El sorprendente motivo por el que muchas mujeres de más de 55 años se despiertan a las 3 de la madrugada

Cada vez más personas experimentan este despertar en medio de la noche, un hábito que empieza a llamar la atención de los expertos

La alteración hormonal de la menopausia es la principal causa de los despertares nocturnos en mujeres mayores de 55 años (Freepik)

Despertarse a las 3 de la mañana es una experiencia cada vez más habitual entre mujeres mayores de 55 años. Según Harvard Health, este fenómeno obedece tanto a causas biológicas como a factores vinculados al estilo de vida.

Aunque estos despertares pueden generar preocupación, especialistas aseguran que existen estrategias eficaces para recuperar un descanso satisfactorio.

Impacto de la menopausia y los cambios hormonales

La Dra. Kathryn Corelli, internista y experta en menopausia del Hospital Brigham and Women’s afiliado a Harvard, indica que los trastornos del sueño afectan a una proporción significativa de sus pacientes. “Basándome en mi propia práctica, diría que los trastornos del sueño en esa etapa de la vida son muy comunes”, afirmó la especialista.

El principal responsable de los despertares nocturnos es la alteración hormonal de la menopausia. La disminución abrupta de estrógeno y progesterona modifica los ciclos de sueño y favorece la tendencia a despertar en la madrugada.

Los síntomas vasomotores, como sofocos y sudores nocturnos, interrumpen el sueño femenino a primeras horas de la mañana (Canva)

Además, los síntomas vasomotores —sofocos y sudores nocturnos— suelen presentarse a primeras horas de la mañana, interrumpiendo el sueño. La doctora Corelli explica: “Estos síntomas te despertarán, por supuesto”.

El envejecimiento cambia la arquitectura del sueño, es decir, la secuencia y profundidad de las etapas nocturnas. A mayor edad, el sueño se vuelve más superficial y el tiempo dedicado a sus fases más profundas y reparadoras disminuye. Esta situación se agrava por una modificación del ritmo circadiano, lo que lleva a acostarse y levantarse más temprano. “Las personas mayores suelen necesitar menos horas de sueño y se despiertan antes a medida que envejecen”, señaló Corelli, quien insiste en que este proceso es parte natural del envejecimiento y resulta imposible revertirlo completamente.

Otros factores que inciden en los despertares nocturnos

Más allá de los factores hormonales y del propio envejecimiento, existen otros elementos que inciden en los despertares nocturnos. El estrés y la ansiedad, especialmente prevalentes durante la menopausia, pueden volverse más intensos por la noche y dificultar la conciliación del sueño.

Los problemas urinarios, como la necesidad y la frecuencia para orinar, también son causas habituales. “La urgencia y la frecuencia urinaria son razones comunes por las que las mujeres se despiertan a las 3 de la mañana después de los 55”, indicó Corelli.

El estrés, la ansiedad y los problemas urinarios aumentan la frecuencia de los despertares nocturnos tras los 55 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque levantarse una vez durante la noche para ir al baño se considera normal, hacerlo dos o tres veces puede afectar severamente la calidad del sueño.

El dolor crónico, como el de espalda, la artritis o la neuropatía, tiende a agudizarse por la noche debido a la disminución de la temperatura corporal y a la producción de cortisol, lo que puede ocasionar despertares recurrentes.

El uso de ciertos medicamentos para tratar hipertensión o trastornos del ánimo puede fragmentar el descanso nocturno. Corelli subraya la importancia de equilibrar el tratamiento farmacológico con el posible impacto sobre el sueño.

Consultar a un profesional y modificar hábitos de vida son claves para mejorar el sueño y el bienestar en la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los hábitos de vida son determinantes. El consumo de alcohol, cafeína o la ingestión de comidas pesadas antes de dormir puede alterar las fases más profundas del sueño. En particular, el alcohol afecta la arquitectura del descanso y dificulta alcanzar un sueño verdaderamente reparador, según la especialista de Harvard Health.

Consecuencias y recomendaciones para mejorar el sueño

Los despertares frecuentes durante la noche no solo provocan fatiga y mal humor, sino que, si se repiten a lo largo de la semana o generan agotamiento constante, pueden indicar la presencia de un trastorno de salud que requiere evaluación médica, advierte Harvard Health.

Corelli recomienda consultar con un profesional si el insomnio es persistente o se acompaña de agotamiento crónico. Un adecuado diagnóstico permite revisar posibles causas médicas, medicamentos o afecciones asociadas y ajustar tratamientos en consecuencia.

El consumo de alcohol, cafeína y comidas pesadas antes de dormir afecta negativamente la calidad del sueño en mujeres adultas (foto: Freepik)

Modificar los hábitos de consumo y establecer una rutina calmada antes de dormir también resulta efectivo para recuperar noches más tranquilas. Harvard Health subraya que identificar los factores individuales que alteran el descanso y abordarlos de manera personalizada puede marcar la diferencia en la calidad del sueño y el bienestar general.

