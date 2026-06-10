Generación Silver

El secreto de longevidad de dos abuelas taiwanesas: rutina de gimnasio, disciplina y constancia

Chen Pao-Her y Chen Yue-Mei realizan rutinas de fuerza, movilidad y coordinación con disciplina y constancia, esto refleja el creciente fenómeno del ejercicio en adultos mayores en Taiwán

Guardar
Google icon
Dos mujeres taiwanesas de más de 80 años mantienen rutinas de entrenamiento de fuerza regulares (Captura de video)
Dos mujeres taiwanesas de más de 80 años mantienen rutinas de entrenamiento de fuerza regulares (Captura de video)

Chen Pao-Her, de 89 años, y Chen Yue-Mei, de 91 años, captaron la atención tras ser reconocidas en plena rutina de entrenamiento en un gimnasio de Taipei, Taiwán. Las imágenes de ambas mujeres mayores ejecutando ejercicios de fuerza con disciplina y constancia convirtieron a las dos abuelas taiwanesas en un símbolo global del envejecimiento activo.

De acuerdo con la agencia internacional de noticias Associated Press (AP), las mujeres mayores realizan ejercicios de fuerza, movilidad y coordinación bajo supervisión profesional. Ambas mantienen esta rutina de manera habitual, demostrando constancia y disciplina a pesar de su avanzada edad. La repercusión del caso abarca medios de todo el mundo, donde la presencia de mujeres mayores en gimnasios desafía los estereotipos ligados a la edad.

PUBLICIDAD

Según detalló la agencia estadounidense, las rutinas están adaptadas a sus necesidades y buscan mejorar el equilibrio, prevenir caídas y conservar su autonomía. La práctica regular en gimnasios por parte de adultos mayores, como las protagonistas de esta historia, se inscribe dentro de un proceso en expansión en Taiwán.

Ejercicio y longevidad en los adultos mayores de Taiwán

Mujer asiática mayor, con camiseta estampada, levantando una barra con discos rojos en gimnasio, asistida por un hombre detrás. Hay más pesas al fondo
El número de personas de la tercera edad que acuden regularmente a centros de entrenamiento aumentó considerablemente en los últimos cinco años (Captura de video)

El creciente interés de la población mayor de Taiwán por el ejercicio físico está vinculado a un proceso de envejecimiento demográfico acelerado. Según reporta el medio, esta transformación llevó a las personas de la tercera edad a buscar opciones para preservar la salud y la independencia por más tiempo.

PUBLICIDAD

Los gimnasios de la isla registraron un crecimiento sostenido del 25 % en la cantidad de adultos mayores asistentes durante los últimos cinco años, según datos relevados por el Ministerio de Salud y Bienestar de Taiwán. Esta tendencia contribuye a modificar la percepción social sobre el ejercicio en edades avanzadas.

Taiwán clasificó oficialmente como sociedad super envejecida en 2025, cuando la proporción de personas mayores de 65 años superó el 20% de la población total, según datos del Ministerio del Interior de la isla. El gobierno taiwanés respondió con una serie de políticas públicas orientadas a promover el envejecimiento activo, entre ellas subsidios para que los adultos mayores accedan a centros de actividad física y programas de ejercicio supervisado en comunidades locales.

Según el Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, se estima que para 2030 uno de cada tres habitantes de la isla tendrá más de 65 años, lo que convierte el caso de Chen Pao-Her y Chen Yue-Mei en un reflejo de una transformación demográfica sin precedentes en la historia del país.

Cultura del gimnasio y envejecimiento en la isla

La presencia de adultos mayores en gimnasios y centros deportivos, como lo documentan casos como el de ambas mujeres, responde a un cambio cultural de fondo esta comunidad. Cada vez más personas mayores comparten espacios de entrenamiento con jóvenes, integrándose a actividades colectivas e individuales bajo seguimiento profesional. Este fenómeno desafía los imaginarios tradicionales sobre las capacidades físicas en edades avanzadas y normaliza la participación activa de los mayores en escenarios vinculados históricamente a las generaciones jóvenes.

Persona mayor con pantalones rosas sujetando una barra hexagonal cargada con discos rojos y blancos, preparándose para levantar pesas
El auge de personas mayores en centros deportivos refleja un cambio social impulsado por incentivos a la salud y políticas de prevención de enfermedades crónicas

Las cifras reflejan que la membresía de adultos mayores en centros de ejercicio se duplicó entre 2018 y 2023, impulsada por políticas de incentivo al envejecimiento saludable y campañas de prevención de enfermedades crónicas.

Pruebas científicas sobre los beneficios del ejercicio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos mayores realicen al menos ciento cincuenta minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, incluyendo ejercicios de fortalecimiento muscular por lo menos dos días semanales. Las pruebas acumuladas durante décadas demuestran que el ejercicio regular en la vejez reduce el riesgo de caídas, mejora la densidad ósea y permite preservar la masa muscular.

Un estudio publicado en la revista científica British Journal of Sports Medicine concluyó que el entrenamiento de fuerza en mayores de 80 años genera mejoras significativas en la función física, el ritmo de la marcha y la autonomía diaria, incluso en quienes presentaban condiciones de fragilidad previas.

Temas Relacionados

Envejecimiento ActivoTaiwánEjercicio FísicoAdultos MayoresNewsroom BUEgeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Un nuevo estudio citado por Hello Magazine destaca cómo incorporar solo 10 minutos de baile diario reduce riesgos cardíacos y eleva el bienestar integral en mujeres adultas mayores, promoviendo longevidad y calidad de vida comprobadas

Bailar 10 minutos al día mejora la salud física y mental en mujeres mayores de 60 años

Memoria senior: 1989, hiperinflación, saqueos y Los Redondos rumbo a Obras en el viaje de toda una generación

Con 14 años, un anuncio rompe la rutina de Colón y empuja a la Capital. La sensación de época se mezcla con un oráculo rockero. Alguien mayor dice que sí y el plan se vuelve inevitable

Memoria senior: 1989, hiperinflación, saqueos y Los Redondos rumbo a Obras en el viaje de toda una generación

Discursos sobre la vejez: nuevas palabras, viejos estereotipos

En la Facultad de Psicología de la UBA y en la Universidad Nacional de Rosario se conformó un espacio en el que las propias personas mayores observan, registran y analizan los contenidos mediáticos

Discursos sobre la vejez: nuevas palabras, viejos estereotipos

Equilibrio en mayores de 65 años: cómo el cerebro procesa las señales sensoriales para sostener la postura

Un estudio internacional señaló que a partir de cierta edad se necesita 50% más de tiempo y esfuerzo mental para mantenerse de pie, lo que incrementa la vulnerabilidad ante caídas

Equilibrio en mayores de 65 años: cómo el cerebro procesa las señales sensoriales para sostener la postura

El talento no tiene edad: el libro que aborda el dilema de los ejecutivos, la reconstrucción profesional y la promesa de las nuevas habilidades

Salir de la empresa de toda la vida implica un salto a la incertidumbre. Cómo se trazan recorridos alternativos y por qué es vital la reinvención permanente en el escenario actual

El talento no tiene edad: el libro que aborda el dilema de los ejecutivos, la reconstrucción profesional y la promesa de las nuevas habilidades

DEPORTES

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

Atención River Plate: el poderoso competidor que le apareció para llevarse a Thiago Almada

Gran gesto técnico y remate inatajable: el golazo del Colo Barco con el que Argentina abrió el marcador ante Islandia

La deslumbrante confesión de Cucurella sobre sus primeros entrenamientos con Messi en el Barcelona

Con Bielsa como protagonista, Uruguay compartió un emotivo video sobre el Mundial: “Pusimos a un loco a manejar la cosa”

TELESHOW

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

El radical cambio físico de un exparticipante de Cuestión de Peso: de ser asistido por los bomberos a bajar 135 kilos

Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte: “Te extraño y te amo tanto”

La tajante decisión de Felipe Fort que impactó a sus seguidores: “Cualquier cosa al Whatsapp”

Darío Barassi reveló que le gustaría agrandar la familia: el sutil mensaje que le envió a su esposa

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Constitucional valida la fusión de Hacienda y Economía en República Dominicana

El Tribunal Constitucional valida la fusión de Hacienda y Economía en República Dominicana

Panamá importará arroz en cáscara ante posible escasez, debido al fenómeno atmosférico de El Niño

Costa Rica: Comisión de Hacendarios aprueba recorte de ₡40,000 millones al presupuesto de los CEN-CINAI

Las remesas a El Salvador, Guatemala y Honduras suman USD 15,852 millones hasta abril de 2026

Sunset Park y el muelle turístico de La Libertad cierran tras fuerte oleaje en la costa salvadoreña