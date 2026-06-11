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Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

En diálogo con Mauro Szeta, la mediática relató las intervenciones que realizaba el médico fuera de las clínicas y contó la consecuencias que hoy padece de esas intervenciones

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En diálogo con Mauro Szeta, la mediática relató las intervenciones que realizaba el médico fuera de las clínicas y contó la consecuencias que hoy padece de esas intervenciones (Video: Blender)

Las consecuencias que dejaron las intervenciones de Aníbal Lotocki siguen sumando testimonios. Oriana Junco se sumó a la lista de denunciantes y relató en una entrevista con Mauro Szeta las secuelas físicas que sufrió tras sus cirugías con el médico.

La artista expuso en el canal de streaming Blender que, después de quince años, decidió denunciar judicialmente a Lotocki por los daños sufridos. Según indicó, las intervenciones le provocaron “granulomas”, es decir, encapsulamientos de material en diferentes partes del cuerpo.

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El caso de Oriana Junco se enmarca en una secuencia de denuncias contra el cirujano, quien fue detenido en 2023 y actualmente cumple prisión preventiva en el Penal de Ezeiza, acusado de homicidio simple con dolo eventual. Además, la justicia ratificó una condena de ocho años por lesiones graves y estafa contra él.

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Oriana Junco denunció a Aníbal Lotocki quince años después de sus cirugías por las secuelas físicas que sufrió (Instagram)

Las intervenciones a la mediática incluyeron un proceso integral de transformación física. “Me hizo mujer, directamente, hace 15 años. Yo pasé de un hombre total… y él me fue tallando. Me talló toda la espalda, me hizo la ‘coleta de sirena’. Tenés que convertir un hombre en una mujer”, relató.

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Oriana admitió que no recuerda cómo llegó a contactar a Lotocki, pero sumó una grave acusación más: “Él iba con una valijita por domicilios operando, hacía operaciones en domicilio”. En ese momento, según contó, no existía una denuncia pública formal, aunque sí circulaban “rumores de cosas que había hecho todo mal en Chile y en Uruguay”.

Sobre su decisión de operarse, Junco fue contundente: explicó que, ante su deseo de verse reflejada como quería, “era eso o la muerte, entonces yo estaba totalmente decidida”.

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“Él iba con una valijita por domicilios operando, hacía operaciones en domicilio”, aseguró Oriana Junco sobre Aníbal Lotocki (Blender)

Al hablar de las secuelas, la ex relacionista pública detalló: “Me salieron granulomas en la cola y en las piernas. Es material que puso, que se encapsula y se hacen unas bolitas. En la boca me los saqué. Me abrí toda en Europa”. Pero lamentó la dificultad para encontrar cirujanos dispuestos a corregir esos daños, ya que “nadie quiere enfrentar el riesgo”.

Las denuncias contra Lotocki no se limitan a este caso: el médico será próximamente juzgado por la muerte de un paciente en una clínica de Belgrano, un episodio que derivó en una imputación por homicidio.

La denuncia de Oriana Junco se suma a una acumulación de testimonios de personas que aseguran haber sufrido consecuencias médicas graves tras pasar por el quirófano de Lotocki. El de mayor repercusión sigue siendo el de Silvina Luna, quien falleció en agosto de 2023. Los casos siguen apareciendo y la justicia mantiene abiertas varias causas penales contra el profesional.

“Se repite lo mismo que está contando Oriana: que se operan con él, que le salen granulomas y que después nadie quiere enfrentar el riesgo de volverlas a operar para sacarle los granulomas porque hay riesgo”, aseveró Mauro Szeta sobre el riesgo que corren las víctimas de este tipo de intervenciones.

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“Me salieron granulomas en la cola y en las piernas. Es material que puso, que se encapsula y se hacen unas bolitas", afirmó la mediática

A la par de las declaraciones de Oriana, la esposa de Aníbal Lotocki, Majo Favarón, generó controversia al publicar en sus redes sociales una insólita canción compuesta por ella en apoyo a su marido, quien se encuentra preso en el penal de Ezeiza cumpliendo una condena de ocho años por mala praxis.

La publicación de Favarón incluye una letra que expresa apoyo tanto a Lotocki como a otros internos del pabellón, con frases como: “La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón, aguantó la parada con el corazón.” En el programa, los conductores remarcaron que la letra es explícita y no admite dobles interpretaciones respecto al contexto.

La canción, titulada por Favarón como “Soy la influencer tumbera”, fue presentada en sus redes como un mensaje de resistencia y acompañamiento, resaltando el apoyo a su pareja y a quienes atraviesan situaciones similares dentro del penal.

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