Crimen y Justicia

Un adolescente de 16 años atropelló y mató a un hombre en Jujuy

El conductor, que se dio a la fuga después del accidente en la avenida Hipólito Yrigoyen de la localidad de Palpalá, se presentó horas más tarde junto a su padre en la comisaría y reconoció su responsabilidad

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En una calle oscura de noche, policías y personal de emergencia procesan una escena acordonada por cinta. Un cuerpo cubierto con una lona azul y una camilla son visibles en el centro
Efectivos de la Policía de Jujuy trabajan en la escena donde un adolescente atropelló y mató a un hombre antes de entregarse a las autoridades (Imagen Ilustrativa IA)

Un hombre murió en la noche del martes pasado tras ser atropellado por una camioneta en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

El hecho ocurrió cerca de las 23:15, cuando una persona alertó a las autoridades sobre un accidente de tránsito a la altura del domicilio 261 de esa arteria. La víctima, que aún no ha sido identificada oficialmente, quedó tendida sobre la calzada con heridas de extrema gravedad. Al llegar al lugar, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento del hombre debido a las lesiones sufridas durante el impacto, que incluyeron múltiples fracturas, según los primeros informes médicos.

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El conductor se dio a la fuga inmediatamente después del hecho. Tras el aviso, la Policía de Jujuy desplegó un operativo cerrojo en la zona para localizar el vehículo involucrado, mientras se preservaban las pruebas en el sitio del siniestro y se realizaban relevamientos de evidencias. El operativo incluyó tareas de investigación y pericias destinadas a reconstruir la mecánica del episodio, con la colaboración de peritos y efectivos de diferentes unidades.

La víctima, de quien solo trascendió que tendría entre 50 y 60 años, fue trasladada a la Morgue Judicial para la realización de los estudios forenses correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima, a la espera de la notificación formal y la confirmación de la identidad por parte de sus familiares o allegados.

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Y mientras avanzaban las tareas de búsqueda para dar con el responsable, se produjo un giro inesperado en la investigación. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa a las que pudo acceder el medio Todo Jujuy, un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio General Savio, se presentó de manera voluntaria en la Seccional 23 acompañado por su hijo de 16 años y un asesor legal. Durante la declaración, informaron que el adolescente habría sido quien conducía la camioneta que embistió al peatón.

La presentación espontánea se produjo varias horas después del accidente. Según lo informado, el menor reconoció su participación en el hecho y señaló que el vehículo implicado era una Toyota Corolla Cross de color bordó, que permanecía en el domicilio de su padre. Ante estos datos, la Ayudante Fiscal interviniente dispuso el secuestro inmediato de la camioneta y de las prendas de vestir del adolescente, consideradas elementos de interés para la causa.

Las autoridades confirmaron que el adolescente compareció acompañado de su padre y de un asesor legal. La investigación se encuentra en curso para determinar si el menor conducía bajo algún tipo de influencia o si incurrió en conductas agravantes, como el exceso de velocidad o la omisión de auxilio a la víctima.

Policía de Jujuy
El adolescente se entregó horas después del hecho en la comisaría junto a su padre y un abogado (Prensa de Jujuy)

Tras la presentación, la Fiscalía ordenó una serie de medidas para preservar todos los elementos vinculados al caso. Se secuestraron los objetos hallados en la escena del accidente, entre ellos fragmentos de vidrio, restos de pintura y material vehicular, así como prendas de vestir relacionadas con el conductor.

La causa permanece bajo investigación judicial, mientras se aguarda el resultado de las pericias y la toma de declaración a testigos que puedan aportar datos relevantes sobre el momento del impacto y el accionar posterior del conductor.

La Fiscalía evalúa las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal y determinará la eventual imputación del adolescente. El hecho de que el conductor se haya retirado del lugar sin prestar ayuda podría agravar la situación judicial del menor. La investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recepción de testimonios de vecinos o transeúntes que presenciaron el hecho.

La causa está caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito, aunque la calificación podría modificarse según el avance de las pericias y la declaración de los involucrados.

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