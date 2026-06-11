El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

La llamativa confesión de Cande Ruggeri sobre su pedido a su esposo tras su casamiento

A poco más de tres meses de su casamiento con Nicolás Maccari, Cande Ruggeri generó controversia al revelar un llamativo pedido que le hizo a su esposo. La modelo, que formalizó su unión con el empresario deportivo en el registro civil a fines de febrero de 2026 y celebró una exclusiva cena pre boda en el Palacio Sans Souci en mayo, decidió compartir una intimidad de su relación durante una entrevista en el programa Que alguien le avise, emitido por La Casa Stream.

Durante la charla, Ruggeri contó que le pidió a Maccari que eliminara de Instagram a todas las mujeres con las que había tenido una relación o vínculo previo. “Le hice borrar de Instagram a todas las chicas con las que estuvo”, afirmó, generando sorpresa entre los presentes. Su amiga y conductora Sofía “Jujuy” Jiménez aplaudió la actitud de la influencer y la felicitó ante cámaras. Mientras tanto, Ruggeri reconoció que no podía comprobar si su pareja había cumplido realmente con el pedido.

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La conversación tomó otro rumbo cuando el conductor Nacho Castañares le preguntó si ella también había eliminado de sus redes sociales a los hombres con los que estuvo. Ruggeri fue tajante: “No, no me lo pidió. Si yo te digo algo, ¿por qué tiene que ser igual del otro lado?”. Esta respuesta abrió un debate en el estudio sobre la igualdad de condiciones en la pareja y el valor de la reciprocidad. Castañares calificó la postura de Ruggeri como “hipócrita”, mientras la modelo sostuvo que no veía necesario hacer lo mismo si a su esposo no le molestaba. “Si él no lo menciona, tema terminado”, insistió.

Ruggeri profundizó en su postura al explicar que, en su opinión, no tiene sentido seguir en redes sociales a personas con las que ya no mantiene vínculo. Esta reflexión la compartió luego en privado con una panelista, quien le dio la razón.

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Cande Ruggeri enfrentó críticas en vivo y respondió por qué no hizo lo mismo en sus redes (RSFOTOS)

Al final de la charla, el equipo del programa le preguntó si alguna vez había tenido una escena de celos. Ruggeri aseguró que no, aunque recordó un episodio con una amiga: “Una vez estuve celosa de una amiga, pero al final le gustaban las chicas”, comentó entre risas. De esta manera, la modelo dejó expuestos algunos de los acuerdos y límites que sostiene en su relación de pareja.

A principios de mayo, la boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se transformó en un acontecimiento social destacado que reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino. El evento, celebrado en el Palacio Sans Souci, uno de los escenarios más emblemáticos y exclusivos de Buenos Aires, combinó glamour, elegancia y una notable presencia de celebridades.

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La lista de invitados incluyó a personalidades como Sofía Zámolo, Barby Franco junto a Fernando Burlando y su hija Sarah, Stephanie Demner, Lourdes Sánchez acompañada por Chato Prada, Lizardo Ponce, Manu Viale, Sofía Jujuy Jiménez, Oscar Ruggeri, entre otros. Desde las 16:30, familiares y amigos comenzaron a llegar para participar de una celebración que se extendió durante diez horas y marcó tendencia tanto en moda como en estilo.

Cande Ruggeri y un pedido “sin vuelta”, qué le exigió a Nicolás Maccari en Instagram (RSFOTOS)

El entorno del Palacio Sans Souci, con sus jardines y salones refinados, ofreció un marco ideal para la fiesta. La llegada de los novios en un automóvil clásico blanco aportó un aire vintage que se fusionó con la sofisticación del evento. La recepción se caracterizó por una ambientación con velas y arreglos florales blancos en el altar, realzando la elegancia del lugar.

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La propuesta gastronómica incluyó una recepción gourmet y coctelería de autor, consolidando a la boda como uno de los eventos sociales más relevantes del año. Desde temprano, familiares, celebridades y referentes de la moda y el entretenimiento se acercaron para compartir con los novios una jornada inolvidable.