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El tremendo elogio de Infantino a Lionel Messi en el umbral del Mundial 2026: su emoción al recordara a Maradona

El presidente de la FIFA halagó al crack rosarino. También destacó a los hinchas argentinos

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Infantino destaca la importancia de Messi en el fútbol mundial

A menos de un día del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA Gianni Infantino destacó la presencia de Lionel Messi en lo que será su sexto torneo ecuménico a nivel de mayores y se refirió al impacto de los hinchas argentinos.

El torneo comenzará este jueves en la Ciudad de México con el partido entre los locales y Sudáfrica. En la conferencia de prensa previa, Infantino defendió además la coordinación entre México, Canadá y Estados Unidos para la organización del certamen.

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La presencia de Lionel Messi marca un hito, ya que el crack argentino jugará su sexto Mundial. “El hecho de que Messi juegue este Mundial es muy importante para Argentina. Por toda la gente que le gusta el fútbol y el Mundial. Todo lo mismo con los buenos jugadores. Ronaldo, Mbappé, Haaland, Dembélé, y mil. Todos los que olvido que ahora me van a matar. Harry Kane, Robertson y todos...“, afirmó el ejecutivo de la FIFA.

Gianni Infantino destacó la pasión de los hinchas argentinos

El italiano también elogió la pasión del público argentino y por un momento coreó el hit de la pasada Copa del Mundo para los Albicelestes: “La hinchada argentina es espectacular. En Qatar cantaban ‘Muchachos’ dos horas después del partido, pero todavía adentro del estadio. Los aficionados de River y Boca estuvieron espectaculares también en el Mundial de Clubes, pero los de la Selección eran más familias, porque venían padres e hijos”.

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Y le brindó un gran halago al periodista argentino Enrique Macaya Márquez, que a sus 91 años cubrirá su 18ª Copa del Mundo. “Enrique Macaya Márquez, de Argentina, es un periodista que este año va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de Mundiales en 1958, es increíble. El querido Enrique no está con nosotros hoy, pero sí va a estar en el Mundial. Un gran abrazo de parte de todos y a seguir así”, expresó el presidente de la FIFA durante su presentación en México.

Infantino también dedicó parte de su exposición al estadio Azteca, al que vinculó con su memoria futbolera y con la historia de los Mundiales en México. “Nací en 1970 y fue el primer mundial en México. Mi papá me contaba de este estadio, nos dio a mis padres tanto orgullo por los resultados de la selección italiana y también por la selección de Brasil que ganó con Pelé”.

Gianni Infantino destacó la pasión de los hinchas argentinos

El dirigente añadió una segunda referencia histórica como Diego Armando Maradona al hablar de la Copa del Mundo de 1986. “Lo mismo con Diego, todos recordamos el ‘ta ta ta’. Es un estadio bendito por los dioses del fútbol, ha visto muchas. El poder albergar el tercer partido inaugural de un Mundial es único”.

Infantino sostuvo que la elección del Azteca también expresa el trabajo conjunto de los tres países sede. “Es importante que México, Canadá y Estados Unidos trabajen de manera conjunta. La magia del Azteca jugó un papel importante”, señaló en la conferencia antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica en Ciudad de México.

Este jueves comenzará la 23ª edición de la Copa del Mundo, que por primera vez tendrá 48 selecciones y por eso se agregó una fase en los playoffs que serán los 16avos de final. En pocas horas, Norteamérica vibrará con la gran cita de la redonda.

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