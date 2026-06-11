Fijaron la fecha para la pericia genética que será clave en el caso por el doble crimen de las turistas francesas

Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las turistas francesas asesinadas en Salta

El caso por el doble homicidio de las turistas francesas en Salta, ocurrido en 2011, vuelve a ser centro de atención tras la confirmación de una nueva pericia genética clave tras meses de espera.

Un informe emitido por el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales estableció que la prueba se efectuará el próximo martes 16 de junio y estará enfocada en las muestras de Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, uno de los condenados y posteriormente absuelto por el crimen.

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El anuncio se produce en medio de crecientes especulaciones en torno al avance de la causa. En los últimos días, el abogado defensor Roberto Reyes difundió un comunicado en el que aseguraraba que ya disponía del informe genético que compara la muestra de Yapura con un perfil femenino obtenido por expertos franceses.

Estas afirmaciones fueron desmentidas por la Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, Daniel Espilocín y Pablo Paz, quienes recalcaron que aún no se ha realizado la pericia oficial y, por ende, el abogado no podría disponer de ese resultado.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la comunicación oficial subraya que la difusión de datos incorrectos solo contribuye a obstaculizar la investigación, cuya complejidad y resonancia internacional mantienen el interés público desde hace más de una década.

Las turistas francesas fueron asesinadas en 2011

Según detallaron fuentes del Servicio de Biología Molecular, la pericia genética con la muestra de Beatriz Yapura fue programada para el martes 16 de junio en el laboratorio oficial del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Esta diligencia se notificó formalmente a todas las partes involucradas, garantizando la transparencia del proceso y el acceso a la información relevante para las defensas y las querellas.

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Los cotejos genéticos con otras mujeres señaladas como de interés en la investigación ya se efectuaron previamente. Sólo resta comparar el material genético de Yapura, recolectado el pasado 20 de mayo, con el perfil femenino identificado por peritos franceses en la escena del crimen.

El caso, que derivó en la condena y posterior absolución de Santos Clemente Vera, se mantiene abierto con nuevas líneas de investigación basadas en análisis científicos. Desde la fiscalía manifestaron que los resultados de la pericia genética serán informados oportunamente, una vez que haya finalizado el procesamiento integral de las muestras, incluidas las diligencias realizadas en Francia en mayo pasado.

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El doble femicidio de las ciudadanas francesas ocurrió en la zona de El Mirador, cerca de la quebrada de San Lorenzo, en julio de 2011. El proceso judicial ha estado marcado por cambios en la imputación y revisiones de sentencias, lo que convirtió al expediente en un caso emblemático para la justicia provincial y nacional. Vera resultó condenado en un primer juicio, pero fue absuelto años después, tras la revisión de las pruebas y la intervención de nuevas pericias.

La expectativa sobre los resultados se mantiene alta, dado el impacto que podría tener el material genético en la reconstrucción de los hechos y la eventual identificación de responsables. Mientras tanto, el proceso judicial sigue marcado por la cautela y la exigencia de transparencia en cada una de las instancias técnicas y procesales.

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