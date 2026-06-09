Crimen y Justicia

Más de 30 horas, un megaoperativo y una casa abandonada en Jesús María: la principal hipótesis sobre la desaparición de L.

La adolescente fue hallada sana y salva tras una intensa búsqueda que incluyó casi 100 policías, un helicóptero y la activación del Alerta Sofía. Qué creen los investigadores que ocurrió desde que salió de la escuela

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Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro y sudadera morada, cuyo rostro está completamente pixelado, con un fondo de calle y árboles.
L. tiene 15 años. Tras su hallazgo fue trasladada a un centro de salud para la realización de controles médicos de rutina

La aparición sana y salva de L. puso fin este martes a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a Córdoba durante más de 30 horas. El operativo movilizó a casi 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos e integrantes del DUAR, además de la activación del Alerta Sofía.

La adolescente de 15 años, oriunda de Colonia Caroya, fue encontrada en una casa abandonada de la ciudad de Jesús María, ubicada a unos seis kilómetros de su domicilio, y frente al Palacio de Tribunales de dicha localidad. El megaoperativo para encontrarla fue encabezado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Quinteros.

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Aunque el fiscal Guillermo Monti todavía no brindó detalles oficiales sobre las circunstancias del hallazgo, fuentes judiciales indicaron a Infobae que la principal hipótesis apunta a que la joven se ausentó por voluntad propia y que no habría sido víctima de un delito.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, Luciana salió del colegio al mediodía del lunes, se habría encontrado con otro adolescente de 17 años, con quien mantendría una relación afectiva, y ambos habrían ido al inmueble donde finalmente fueron localizados más de un día después.

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Una casa de ladrillo rojo y beige en una esquina, con ventanas blancas y un poste de luz al frente. Se ve un cruce peatonal y árboles
La fachada de la casa abandonade de Jesús María donde fue hallada la adolescente buscada en Córdoba

Fuentes vinculadas al operativo señalaron a Infobae que la denuncia por la desaparición de Luciana fue presentada el lunes 8 de junio a las 15.12. Menos de una hora después, la Fiscalía de Jesús María ya había tomado intervención y comenzado las primeras medidas de búsqueda.

La familia había advertido la desaparición luego de que la adolescente no apareciera en la parada donde su madre la retiraba todos los días tras la escuela. Según contó la mujer, al no encontrarla intentaron comunicarse con ella, pero L. no respondía llamadas ni mensajes.

“No es una chica de estar sola, sin mí. Nunca va sola a ningún lugar”, aseguró la mujer en declaraciones televisivas posteriores al hallazgo.

Según pudo saber este medio, la investigación avanzó durante toda la noche y continuó durante la jornada del martes con el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintas tareas de campo.

De acuerdo con fuentes judiciales, la localización de Luciana no fue producto de un rastrillaje al azar. Por el contrario, los efectivos llegaron a la vivienda de Jesús María a partir de una línea concreta de investigación desarrollada en las horas posteriores a la denuncia.

“La buscábamos en lugares abiertos y terminamos encontrándola en una casa”, resumió una fuente del caso.

La mamá de la menor expresó su angustia y agradeció a quienes la ayudaron a encontrar a su hija

De momento, la Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió durante las más de 30 horas en las que L. permaneció fuera de su hogar. También deberá determinar cuál fue la participación del otro menor hallado en el lugar y las circunstancias en las que ambos llegaron a la casa abandonada.

Tras ser encontrada, la joven fue trasladada al Hospital de Jesús María para la realización de controles médicos. Las autoridades informaron que se encontraba en buen estado de salud.

En la puerta del hospital su madre agradeció el trabajo realizado durante la búsqueda y confirmó que la adolescente estaba siendo asistida por médicos. “Estoy agradecida. Los que se amanecieron y estuvieron toda la noche. L. está bien, estoy esperando verla”, expresó.

La mujer también relató la angustia que atravesó desde el momento en que advirtió la desaparición de su hija. “Yo estaba quebrada. Desde el momento en que no encontré a L. en esa parada, en la que la retiro todos los días a las 13.15. Cuando llegué y no vi su carita... no”, dijo emocionada.

“Estas 30 horas fueron muy angustiantes porque conozco a L. Es una nena que siempre confía en mí, me cuenta todo, me pregunta”, agregó.

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