Generación Silver

El envejecimiento de la población impulsa la “economía plateada” como prioridad en el Sudeste Asiático

Políticas, innovación y alianzas buscan cerrar las brechas y fomentar nuevos modelos de crecimiento aprovechando tendencias sociales inéditas

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Vista panorámica de un parque urbano tecnológico diurno con personas mayores asiáticas caminando y haciendo ejercicio, edificios modernos, vegetación y paneles solares.
Para 2035, el Sudeste Asiático albergará a unos 127 millones de personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento acelerado de la población en el Sudeste Asiático llevó a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a colocar la denominada economía plateada entre sus prioridades estratégicas. El objetivo es preparar a la región para una sociedad más longeva mediante políticas que promuevan la inclusión, la autonomía y la participación económica de las personas mayores.

ASEAN es un bloque de integración regional formado por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. La organización impulsa iniciativas de cooperación económica, social y política entre sus miembros y enfrenta actualmente uno de los procesos de envejecimiento demográfico más rápidos del mundo.

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La discusión cobró protagonismo durante el ASEAN High-Level Forum on Unlocking the Silver Economy, realizado en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas, en Pasay. Allí, el secretario de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas, Rex Gatchalian, sostuvo que la longevidad debe ser considerada una oportunidad económica y social, y no una fuente de exclusión.

Según datos presentados durante el encuentro, para 2030 el 14,8 % de la población de ASEAN tendrá 60 años o más. Para 2035, la cantidad de personas mayores en la región podría alcanzar los 127 millones.

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El crecimiento de este grupo etario plantea desafíos vinculados al aumento del costo de vida, la exclusión digital, las brechas de género y la insuficiencia de ahorros previsionales. Estos factores amenazan con ampliar situaciones de vulnerabilidad si los países no desarrollan políticas específicas para acompañar la transición demográfica.

Cuatro manos de diferentes edades (arrugada, adulta, joven, niño) se entrelazan sobre una mesa blanca. Una persona viste azul, otra rojo con un brazalete dorado.
La estrategia de la ASEAN para 2026 apunta a integrar a los adultos mayores como protagonistas y co-creadores de políticas públicas, tecnología e innovación.

Frente a este escenario, los gobiernos de la región buscan impulsar la llamada economía plateada, un concepto que engloba bienes, servicios, tecnologías e inversiones orientados a responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida. El enfoque también promueve la permanencia de las personas mayores en la vida económica, social y comunitaria.

Durante el foro, Gatchalian señaló que el desafío consiste en adaptar los sistemas sociales y económicos para que una mayor esperanza de vida se traduzca en más oportunidades, participación y calidad de vida. También destacó que los países del Sudeste Asiático cuentan con ventajas culturales como las redes familiares, la solidaridad comunitaria y las tradiciones de apoyo intergeneracional.

“El reto es fortalecer nuestras bases culturales, modernizarlas sin perder lo esencial y equilibrar la eficiencia con la dignidad”, afirmó el funcionario. Subrayó la necesidad de colaboración entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil a fin de impulsar la innovación, generar información técnica relevante y garantizar que la población mayor ocupe un papel central en la creación de políticas.

En este enfoque, los adultos mayores pasan a ser protagonistas y co-creadores de las soluciones destinadas a sus necesidades.

Grupo de siete personas de origen asiático, de diferentes edades, caminando de la mano por un pasillo moderno con pilares y luz natural, una pared azul oscura a la izquierda.
Con el respaldo de organismos de las Naciones Unidas, el bloque regional diseña un ecosistema de inversiones e innovación tecnológica para un envejecimiento activo.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas y el Instituto de Investigación Económica para ASEAN y Asia Oriental. El objetivo es promover inversiones, innovación tecnológica, sistemas de cuidado, inclusión laboral y políticas públicas capaces de responder a una región que envejece con rapidez.

La presidencia filipina de la Comunidad Sociocultural de ASEAN definió a la economía plateada como una de sus prioridades para 2026, con la intención de convertir el cambio demográfico en un factor de desarrollo y cohesión social para los próximos años.

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