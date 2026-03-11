Las elecciones cotidianas en la dieta afectan el trabajo realizado durante el entrenamiento y pueden estar detrás de resultados menos notables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación desempeña un papel central en la formación y el desarrollo de la masa muscular. La selección diaria de alimentos no solo determina el aporte de nutrientes esenciales para la reparación y el crecimiento de las fibras musculares, sino que también influye en la capacidad del organismo para recuperarse tras el ejercicio y optimizar el rendimiento físico.

Una dieta adecuada favorece el incremento de masa muscular, mientras que ciertas elecciones alimentarias pueden obstaculizar el progreso, incluso con rutinas de entrenamiento constantes.

Por ello, comprender el impacto de los distintos grupos de alimentos resulta fundamental para quienes buscan mejorar su composición corporal y alcanzar objetivos relacionados con la fuerza y la salud.

La alimentación equilibrada constituye el factor más importante para el desarrollo óptimo de la masa muscular y la recuperación física tras el ejercicio. (Pexels)

Los alimentos que te impiden ganar masa muscular pero consumes diariamente

Diversos alimentos que se consumen a diario pueden dificultar el aumento de masa muscular, ya sea por su bajo aporte nutricional, su impacto negativo en el metabolismo o porque favorecen la acumulación de grasa.

De acuerdo con información del sitio especializado Healthline, entre los más habituales destacan se encuentran los siguientes:

Carnes procesadas : Salchichas, embutidos, tocino y jamón contienen grasas saturadas y sodio en exceso. Además, suelen tener menos proteína de calidad que las carnes frescas.

Alimentos fritos y ultraprocesados : Papas fritas, empanizados, comida rápida y snacks industriales suelen tener grasas trans y aceites refinados que favorecen la inflamación y dificultan la recuperación muscular.

Bebidas azucaradas y jugos industriales : Aportan calorías vacías y grandes cantidades de azúcar, lo que puede generar un aumento de grasa corporal y dificultar la síntesis de músculo.

Dulces, bollería y postres industriales : El consumo frecuente de galletas, pasteles, chocolates y productos de repostería industrial eleva la ingesta de azúcares simples y grasas no saludables.

Pan blanco y cereales refinados : Estos productos tienen un bajo contenido de fibra y micronutrientes, lo que provoca picos de glucosa y energía poco sostenida para el entrenamiento.

Exceso de alcohol : El alcohol interfiere con la síntesis proteica y la recuperación muscular, además de favorecer la deshidratación y reducir el rendimiento físico.

Salsas, aderezos y condimentos industriales : Suelen contener azúcares añadidos, grasas poco saludables y sodio en grandes cantidades.

Suplementos de baja calidad : Algunos polvos proteicos o barras comerciales pueden contener más azúcares, grasas y aditivos que proteína de alto valor biológico.

Consumo excesivo de cafeína: Grandes cantidades pueden alterar el sueño y la recuperación muscular.

Pocas personas saben que el consumo de cafeína pueden afectar a la ganancia de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por proteínas magras, carbohidratos complejos, frutas, verduras, grasas saludables (aguacate, frutos secos, aceite de oliva) y mantener hidratación con agua ayuda a optimizar la ganancia muscular.