América Latina

Una movilización liderada por mujeres exigió justicia en Ecuador por una estudiante y una activista halladas sin vida

La movilización buscó también denunciar la falta de protección por parte de las fuerzas del orden y la necesidad de garantías de seguridad para niñas, adolescentes y adultas en todo el país

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La activista tenía dos hijas que ahora han quedado en orfandad.
La activista Monika Silva tenía dos hijas que ahora han quedado en orfandad (Foto: Facebook)

Cientos de mujeres se movilizaron en Quito, capital de Ecuador, para exigir justicia por Nathaly Mafla, estudiante universitaria de 20 años, y Monika Silva, activista de origen polaco radicada en la provincia de Santa Elena, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en los últimos días. Desde las cinco de la tarde del miércoles, decenas de personas comenzaron a reunirse en un memorial adornado con fotografías, dibujos, flores y velas, donde encendieron una llama en honor a las víctimas y entonaron consignas y canciones feministas.

Más que celebrar, lo que buscamos es recordar y levantar la voz al respecto”, explicó Anahí Ganan, integrante del colectivo Tremendas Ecuador, una de las organizaciones convocantes. La activista señaló en diálogo con EFE que la iniciativa surgió tras la muerte de Mafla y Silva, y remarcó que estos hechos forman parte de un problema estructural que afecta a las mujeres en todo el país.

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Por su parte, Amy Soto, referente de la Fundación Ciudadanas del Mundo, sostuvo que la movilización buscaba también denunciar la falta de protección y garantías para las mujeres en Ecuador. “Nos hemos dado cuenta de que el Estado y su ineficacia no nos están cuidando, que en la sociedad existen muy pocas garantías de protección y seguridad para las niñas, adolescentes y mujeres”, afirmó Soto.

La concentración creció con el paso de las horas y congregó a cientos de estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional, donde Mafla cursaba ingeniería. Los asistentes llevaron pancartas, carteles y banderas moradas, y muchas vistieron prendas de ese color. El acto estuvo marcado por consignas contra la violencia de género y pedidos de justicia, mientras algunas participantes rompieron en llanto durante la ceremonia.

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La activista era presidenta de la Fundación Integridad.
La activista Monika Silva (en el medio de la imagen) era presidenta de la Fundación Integridad (Foto: Facebook)

Al cierre de la manifestación, los movilizados marcharon por calles cercanas y bloquearon momentáneamente el tránsito en una de las vías del sector, coreando lemas en defensa de los derechos de las mujeres.

Mafla, originaria de Tulcán, provincia de Carchi, fue vista por última vez el jueves 4 de junio. Su cuerpo fue hallado este lunes en una quebrada del norte de Quito. Silva, activista anticorrupción y presidenta de la Fundación La Integridad, era reconocida por denunciar presuntos casos de corrupción, venta irregular de tierras y redes de poder en Santa Elena. Fue hallada sin vida el lunes 8 de junio en su domicilio, mientras las autoridades continúan investigando el caso.

Según datos recopilados por organizaciones sociales, hasta abril se habían registrado unos 73 feminicidios en Ecuador en lo que va de 2026. “Lamentablemente sabemos que va a haber más”, declaró Ganan. Además, Soto resaltó que en el país hay más de 7.000 mujeres desaparecidas.

La UE pide investigar la muerte de activista polaca en Ecuador

La delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador solicitó el martes pasado a las autoridades locales una investigación “independiente” y “transparente” sobre la muerte de Silva. El lunes, la policía encontró el cuerpo de Silva con una lesión en el cuello en su vivienda del balneario de Montañita, provincia de Santa Elena.

Monika Silva denunció varios casos de corrupción en Santa Elena.
Monika Silva denunció varios casos de corrupción en Santa Elena (Foto: Facebook)

Silva, madre de dos niñas, era reconocida por denunciar casos de corrupción en municipios de Santa Elena, principalmente vinculados con el tráfico de tierras y afectaciones medioambientales. Además, la activista exigía justicia por la muerte de un periodista comunitario de la provincia que investigaba episodios similares.

En un comunicado, la UE expresó “su profunda preocupación por la muerte de la ciudadana europea y activista contra la corrupción Monika Silva”. El bloque instó a las autoridades ecuatorianas a realizar una investigación que sea “rápida, exhaustiva, independiente y transparente” para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Silva.

(Con información de EFE)

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