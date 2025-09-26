Salud

Mantequilla de maní: beneficios, riesgos y qué cantidad se debe consumir según expertos

Especialistas de Prevention y Harvard explican por qué este fruto seco puede aportar nutrientes claves, pero advierten sobre sus riesgos potenciales

Por Martina Cortés Moschetti

Expertos avalan la mantequilla de cacahuete como parte de una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conveniencia de incluir mantequilla de maní en la dieta genera dudas recurrentes entre quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios. Especialistas en nutrición consultados por Preventiony expertos de Harvard coinciden en que este alimento, salvo en casos de alergia, aporta nutrientes valiosos y puede incorporarse adecuadamente en una alimentación equilibrada.

En primer lugar, Melissa Prest, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, destaca que la mantequilla de maní proporciona proteínas, grasas monoinsaturadas, fibra y micronutrientes como fósforo, potasio y niacina. Wesley Delbridge, especialista en nutrición escolar, resalta su versatilidad, su facilidad de transporte y su idoneidad tanto para vegetarianos como para veganos.

Desde la Escuela de Salud Pública de Harvard, se subraya que este alimento es beneficioso por su perfil de grasas insaturadas y que su consumo, cuando se limita a cantidades moderadas y en su composición natural sin azúcares añadidos ni aceites hidrogenados, puede estar asociado a una reducción del riesgo cardiovascular.

Otro de los puntos positivos señalados por los expertos es su aporte a la saciedad: el elevado contenido en grasas y proteínas prolonga el efecto de satisfacción tras las comidas, lo que puede favorecer el control del apetito y el peso. Su bajo índice glucémico también resulta útil para quienes necesitan regular los niveles de glucosa en sangre.

La mantequilla de maní aporta proteínas, grasas saludables y micronutrientes esenciales (Foto: Captura)

Desde la perspectiva económica y ambiental, la mantequilla resulta más asequible que otros productos similares y su cultivo requiere menos agua, lo que refuerza su carácter sostenible. En esta línea, Harvard destaca el valor de integrar frutos secos y semillas en la alimentación como estrategia para lograr una dieta saludable y con bajo impacto ambiental.

En conjunto, la visión de los especialistas resalta que esta, en su versión más simple y en porciones moderadas, se posiciona como una opción versátil, accesible y compatible con una dieta nutritiva.

Riesgos y advertencias sobre su consumo

No obstante, Prevention y Harvard recogen advertencias sobre posibles riesgos. Wesley Delbridge explica que el maní contiene lectinas que, en grandes cantidades, puede dificultar la absorción de algunas vitaminas y causar molestias digestivas.

Además, los fitatos presentes pueden interferir en la absorción de minerales como zinc y hierro. Según los expertos, estos efectos solo se presentan cuando se consumen cantidades muy superiores a la ración recomendada. Ante molestias digestivas, se recomienda reducir o eliminar este alimento de la dieta de forma individual.

El exceso de mantequilla de maní puede causar aumento de peso y molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mantequilla de maní es rica en calorías y grasas, por lo que el exceso puede llevar al aumento de peso. La porción sugerida es de aproximadamente dos cucharadas por comida o refrigerio (190 calorías y 3,5 gramos de grasas saturadas, lo que representa el 16% de la ingesta diaria recomendada).

Melissa Prest aconseja no superar esta cantidad, y se recomienda utilizar herramientas de medición para evitar excesos. Matthew Landry, profesor adjunto de Salud Poblacional y Prevención de Enfermedades, coincide en que el consumo diario es seguro siempre que no se sobrepase la dosis recomendada, debido a la densidad calórica del producto.

Efectos sobre el colesterol y comparación con otras opciones

En cuanto a su impacto sobre el colesterol, Harvard Health indica que el consumo moderado de mantequilla de maní puede ayudar a reducir el colesterol LDL (“malo”) y a mantener estable el HDL (“bueno”), gracias a su contenido en grasas insaturadas. Las versiones con aceites hidrogenados pueden provocar el efecto contrario y es preferible evitarlas.

El consumo moderado de mantequilla de maní ayuda a reducir el colesterol LDL y mantener el HDL estable, según Harvard Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por Prevention y Harvard coinciden en que la clave está en la moderación y en mantener el equilibrio dentro de la dieta diaria. Con excepción de casos de alergia, la mantequilla de maní puede formar parte de una alimentación saludable si se controla la cantidad y se opta por opciones con ingredientes sencillos.

Su valor nutricional, sostenibilidad y precio accesible la convierten en una alternativa recomendable dentro de una dieta variada.

