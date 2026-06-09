La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

HORARIO Y DÓNDE VER ARGENTINA-ISLANDIA:
El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 22.00
Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami): 21.00
Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua: 20.00
México y Guatemala: 19.00
España: 3.00 (miércoles 10 de junio)
¿Cómo llega la selección de Islandia?
Los europeos, que no lograron clasificar a la Copa del Mundo, llevan cinco encuentros sin victorias, tras caer ante Japón, México y Ucrania e igualar contra Haití y Canadá. Su última victoria fue por 2-0 contra Azerbaiyán, en noviembre del año pasado.
¿Cómo llega la selección argentina?
La Albiceleste, que obtuvo su boleto a la Copa del Mundo de manera holgada tras liderar cómodamente las Eliminatorias Sudamericanas, viene de superar 2-0 a Honduras en su última presentación.
Probables formaciones:
Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
La Albiceleste y el combinado europeo se verán las caras este martes 9 de junio, desde las 22, en el Jordan-Hare Stadium, Alabama.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Islandia, el que será el último partido amistosos de la Albiceleste antes del inicio de la Copa del Mundo.