Guatemala: Aeropuerto La Aurora refuerza controles sanitarios por alerta de la OMS ante ébola

El Aeropuerto Internacional La Aurora reforzó los controles por la alerta de la Organización Mundial de la Salud ante amenaza de Ébola (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de la alerta internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a la amenaza del ébola, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) en Guatemala fortaleció sus acciones preventivas para enfrentar eventuales riesgos sanitarios. Así lo anunció este miércoles la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC).

Al mismo tiempo, la decisión se tomó tras una reunión de coordinación interinstitucional celebrada en la terminal aérea, en la que participaron representantes de los equipos operativos y administrativos del aeropuerto. El encuentro tuvo como objetivo analizar los procedimientos actuales y definir nuevas estrategias para responder de manera efectiva a la advertencia global emitida por la OMS.

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Durante la reunión, los responsables de AILA revisaron los protocolos de actuación vigentes y acordaron ajustes tendientes a optimizar la detección temprana de posibles casos. Uno de los principales acuerdos establece que el personal encargado de los controles sanitarios profundizará la vigilancia utilizando las seis cámaras termográficas instaladas en las áreas de ingreso.

La terminal de La Aurora ajustó sus procedimientos tras una reunión interinstitucional y alineó la respuesta con las recomendaciones de la OMS para fronteras y aeropuertos. (Cortesía: Dirección General de Aeronáutica Civil)

Los pasajeros que sean detectados con temperaturas superiores a los 37 °C (98,6 °F) serán sometidos a entrevistas y evaluaciones médicas detalladas para descartar cualquier riesgo de contagio.

Según lo informado por las autoridades, el refuerzo de estas acciones responde a la necesidad de garantizar la protección de los pasajeros, empleados y visitantes, así como la de mantener la operatividad de la terminal conforme a los estándares internacionales de bioseguridad. La coordinación entre distintas instituciones presentes en el aeropuerto se intensificará para asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos en materia de salud y seguridad, acorde con los lineamientos internacionales y las recomendaciones específicas de la Organización Mundial de la Salud.

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Refuerzo de protocolos en aeropuerto de Guatemala

El personal recibió instrucciones precisas sobre cómo actuar ante la detección de síntomas sospechosos. Las entrevistas a los pasajeros identificados con fiebre o malestar serán realizadas por equipos médicos debidamente capacitados, siguiendo un protocolo de aislamiento y evaluación clínica.

Los pasajeros que registren más de 37 °C en La Aurora pasarán a entrevistas y evaluaciones médicas para descartar contagios de Ébola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el personal de AILA reforzará los controles de higiene en áreas comunes, incrementando la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de contacto frecuente, como pasamanos, mostradores, baños y salas de espera.

La OMS recomienda a las autoridades de fronteras y terminales aéreas adoptar medidas de control y vigilancia epidemiológica en respuesta a la alerta internacional. El Aeropuerto Internacional La Aurora reiteró su compromiso de seguir las directrices internacionales y colaborar con los organismos nacionales, regionales y globales responsables del control sanitario. Las autoridades continuarán monitoreando la situación y evaluarán la necesidad de ajustar las acciones preventivas en función de la evolución de la alerta y las recomendaciones oficiales.

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De igual manera, por tercer día consecutivo, representantes de la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (TSA) continúan desarrollando recorridos y evaluaciones junto al equipo de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Durante la jornada se realizaron verificaciones en el círculo aéreo y en punto de ingreso a rampa, donde también se sostuvo una reunión con personal de aerolíneas para la revisión de registros operacionales.