enzo Fernández, Julián Álvarez o Alexis Mac Allister en Qatar?

“Tampoco sabíamos si Enzo iba a estar a esa altura. Estaba bien y terminó siendo una maravilla. La única posibilidad es darles la chance. Este año tenemos jugadores, como Giuliano (Simeone), que nació como delantero y da verticalidad; tenemos a Nico González, que la otra vez no lo tuvimos. Barco, Palacios, Nico Paz, Lo Celso... tenemos buenas variantes”.

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