El Salvador lanza una encuesta nacional sobre la población de cero a 17 años

Visitarán 15.500 hogares para relevar datos de chicos de 0 a 17 años en El Salvador (Foto cortesía BCR)

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador realiza la primera encuesta nacional centrada exclusivamente en la población de cero a 17 años. El relevamiento incluirá visitas a 15.500 hogares de zonas urbanas y rurales en los 14 departamentos del país, según informó el BCR.

Vale enfatizar en que este será el primer censo enfocado en la niñez salvadoreña. La Encuesta Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, identificada como ENPINA, busca fortalecer las estadísticas oficiales y aportar información para diseñar, seguir y evaluar políticas públicas sobre bienestar y desarrollo integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, según el BCR.

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La muestra fue construida con métodos probabilísticos y aleatorios en múltiples etapas para asegurar representatividad territorial y por grupos de edad, así como la calidad, imparcialidad y confiabilidad de los resultados, según el organismo. El estudio cuenta con apoyo técnico de UNICEF y acompañamiento del Ministerio de Salud, informó la institución.

¿Qué datos se espera que revele la encuesta?

La ENPINA recopilará información sobre condiciones de vida, salud, nutrición, educación, protección y desarrollo de la niñez y adolescencia salvadoreña, según el BCR.

Los hogares seleccionados obtendrán un registro individual con hallazgos de las evaluaciones aplicadas a niños y adolescentes, que podrá servir como referencia para controles médicos, según informó el Banco Central de Reserva de El Salvador (Foto cortesía BCR)

La encuesta también incluirá pruebas de salud: medición de peso, talla, evaluación visual y toma de muestras sanguíneas, de acuerdo con la entidad. Esas evaluaciones estarán a cargo de personal capacitado y seguirán protocolos técnicos y estándares internacionales, según el BCR.

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¿Qué recibirán las familias participantes?

Las familias seleccionadas recibirán un registro con los resultados individuales de las evaluaciones de salud realizadas a sus hijos, según la entidad bancaria. Esa información podrá usarse como referencia para el seguimiento médico correspondiente, indicó el organismo.

El objetivo del operativo es producir información representativa y confiable sobre la situación de la población de cero a 17 años en El Salvador. Con esos datos, el país contará con una base estadística actualizada para la toma de decisiones en distintas áreas de la gestión pública, de acuerdo con el BCR.

Douglas Rodríguez, presidente del BCR, afirmó en un comunicado del organismo: “El Banco Central de Reserva, en ejercicio de sus funciones como ente rector de las estadísticas económicas y sociales del país, asume con responsabilidad institucional la conducción de esta encuesta. Contar con información rigurosa, representativa y oportuna sobre la niñez y la adolescencia es una condición indispensable para que las políticas públicas respondan a la realidad de cada territorio y de cada familia salvadoreña”.

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La ENPINA del Banco Central de Reserva relevará salud, nutrición, educación y protección, con evaluaciones a cargo de personal capacitado y protocolos internacionales (Foto cortesía BCR)

El alcance de la medición

El BCR describió a la ENPINA como la primera encuesta especializada de alcance nacional enfocada únicamente en primera infancia, niñez y adolescencia. Según la institución, su ejecución forma parte del compromiso de ampliar y fortalecer la producción de información estadística estratégica para el desarrollo nacional.

A partir de este proyecto, El Salvador dispondrá de información actualizada sobre salud, nutrición, educación, protección, entornos familiares y actividades artísticas y deportivas, entre otros temas vinculados con el desarrollo de esta población, según el BCR. El organismo convocó a las familias seleccionadas a participar en el proceso para contribuir a la elaboración de estadísticas que orienten programas y políticas públicas del país.

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