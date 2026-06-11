Exceso de humedad en 2025 provocó millonarias indemnizaciones a productores agrícolas en Costa Rica

Productores de café en Cartago recibieron la mayor parte de las indemnizaciones por exceso de humedad durante 2025, según reportes del INS. REUTERS/Juan Carlos Ulate

El exceso de humedad durante 2025 obligó al Instituto Nacional de Seguros (INS) a desembolsar más de ¢266 millones (USD 580 mil) en indemnizaciones a productores agrícolas costarricenses, principalmente cafetaleros y arroceros. El monto corresponde a pagos realizados bajo el Seguro Agrícola, una herramienta financiera clave para el sector ante la creciente exposición a eventos climáticos extremos.

La mayor parte de los recursos se destinó a los productores de café, quienes recibieron ¢199,331,464 (USD 434 mil) equivalentes al 75% del total indemnizado. Los arroceros recibieron ¢63,849,346 (USD 137 mil)mientras que cultivos como la papa obtuvieron sumas menores. El informe del INS detalla que Cartago fue la provincia con la mayor cifra de pagos, seguida por San José y Guanacaste. Puntarenas registró el menor monto indemnizado.

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En lo que va de 2026, con corte a abril, el INS reportó el pago de cuatro indemnizaciones adicionales por un total de ¢5 millones (USD 10 mil), correspondientes a las mismas provincias y cultivos. Estos pagos estuvieron relacionados tanto con exceso de humedad como con bajas precipitaciones. La situación climática para el resto del año podría agravarse debido a la llegada del fenómeno de El Niño, que implica un déficit de lluvias y episodios de sequía, especialmente para los cultivos que no cuentan con sistemas de riego.

El Instituto Nacional de Seguros giró más de ¢266 millones a agricultores afectados por lluvias intensas, principalmente cafetaleros y arroceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La subjefa de la Dirección de Seguros Generales del INS, Karla Huezo, explicó que “las condiciones climáticas pueden cambiar drásticamente en cuestión de meses. Hoy atendemos aún afectaciones vinculadas al exceso de lluvia, sin embargo, la llegada del Fenómeno de El Niño podría traer una reducción significativa de los aguaceros y episodios de sequía que impacten a numerosos cultivos”. En este contexto, el seguro agrícola se presenta como un respaldo económico vital para los productores, permitiéndoles recuperarse tras eventos adversos y continuar sus actividades productivas.

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Actualmente, los cultivos con más hectáreas aseguradas son el arroz anegado, el café, la caña de azúcar y el arroz con riego complementario. El Seguro Agrícola del INS está diseñado tanto para pequeños como para grandes productores y permite asegurar cualquier tipo de cultivo, incluso los no tradicionales, como la guayabita del Perú, semillas de chan o abacá, una planta tropical de la familia del plátano. La póliza se calcula por cada millón asegurado; en el caso del arroz anegado, el costo es de ¢43,000 (USD 93), para el café ¢40,100 (USD 87) y para la caña de azúcar ¢25, 000 (USD 54)

El INS ofrece descuentos de hasta un 25% en la prima del seguro a quienes implementan prácticas amigables con el medio ambiente y buenas prácticas de manejo técnico, como sistemas de riego en café, siembras a contorno, barreras rompe viento, variedades resistentes, taipas en arroz y fertirriego para ciertos cultivos.

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El fenómeno de El Niño podría modificar el panorama climático y aumentar el riesgo para los cultivos en lo que resta de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2026, Costa Rica implementó el primer Seguro Paramétrico de Café del país, una innovación regional promovida por el INS. Esta modalidad, aplicada inicialmente en cooperativas de la zona de Los Santos (Coope San Marcos, CoopeTarrazú y CoopeDota), protege cerca de 800 hectáreas, con la meta de alcanzar 1,500 hectáreas durante el primer año. A diferencia del seguro agrícola tradicional, el paramétrico utiliza parámetros predefinidos y tecnología satelital para monitorear lluvias, activando el pago automáticamente si se detecta exceso o déficit que afecte el cultivo.

El Seguro Agrícola del INS funciona como una herramienta de transferencia de riesgo e inclusión financiera, exenta de IVA, sin límite de hectáreas aseguradas y con respaldo estatal. La institución enfatiza que su objetivo es dar tranquilidad y permitir la recuperación de los productores ante la volatilidad climática que afecta a la agricultura costarricense.

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