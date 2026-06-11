Canadá impulsa una ley para prohibir las cuentas en redes sociales a menores de 16 años

La secretaria de Estado (Infancia y Juventud), Anna Gainey, en primer plano a la izquierda, y la diputada por Outremont, Rachel Bendayan, en primer plano a la derecha, escuchan al ministro de Identidad y Cultura de Canadá, Marc Miller, mientras habla durante una rueda de prensa celebrada en Ottawa, Ontario, el miércoles 10 de junio de 2026 (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP)

El gobierno de Canadá presentó el miércoles un proyecto de ley que podría prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, salvo que las empresas demuestren que sus plataformas cuentan con suficientes medidas de seguridad. Las autoridades canadienses señalaron que las redes sociales podrían obtener una exención si logran acreditar la protección adecuada para los menores.

“Les estamos fallando a nuestros hijos. ¡Ya basta!”, declaró Marc Miller, ministro de Cultura de Canadá. “Necesitamos que existan medidas básicas de protección”, insistió el funcionario, al presentar la iniciativa que forma parte de un esfuerzo global creciente para reforzar la seguridad en línea para los menores de edad.

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La legislación aborda siete tipos de contenido perjudicial, entre ellos material que incita a autolesiones, fomenta la violencia y el odio, o difunde imágenes íntimas no consentidas. El texto prevé la creación de la Comisión de Seguridad Digital de Canadá, nuevo organismo regulador encargado de aplicar la normativa. Miller indicó que el establecimiento de esta entidad podría llevar hasta 18 meses.

Según el ministro, las plataformas deberán demostrar que son seguras y estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad. Las redes que ofrecen contenido para adultos no podrán recibir exención alguna.

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“Las plataformas de redes sociales y los chatbots de IA están diseñados para captar la atención. No favorecen un desarrollo infantil saludable y se han convertido en una fuente de ansiedad, aislamiento, depresión y otros problemas de salud mental para muchos jóvenes canadienses”, argumentó Miller.

Imagen de archivo de un móvil con distintas aplicaciones de redes sociales, entre ellas Instagram y Facebook (EFE/Ballesteros)

La normativa también contempla regular a las empresas que gestionan chatbots de inteligencia artificial, imponiendo obligaciones de actuación responsable, como la aplicación de protocolos de intervención en crisis.

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El gobierno canadiense observó los modelos de países como Australia, que desde la entrada en vigor de una ley similar revocó el acceso a cerca de 4,7 millones de cuentas pertenecientes a menores de edad, según las autoridades de ese país. La experiencia australiana, que generó debate sobre privacidad, seguridad infantil y salud mental, servirá de referencia para la aplicación en Canadá.

La directora ejecutiva del Centro Canadiense para la Protección Infantil, Lianna McDonald, respaldó la medida y advirtió que la extorsión sexual en redes sociales ha aumentado drásticamente. Otros países como Brasil e Indonesia también han anunciado restricciones similares, mientras que Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur debaten propuestas en la misma línea.

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Durante una sesión informativa técnica, funcionarios del gobierno explicaron que la aprobación de la ley podría demorar un año y que, tras su entrada en vigor, se requerirían 18 meses adicionales para poner en funcionamiento el nuevo organismo regulador digital.

La presentación del proyecto de ley en el Parlamento canadiense ocurre pocas semanas después de que familias afectadas por uno de los peores tiroteos masivos del país demandaran a OpenAI, alegando que la empresa tenía conocimiento de los planes del presunto atacante a través de ChatGPT y no alertó a las autoridades. OpenAI no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el caso.

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En esta ilustración, tomada el 26 de agosto de 2025, aparecen el logotipo de OpenAI y el mazo de un juez (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Un portavoz de Google, empresa propietaria de YouTube, declaró que la compañía está comprometida a colaborar con el gobierno federal para establecer estándares de seguridad más elevados en todas las plataformas, permitiendo a los padres contar con la confianza y el control necesarios para elegir experiencias en línea más seguras para sus hijos.

Por su parte, un portavoz de Meta —propietaria de Facebook e Instagram— señaló: “Al igual que los legisladores, queremos experiencias en línea seguras y positivas para los jóvenes, y estamos analizando los detalles de la Ley de Seguridad Digital”.

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(Con información de AFP y Reuters)