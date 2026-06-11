Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos (Instagram)

El último fin de semana Kylie Minogue tomó por sorpresa a la Argentina presentándose en los dos shows que dio Lali Espósito en el estadio de River. La cantante fue la invitada internacional de sus las dos históricas noches de la intérprete de “Payaso” y “Ego” y luego de ser aclamada por la multitud, disfrutó de Buenos Aires como una turista más. Acompañada por su equipo más cercano, la artista se fotografió en el restaurante de Fernando Trocca.

“Ni las migas”, escribió en inglés Kylie en una publicación de su cuenta de Instagram en la que aparece sonriente posando entre los platos del reconocido chef que el año pasado abrió en el barrio porteño de Villa Pueyrredón un restaurante que lleva su apellido. La propuesta que disfrutó la artista fusiona las raíces de la cocina hogareña de la familia del cocinero con el estilo de la alta cocina internacional.

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Entre los mensajes celebratorios que recibió, Trocca le dejó un emoji de corazón en la sección de los comentarios de la publicación. Mientras que Majo Riera, la madre de Lali, le dedicó un mensaje muy afectuoso. “Argentina queda tan hermosa en vos. Volvé, te extrañamos”, le dedicó, mostrando el vínculo de cercanía que se forjó entre las cantantes, sino también el de ambas.

"Ni las migas", escribió Kylie Minogue sobre su paso por el restaurante de Fernando Trocca en Buenos Aires (Instagram)

La noche en la que Kylie Minogue compartió escenario con Lali Espósito en el estadio Monumental dejó una huella indeleble entre sus fanáticos. El vínculo entre ambas artistas se consolidó no solo en el espectáculo, sino también en un mensaje que la australiana publicó tras el encuentro.

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Desde su cuenta oficial de Instagram, Kylie compartió un video que mostraba el detrás de escena de su aparición junto a Lali y la llegada al hotel. En la publicación, la intérprete de “Can’t Get You Out Of My Head” relató: “Hora de la historia... Cuando conocí a Lali después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que era una conexión que estaba destinada a hacerse”.

La diva australiana acompañada por su equipo en Trocca, el local que tiene el chef en Villa Pueyrredón

La colaboración entre ambas no se limitó a una canción: durante dos noches, Minogue fue la invitada sorpresa en los conciertos de Espósito en el estadio de River Plate. “Estas últimas dos noches como invitada sorpresa para sus conciertos trascendentales en el Estadio River Plate fueron de ensueño”, reconoció, en el mismo mensaje.

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Ambas artistas interpretaron juntas los éxitos “Can’t Get You Out Of My Head” y “Padam Padam”, recibiendo una ovación de las más de 80 mil personas presentes. Kylie culminó su dedicatoria con palabras de aprecio: “¡Qué honor compartir escenario contigo Lali (¡mi hermana argentina!) y felicidades a ti y a tu adorable, increíble equipo. Y I love she”.

La intérprete de "Padam Padam" y "Can't get you out of my head" disfrutó de la gastronomía argentina

Durante el espectáculo, Lali también se refirió a la cantante australiana con admiración, expresando: “I love she”, en un gesto que selló la complicidad entre ambas, todo un guiño para un video viral de Lali en el que daba una entrevista en inglés y tuvo un divertido error gramatical cuando intentaba decir “la amo”.

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El encuentro entre Kylie Minogue y Lali Espósito en River Plate se convirtió en uno de los momentos más destacados del presente artístico de la argentina. El show, que duró más de tres horas y contó con invitados como Miranda!, Duki y Dillom, marcó el cierre de una etapa en la carrera de Espósito y transformó el estadio en una verdadera celebración del pop.

Uno de los platos que degustó Kylie en Buenos Aires en el restaurante que abrió el chef el año pasado

A modo de resumen, Kylie Minogue viajó a Buenos Aires para presentarse junto a Lali Espósito en el Monumental, donde interpretaron dos clásicos y compartieron un momento emotivo tanto en el escenario como fuera de él. El mensaje de Minogue, en el que la llama “mi hermana argentina”, fue la confirmación pública de la admiración mutua y la química artística que unió a ambas figuras en una noche inolvidable para sus seguidores.

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