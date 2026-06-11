Honduras

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

El Gobierno de Honduras puso en marcha la mayor licitación pública nacional en infraestructura vial de los últimos ocho años, destinada a fortalecer la conectividad de comunidades, facilitar el transporte de cosechas y mejorar la movilidad en zonas productivas.

Guardar
Google icon
La licitación pública reunió a cerca de 140 empresas interesadas en ejecutar las obras. (FOTO: Radio America)
La licitación pública reunió a cerca de 140 empresas interesadas en ejecutar las obras. (FOTO: Radio America)

El Gobierno de la República inició uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos de los últimos años con una inversión de 1,200 millones de lempiras destinada a la rehabilitación y mantenimiento de más de 3,100 kilómetros de carreteras no pavimentadas en todo el territorio nacional.

La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), representa la mayor licitación pública nacional en materia de infraestructura vial desarrollada en los últimos ocho años y tiene como objetivo principal fortalecer la conectividad de las comunidades, mejorar el transporte de productos agrícolas y garantizar mejores condiciones de movilidad para miles de familias hondureñas.

PUBLICIDAD

El proceso avanzó este miércoles con la recepción oficial de ofertas para la ejecución y supervisión de las obras, una actividad que reunió a cerca de 140 empresas interesadas en participar en los distintos proyectos contemplados dentro del plan nacional de mantenimiento vial. Según las autoridades, el procedimiento se desarrolló bajo criterios de transparencia, libre competencia y evaluación técnica especializada.

El megaproyecto contempla la intervención de 33 lotes distribuidos estratégicamente en la red vial secundaria, terciaria e intermunicipal de los 18 departamentos del país. Estas rutas son consideradas fundamentales para la movilización de productos agrícolas, el acceso a mercados, el transporte de personas y la conexión entre comunidades rurales y centros urbanos.

PUBLICIDAD

El plan busca fortalecer los corredores productivos agrícolas y mejorar la conectividad. (FOTO: Honduras en sus manos)
El plan busca fortalecer los corredores productivos agrícolas y mejorar la conectividad. (FOTO: Honduras en sus manos)

Las autoridades señalaron que el mantenimiento de estas carreteras resulta clave para garantizar que miles de productores puedan trasladar sus cosechas durante todo el año, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas suelen deteriorar rápidamente las vías de acceso.

Dentro de los trabajos programados se incluyen actividades de conformación de carreteras, balastrado, limpieza del derecho de vía, mantenimiento de drenajes, reparación de cunetas e instalación de tuberías para el adecuado manejo de aguas lluvias.

Estas acciones permitirán mejorar la transitabilidad de las rutas intervenidas y reducir las afectaciones provocadas por la temporada lluviosa, uno de los principales desafíos para la infraestructura vial no pavimentada del país.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura nacional y apoyar el desarrollo económico de las regiones productivas. Las autoridades consideran que mejorar las condiciones de los caminos rurales tendrá un impacto directo en la competitividad del sector agrícola y en la reducción de los costos logísticos para miles de productores.

Además de facilitar el transporte de cosechas, las obras también contribuirán a mejorar el acceso a servicios de salud, educación y comercio para comunidades que históricamente han enfrentado dificultades de movilidad debido al deterioro de las carreteras.

Las obras incluirán balastrado, drenajes, limpieza y mantenimiento de vías rurales.(FOTO: El Heraldo)
Las obras incluirán balastrado, drenajes, limpieza y mantenimiento de vías rurales.(FOTO: El Heraldo)

La inversión se complementa con otros programas impulsados por la SIT durante el presente año. Según datos oficiales, la institución también ejecuta la reparación de más de 2,700 kilómetros de red vial pavimentada y desarrolla diversos proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

Entre las iniciativas en marcha destacan proyectos de prevención y mitigación de inundaciones en el Valle de Sula, con una inversión cercana a los 1,300 millones de lempiras. De ese monto, 800 millones provienen de fondos nacionales y otros 500 millones son financiados mediante cooperación internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, el Gobierno ha anunciado programas complementarios destinados a fortalecer la capacidad operativa de las municipalidades mediante la entrega de maquinaria pesada y equipo especializado para el mantenimiento de carreteras locales.

Las autoridades estiman que la adjudicación de los contratos correspondientes a esta licitación podría concretarse en las próximas semanas, una vez concluya el proceso de evaluación técnica y financiera de las propuestas presentadas por las empresas participantes.

Los trabajos beneficiarán a comunidades rurales de los 18 departamentos del país. (FOTO: El Heraldo)
Los trabajos beneficiarán a comunidades rurales de los 18 departamentos del país. (FOTO: El Heraldo)

Posteriormente comenzará la ejecución de los trabajos, cuya duración variará entre seis y diez meses dependiendo de las características de cada tramo y de las condiciones geográficas de las zonas intervenidas.

Con esta inversión, el Gobierno busca no solo mejorar la infraestructura vial, sino también impulsar el crecimiento económico, fortalecer la producción agrícola y generar mejores oportunidades para miles de hondureños que dependen de una red de transporte eficiente para desarrollar sus actividades diarias.

Las autoridades consideran que la rehabilitación de los caminos productivos permitirá conectar de manera más efectiva las zonas rurales con los principales mercados del país, fortaleciendo la competitividad nacional y promoviendo el desarrollo integral de las comunidades.

Temas Relacionados

Caminos productivos HondurasInversión vial HondurasSIT HondurasInfraestructura vial Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a 13 personas presuntamente ligadas a pandillas en la ciudad panameña de Colón

Evolución de las pandillas y su capacidad de adaptación a los controles estatales mantiene a las autoridades en alerta

Capturan a 13 personas presuntamente ligadas a pandillas en la ciudad panameña de Colón

Nicaragua: Sergio Ramírez advierte que “sin las redes, el país estaría en un pozo de silencio absoluto”

El escritor nicaragüense, Premio Cervantes 2017 y recién elegido para la RAE, analiza el exilio del gremio informativo y el rol digital en la circulación de datos sobre su nación

Nicaragua: Sergio Ramírez advierte que “sin las redes, el país estaría en un pozo de silencio absoluto”

Guatemala: Aeropuerto La Aurora refuerza controles sanitarios por la alerta de la OMS ante el Ébola

Los pasajeros identificados con temperaturas superiores a 37 °C en las cámaras termográficas del Aeropuerto Internacional La Aurora serán entrevistados y evaluados por personal médico para descartar riesgos sanitarios

Guatemala: Aeropuerto La Aurora refuerza controles sanitarios por la alerta de la OMS ante el Ébola

Guatemala: El tribunal de mayor riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón a 70 años de prisión por el caso Litzy Cordón

La decisión fue por mayoría y una togada dejó constancia de reservas sobre la imputación, mientras la fiscalía recibió orden de seguir con diligencias para ubicar más posibles implicados

Guatemala: El tribunal de mayor riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón a 70 años de prisión por el caso Litzy Cordón

Policía panameña incauta cargamento de armas de fuego de alto poder en bodegas del Aeropuerto de Tocumen

La carga consistía en 500 fusiles, 400 cañones, 25 guardamanos y tornillos empleados en el ensamblaje de armas de fuego

Policía panameña incauta cargamento de armas de fuego de alto poder en bodegas del Aeropuerto de Tocumen

TECNO

Cómo actualizar tu router paso a paso para tener un Wi-Fi más rápido y seguro

Cómo actualizar tu router paso a paso para tener un Wi-Fi más rápido y seguro

Acusan a empresa de Elon Musk de despedir a ingeniero que alertó sobre la seguridad de su IA Grok

Adiós basura tecnológica: descubren un método para restaurar las baterías de litio de autos eléctricos

Hackers vulneran la seguridad de Meta y cambian contraseñas de cuentas de Instagram de figuras públicas

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

ENTRETENIMIENTO

Billy Ray Cyrus revela que estuvo a punto de morir tras enfrentar un grave problema de salud

Billy Ray Cyrus revela que estuvo a punto de morir tras enfrentar un grave problema de salud

Kaley Cuoco anuncia revela el sexo de su segundo hijo junto a Tom Pelphrey

Jennifer Lopez relata que tuvo ataques de pánico luego de alcanzar la fama con ‘Selena’

‘Stranger Things’: David Harbour responde a los rumores de una queja de Millie Bobby Brown en el set

Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios Óscar honoríficos

MUNDO

El envejecimiento de la población impulsa la “economía plateada” como prioridad en el Sudeste Asiático

El envejecimiento de la población impulsa la “economía plateada” como prioridad en el Sudeste Asiático

Aumenta la tensión en Medio Oriente: Irán atacó bases de EEUU en Medio Oriente tras los nuevos bombardeos de Washington

El régimen iraní dijo que cerró el estrecho de Ormuz y que atacó dos embarcaciones que intentaron cruzarlo

Trump reveló operativo secreto de la Marina de Estados Unidos para mover 100 millones de barriles de crudo a través de Ormuz

Israel descartó el fin de la guerra contra Irán y advirtió sobre una respuesta “severa” ante nuevos ataques