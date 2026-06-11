Panamá

Capturan a 13 personas presuntamente ligadas a pandillas en la ciudad panameña de Colón

Evolución de las pandillas y su capacidad de adaptación a los controles estatales mantiene a las autoridades en alerta

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Detenidos forman parte de un grupo acusado de delitos relacionados con asociación ilícita, señalaron las autoridades. (Cortesía)
Detenidos forman parte de un grupo acusado de delitos relacionados con asociación ilícita, señalaron las autoridades. (Cortesía)

En una serie de allanamientos realizados en la provincia de Colón, la Procuraduría General de la Nación detuvo a 13 personas presuntamente vinculadas a la pandilla “BDH” o “Banda de Hoti”, como parte de la operación denominada “Control”.

Las acciones, desarrolladas en coordinación con la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita y unidades de la Policía Nacional, se enfocaron en los sectores colonenses de El Bambu y Altos de Los Lagos.

De acuerdo con datos oficiales, durante los operativos se incautaron distintos indicios relevantes para la investigación, entre ellos sustancias ilícitas y otros elementos asociados a la estructura de la organización criminal.

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Las autoridades especificaron que los allanamientos abarcaron varios multifamiliares y residencias de la provincia, donde se localizaron pruebas que serán incorporadas al proceso penal en curso.

Según la información divulgada por la Procuraduría General de la Nación, los detenidos forman parte de un grupo acusado de delitos relacionados con asociación ilícita y de mantener actividades que afectan la seguridad ciudadana.

Operativo en la cárcel La Joyita, luego de una reciente fuga masiva de 195 detenidos. (Cortesía)
Operativo en la cárcel La Joyita, luego de una reciente fuga masiva de 195 detenidos. (Cortesía)

La Policía Nacional destacó que el despliegue se realizó con la finalidad de fortalecer la prevención del delito y de desarticular células delictivas que operan en la provincia de Colón.

La operación “Control” se enmarca en los esfuerzos del Ministerio Público para combatir el crimen organizado y reducir la incidencia de las pandillas en Panamá.

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En comunicados difundidos por las autoridades, se resalta que los procedimientos continuarán en otros puntos estratégicos de la provincia, mientras avanza la investigación contra la Banda de Hoti.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha brindado detalles adicionales sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos ni sobre la cantidad y tipo de sustancias decomisadas.

Se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre el avance del caso y sobre eventuales nuevas aprehensiones vinculadas a la estructura investigada.

En Panamá las pandillas tienen cada vez más presencia en los barrios. (Policía Nacional)
En Panamá las pandillas tienen cada vez más presencia en los barrios. (Policía Nacional)

La reciente violencia en Panamá ha puesto en evidencia el alcance de las pandillas y el impacto de las organizaciones criminales en la seguridad nacional, indicaron medios de prensa.

Tras la muerte de varios reclusos durante una fuga masiva en la cárcel La Joyita, las autoridades intensificaron los operativos contra el crimen organizado.

Los fallecidos fueron identificados como supuestos miembros de una facción de la Bagdad, una de las principales pandillas con influencia en la comunidad de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, a escasos minutos de la ciudad capital, de acuerdo a los medios.

La Bagdad mantiene presencia en varios sectores urbanos y rurales, y su estructura ha evolucionado hasta establecer conexiones con redes internacionales de tráfico de drogas y armas.

De acuerdo con Newsroom Panama, la investigación sobre el reciente motín y la fuga en el centro penitenciario La Joyita se mantiene abierta.

Centro penitenciario La Joyita, escenario de una fuga masiva, donde 20 privados de libertad aún se mantienen prófugos. (Mingob)
Centro penitenciario La Joyita, escenario de una fuga masiva, donde 20 privados de libertad aún se mantienen prófugos. (Mingob)

El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional buscan esclarecer las circunstancias en las que además de escaparse 195 privados de libertad murieron tres internos, y determinar si el episodio responde a disputas internas o a un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

Esas muertes y el aumento en la incautación de armas han reavivado el debate en el país sobre la necesidad de reformas en la administración penitenciaria y en las políticas de prevención del delito.

La evolución de las pandillas en Panamá y su capacidad de adaptación a los controles estatales mantiene a las autoridades panameñas en alerta máxima.

Dijeron que la investigación sobre lo ocurrido en La Joyita continuará, mientras se espera la presentación de resultados oficiales y posibles nuevas acciones en el marco de la ofensiva contra el crimen organizado, que en los últimos años viene dejando una percepción de que tienen una mayor presencia en el territorio nacional.

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