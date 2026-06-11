Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Los jugadores volvieron a pasar por el confesionario en una tensa noche (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La placa de nominados de esta semana en Gran Hermano: Generación Dorada quedó definida luego de un giro inesperado: Cola usó su privilegio y seleccionó directamente a dos participantes para enfrentar la expulsión. La decisión agitó la convivencia y reconfiguró las alianzas dentro de la casa.

Este miércoles, durante la gala, Cola se valió de su rol de líder y aplicó tarjetas especiales: anuló dos votos a Nigro y uno a Yipio, un movimiento que alteró el conteo final. Luego, hizo uso del derecho de fulminar a dos jugadores y envió a placa a Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

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Estos cambios dejaron en la cuerda floja a nueve concursantes: Cinzia, Zunino, Campanita, Solange Abraham, Luana Fernández, Yipio, Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca. Como en cada votación, los seguidores del programa definirán quién abandona la casa.

Cola se llevó el protagonismo de la noche (Gran Hermano, Telefe)

La gala de nominaciones de esta semana fue marcada por la tensión y la estrategia. Sebastián Cola, como líder, no solo anuló votos clave, sino que además optó por colocar en riesgo a dos compañeros mediante la fulminante, lo que generó sorpresa entre los participantes y el público.

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Durante la dinámica, los votos se repartieron de manera estratégica. Cola otorgó dos votos a Luana y uno a Titi. Andrea del Boca eligió a Cinzia y Campanita. Charlotte Caniggia dirigió sus votos a Sol y Nigro. Por su parte, Solange Abraham realizó una nominación espontánea, otorgando tres votos a Zunino y dos a Yipio.

El sistema de tarjetas también influyó en la noche, ya que algunos votos fueron anulados por decisión de Cola y de Brian Sarmiento, el último eliminado, lo que modificó las cuentas para algunos jugadores como Titi y Campanita.

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El participante tuvo que elegir a dos compañeros para que vayan directo a placa de nominados

¿Qué pasó en la nominación de Gran Hermano esta semana? El liderazgo de Sebastián Cola fue determinante: aprovechó los beneficios para modificar los votos y designar personalmente a dos de los nominados, alterando el rumbo del juego y poniendo en jaque a varios participantes que no esperaban terminar en la placa. Esta movida generó incertidumbre y especulación sobre el futuro de los concursantes en competencia.

Otros jugadores, como Emanuel Di Gioia y Manuel Ibero, optaron por Cinzia y Zunino, mientras que los votos anulados cambiaron la suerte de quienes creían estar a salvo. La tensión creció al conocerse que Majluf y Andrea serían fulminadas, lo que dejó a todos atentos a la reacción del público.

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La lista final de nominados refleja el impacto de las decisiones tomadas en el confesionario y la influencia del liderazgo semanal. Con la votación abierta, la expectativa se centra ahora en quién será el próximo en dejar la casa y cómo afectará esto al desarrollo del programa.

Alejandra Majluf y Andrea del Boca, las dos fulminadas por Cola

La gala dejó varias estrategias al descubierto y alimentó las especulaciones sobre posibles alianzas y traiciones dentro de la casa. La próxima eliminación promete ser decisiva para el rumbo de Gran Hermano: Generación Dorada.

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La última gala de eliminación del reality show de Telefe presentó un duelo central entre Brian Sarmiento y Zunino, donde la votación del público determinó que el exfutbolista debía abandonar la casa. Esta fue la segunda vez que el exfutbolista resultó eliminado del reality. El proceso se vio afectado por un cambio inesperado en el sistema de nominación, que pasó de positivo a negativo un día antes del cierre, lo que alteró la estrategia de los participantes y mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Matías Hanssen y Juanicar quedaron a salvo en la primera parte de la definición, dejando a Yipio, Brian y Zunino como los últimos en riesgo. Finalmente, Yipio logró continuar en el juego, situando el desenlace entre Brian y Zunino, rivales que en los comienzos del programa habían compartido grupo y estrategias. El reingreso de Sarmiento mediante el Golden Ticket generó un quiebre en la relación y provocó una rivalidad notoria hasta el momento de la eliminación.

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