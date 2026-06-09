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La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

La Albiceleste continuará con su puesta a punto antes del inicio de la Copa del Mundo. Desde las 22, por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play

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HORARIO Y DÓNDE VER ARGENTINA-ISLANDIA:

El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 22.00

Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami): 21.00

Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua: 20.00

México y Guatemala: 19.00

España: 3.00 (miércoles 10 de junio)

10:30 hsHoy

¿Cómo llega la selección de Islandia?

Los europeos, que no lograron clasificar a la Copa del Mundo, llevan cinco encuentros sin victorias, tras caer ante Japón, México y Ucrania e igualar contra Haití y Canadá. Su última victoria fue por 2-0 contra Azerbaiyán, en noviembre del año pasado.

10:00 hsHoy

¿Cómo llega la selección argentina?

La Albiceleste, que obtuvo su boleto a la Copa del Mundo de manera holgada tras liderar cómodamente las Eliminatorias Sudamericanas, viene de superar 2-0 a Honduras en su última presentación.

09:30 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

09:20 hsHoy

La Albiceleste y el combinado europeo se verán las caras este martes 9 de junio, desde las 22, en el Jordan-Hare Stadium, Alabama.

09:14 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Islandia, el que será el último partido amistosos de la Albiceleste antes del inicio de la Copa del Mundo.

Fotografía dividida que muestra a futbolistas argentinos abrazándose a la izquierda y a jugadores islandeses en grupo celebrando a la derecha
La selección argentina continuará con su puesta a punto ante Islandia

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