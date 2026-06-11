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La polémica declaración de una de las figuras de Brasil a días del Mundial: “Siento más cariño afuera, que en mi país”

A horas de enfrentar a Marruecos, el delantero reconoció que el vínculo con el público de su país es más frío que el que construyó en el exterior

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A tres días del debut en la Copa del Mundo ante Marruecos, el delantero reconoció que el vínculo con el público de su país es más frío que el que construyó en el exterior, y lo atribuyó a haberse ido muy joven sin conexión con ningún club local

Raphinha reconoció ante la prensa que el cariño que recibe fuera de Brasil supera al que le expresan los hinchas de su propio país, una confesión que hizo a días del debut de la selección brasileña en la Copa del Mundo ante Marruecos. El delantero del Barcelona habló también sobre su madurez comparada con el Mundial de 2022, su rol en el equipo de Carlo Ancelotti y la responsabilidad de decidir partidos en el torneo.

Salir muy joven del país, sin haber construido una conexión con ningún club local, tiene un costo. Raphinha lo sabe y no lo esquiva. “Para ser sincero, siento que realmente es diferente el cariño del aficionado brasileño conmigo que el de la gente de afuera que me sigue más a diario”, admitió el atacante en rueda de prensa. No hubo amargura en el tono, sino una lectura directa de su propia trayectoria: “Es natural salir muy joven de Brasil, no tener conexión con ningún club. Es normal que la gente aún desconfíe”.

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Lejos de refugiarse en esa distancia emocional, Raphinha dejó en claro ante quién siente verdadera obligación de rendir cuentas. “Si tengo que demostrarle algo a alguien, es a mí mismo, a mis padres, a mi esposa, a mi hijo”, afirmó. Y añadió que la falta de afinidad con parte del público brasileño no lo desvela: “Desafortunadamente, no puedo cambiar el gusto de las personas. Entiendo que hay gente que no le gusta mi fútbol, hay gente que sí, y está bien”.

Esa autocrítica sostenida es, según el propio jugador, más exigente que la del entrenador. “Muchas veces yo, por ser una persona con mucha autocrítica, me exijo mucho más de lo que el míster, prácticamente”, señaló sobre su relación con Ancelotti. El técnico italiano lo conocía de los enfrentamientos en España, cuando dirigía al Real Madrid y Raphinha vestía la camiseta del Barcelona. “Siempre que teníamos algún partido contra el Real Madrid, el cuidado era máximo, al ciento por ciento”, recordó el delantero, quien acumuló un historial favorable en esos cruces.

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El delantero del Barcelona atribuyó la distancia con los hinchas de Brasil a haberse ido muy joven del país, sin conexión con ningún club local (AP)
El delantero del Barcelona atribuyó la distancia con los hinchas de Brasil a haberse ido muy joven del país, sin conexión con ningún club local (AP)

Ahora la dinámica se invierte: Ancelotti ya no es el rival, sino el conductor del proyecto. Raphinha describió esa transición con naturalidad y dijo esperar poder replicar en la Copa del Mundo lo que hizo contra él: “Todo lo que hice contra él, hacerlo a favor de él, principalmente en el Mundial”.

Sobre su lugar en el equipo, el atacante reconoció que ha jugado en distintas posiciones bajo las órdenes del técnico italiano: por la banda derecha, por la izquierda y también por dentro. “Es una decisión del míster. No tengo ni idea”, respondió cuando le preguntaron dónde actuará ante Marruecos. Lo que sí dejó claro es su disposición a adaptarse: “Si tengo que jugar por el lado izquierdo, intentaré adaptarme lo mejor posible; por el derecho, igual. En la derecha tendría más facilidad porque vengo jugando desde hace mucho tiempo en la banda derecha”.

La comparación entre su rendimiento en el club y en la selección también fue parte del intercambio con la prensa. Raphinha no eludió la pregunta. “No podemos ser hipócritas y decir que fue igual que en el club. Pero creo que dentro de lo posible, dentro de lo que estábamos viviendo, sí pude aportar un buen fútbol”, dijo.

Al mismo tiempo, reconoció que tanto él como otros jugadores tienen conciencia de que hay margen para acortar esa brecha.

A tres días del debut ante Marruecos, Raphinha afirmó sentirse mucho más preparado para esta Copa del Mundo que para la de 2022 (AP)
A tres días del debut ante Marruecos, Raphinha afirmó sentirse mucho más preparado para esta Copa del Mundo que para la de 2022 (AP)

La madurez que menciona tiene un punto de referencia concreto: el Mundial de Qatar 2022. “Llegué muy inmaduro a esa Copa. No solo en la Selección, también estaba llegando al Barcelona, estaba en un período de adaptación", recordó. El contraste con el presente lo percibe con claridad: “Ahora me siento mucho más preparado por mi momento en el club, por entender mi lugar en la Selección”. La presión, dijo, siempre acompaña a quien viste la camiseta de la selección brasileña, la única con cinco títulos mundiales, y quien no esté preparado para asumirla no debería disputar un torneo de ese nivel, según sus propias palabras.

Consultado sobre la responsabilidad de decidir partidos, Raphinha no se corrió. “Creo que sí estoy listo”, afirmó, y mencionó a Vinícius Júnior como otro jugador con capacidad para inclinar una llave en el torneo, pese a su edad.

“Su experiencia y sus conquistas en el fútbol lo convierten en una persona que puede ayudarnos a traer el Hexa“, dijo sobre el delantero del Real Madrid. Para Raphinha, el objetivo personal queda subordinado al colectivo: “Si tengo que ganar la Copa sin marcar y sin asistir, no tengo ningún problema con eso”.

El debut de Brasil ante Marruecos se disputará en tres días. Raphinha señaló que el equipo aún trabaja sobre los puntos fuertes y débiles del rival, y que el margen de tiempo disponible alcanza para afinar lo necesario. Sobre los goles recibidos en los amistosos ante Panamá y Egipto, el atacante los desglosó: uno a balón parado, uno producto de un error propio y uno que, a su juicio, era inevitable. “Propiamente defendiendo, creo que defendimos bien. No les dimos oportunidades para crear ocasiones cerca de nuestra área”, concluyó.

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