La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Islandia, el que será el último partido amistosos de la Albiceleste antes del inicio de la Copa del Mundo.

La Albiceleste y el combinado europeo se verán las caras este martes 9 de junio, desde las 22, en el Jordan-Hare Stadium, Alabama.

La Albiceleste, que obtuvo su boleto a la Copa del Mundo de manera holgada tras liderar cómodamente las Eliminatorias Sudamericanas, viene de superar 2-0 a Honduras en su última presentación.

Los europeos, que no lograron clasificar a la Copa del Mundo, llevan cinco encuentros sin victorias, tras caer ante Japón, México y Ucrania e igualar contra Haití y Canadá. Su última victoria fue por 2-0 contra Azerbaiyán, en noviembre del año pasado.

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