Argelia goleó 4-0 a Bolivia en su último amistoso antes del debut mundialista contra Argentina

El equipo que enfrentará a Argentina en el debut de la Copa del Mundo venció a la selección Boliviana en el Rock Chalk Park Stadium. Los goles fueron anotados por Mandi, Gouiri (en dos ocasiones) y Hadj Moussa.

Argelia goleó 4-0 a Bolivia en un partido amistoso que se disputó a puertas cerradas en el KC Current Stadium de Kansas City, con el Mundial 2026 ya a menos de una semana. Los goles de Aïssa Mandi, Amine Gouiri —doblete— y Anis Hadj Moussa le dieron a Vladimir Petkovic la respuesta que buscaba en su último ensayo antes del debut ante Argentina el 16 de junio.

El encuentro se celebró sin público, sin prensa acreditada y sin transmisión televisiva, una decisión que el propio entrenador boliviano Óscar Villegas atribuyó al lado argelino. “Por el momento, no sabemos ni siquiera si podemos grabar el partido para nuestros archivos. Es decisión de Argelia, no nuestra. Lo respetamos, son ellos quienes van a jugar en la Copa del Mundo", declaró Villegas al medio argelino DZFoot en la previa del duelo. El hermetismo fue tal que incluso los aficionados argelinos se enteraron con el partido en marcha que una cuenta de YouTube estaba transmitiéndolo en vivo.

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El once titular que presentó Petkovic incluyó a Omar Benbot en el arco; Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri, Achref Abada y Aïssa Mandi en la línea defensiva; Haris Boudaoui, Nabil Bentaleb e Idriss Maza en el mediocampo; y Mohamed Amoura, Riyad Mahrez —capitán— y Nassim Benbouali como referencias ofensivas.

El primer gol llegó sobre el cierre de la primera parte. Argelia ejecutó un tiro libre frontal hacia el corazón del área, donde un jugador argelino anticipó a la defensa boliviana con un cabezazo hacia abajo. Mandi, con el dorsal 2, leyó la jugada antes que su marcador y definió con un toque de derecha para abrir el marcador a los 45 minutos.

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Aïssa Mandi abrió el marcador al final de la primera parte tras anticiparse a la defensa boliviana en un tiro libre

Tras el descanso, los cambios de Petkovic transformaron el partido. Gouiri, que ingresó desde el banco, marcó a los 56 minutos tras recibir un pase filtrado a la espalda de una defensa boliviana adelantada: arrancó en velocidad, entró al área por el sector izquierdo y cruzó un remate raso con la pierna derecha que el arquero no pudo contener.

Dos minutos después, a los 58, volvió a aparecer: tras una incursión por la banda derecha del ataque argelino, el balón quedó suelto en el centro del área y Gouiri controló y sacó un derechazo ajustado para firmar su doblete.

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El cuarto tanto llegó a los 61 minutos y fue obra de Anis Hadj Moussa, otro de los ingresos desde el banco. Un balón profundo desde terreno propio sorprendió a una defensa boliviana completamente desarmada. Hadj Moussa ganó la espalda de los centrales, se fue en mano a mano y, ante la salida del arquero fuera del área chica, lo eludió hacia su perfil izquierdo y empujó el balón al fondo de la red con el arco a su disposición.

El resultado amplió el buen momento del equipo africano, que el 3 de junio había derrotado a Países Bajos por 1-0 en Róterdam. Bolivia, por su parte, llegó al amistoso tras caer 4-0 ante Escocia el sábado anterior.

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El once que paró Petkovic contra Bolivia

La previa al partido estuvo marcada por un episodio que trascendió al ámbito deportivo: la cadena estadounidense KMBC 9, afiliada local de ABC, sobrevoló con drones el predio de concentración argelino en Lawrence, Kansas, y captó imágenes de los entrenamientos que el cuerpo técnico mantenía bajo reserva absoluta.

Las grabaciones circularon en redes sociales y medios internacionales. Fuentes cercanas al equipo calificaron el episodio como “una grave violación de la privacidad del equipo”, y desde el entorno argelino trascendió que la FIFA podría emitir un llamado de atención al canal. Ni Petkovic ni la FAF emitieron un comunicado oficial al respecto.

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El blindaje informativo respondía a una lógica táctica precisa: el 16 de junio, Argelia abrirá su participación en el Grupo J del Mundial Norteamérica 2026 ante la selección argentina, vigente campeona del mundo, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El grupo lo completan Austria y Jordania.

Los Zorros del Desierto regresan a un Mundial después de doce años de ausencia, y lo hacen con un técnico cuyo contrato la FAF extendió hasta el 31 de julio de 2028 apenas días antes del torneo, respaldo al balance de 21 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 28 partidos al frente del equipo.

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