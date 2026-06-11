Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

La licitación pública reunió a cerca de 140 empresas interesadas en ejecutar las obras. (FOTO: Radio America)

El Gobierno de la República inició uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos de los últimos años con una inversión de 1,200 millones de lempiras destinada a la rehabilitación y mantenimiento de más de 3,100 kilómetros de carreteras no pavimentadas en todo el territorio nacional.

La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), representa la mayor licitación pública nacional en materia de infraestructura vial desarrollada en los últimos ocho años y tiene como objetivo principal fortalecer la conectividad de las comunidades, mejorar el transporte de productos agrícolas y garantizar mejores condiciones de movilidad para miles de familias hondureñas.

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El proceso avanzó este miércoles con la recepción oficial de ofertas para la ejecución y supervisión de las obras, una actividad que reunió a cerca de 140 empresas interesadas en participar en los distintos proyectos contemplados dentro del plan nacional de mantenimiento vial. Según las autoridades, el procedimiento se desarrolló bajo criterios de transparencia, libre competencia y evaluación técnica especializada.

El megaproyecto contempla la intervención de 33 lotes distribuidos estratégicamente en la red vial secundaria, terciaria e intermunicipal de los 18 departamentos del país. Estas rutas son consideradas fundamentales para la movilización de productos agrícolas, el acceso a mercados, el transporte de personas y la conexión entre comunidades rurales y centros urbanos.

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El plan busca fortalecer los corredores productivos agrícolas y mejorar la conectividad. (FOTO: Honduras en sus manos)

Las autoridades señalaron que el mantenimiento de estas carreteras resulta clave para garantizar que miles de productores puedan trasladar sus cosechas durante todo el año, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas suelen deteriorar rápidamente las vías de acceso.

Dentro de los trabajos programados se incluyen actividades de conformación de carreteras, balastrado, limpieza del derecho de vía, mantenimiento de drenajes, reparación de cunetas e instalación de tuberías para el adecuado manejo de aguas lluvias.

Estas acciones permitirán mejorar la transitabilidad de las rutas intervenidas y reducir las afectaciones provocadas por la temporada lluviosa, uno de los principales desafíos para la infraestructura vial no pavimentada del país.

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El proyecto forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura nacional y apoyar el desarrollo económico de las regiones productivas. Las autoridades consideran que mejorar las condiciones de los caminos rurales tendrá un impacto directo en la competitividad del sector agrícola y en la reducción de los costos logísticos para miles de productores.

Además de facilitar el transporte de cosechas, las obras también contribuirán a mejorar el acceso a servicios de salud, educación y comercio para comunidades que históricamente han enfrentado dificultades de movilidad debido al deterioro de las carreteras.

Las obras incluirán balastrado, drenajes, limpieza y mantenimiento de vías rurales.(FOTO: El Heraldo)

La inversión se complementa con otros programas impulsados por la SIT durante el presente año. Según datos oficiales, la institución también ejecuta la reparación de más de 2,700 kilómetros de red vial pavimentada y desarrolla diversos proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

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Entre las iniciativas en marcha destacan proyectos de prevención y mitigación de inundaciones en el Valle de Sula, con una inversión cercana a los 1,300 millones de lempiras. De ese monto, 800 millones provienen de fondos nacionales y otros 500 millones son financiados mediante cooperación internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, el Gobierno ha anunciado programas complementarios destinados a fortalecer la capacidad operativa de las municipalidades mediante la entrega de maquinaria pesada y equipo especializado para el mantenimiento de carreteras locales.

Las autoridades estiman que la adjudicación de los contratos correspondientes a esta licitación podría concretarse en las próximas semanas, una vez concluya el proceso de evaluación técnica y financiera de las propuestas presentadas por las empresas participantes.

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Los trabajos beneficiarán a comunidades rurales de los 18 departamentos del país. (FOTO: El Heraldo)

Posteriormente comenzará la ejecución de los trabajos, cuya duración variará entre seis y diez meses dependiendo de las características de cada tramo y de las condiciones geográficas de las zonas intervenidas.

Con esta inversión, el Gobierno busca no solo mejorar la infraestructura vial, sino también impulsar el crecimiento económico, fortalecer la producción agrícola y generar mejores oportunidades para miles de hondureños que dependen de una red de transporte eficiente para desarrollar sus actividades diarias.

Las autoridades consideran que la rehabilitación de los caminos productivos permitirá conectar de manera más efectiva las zonas rurales con los principales mercados del país, fortaleciendo la competitividad nacional y promoviendo el desarrollo integral de las comunidades.

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