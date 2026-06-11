La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

Pelé, Franz Beckenbauer, Diego Maradona y Kylian Mbappé (Imagen generada por IA)

Arranca la 23ª edición de la Copa del Mundo que por primera vez tendrá tres países como sede, Canadá, Estados Unidos y México. Entre el primer certamen en Uruguay 1930 y el último en Qatar 2022, se conformó una tabla histórica según su puntaje de cada selección y el podio lo componen tres de los siete campeones ecuménicos.

Brasil (5 títulos) y Alemania (4) concentran los dos primeros lugares de la tabla histórica de puntos en Copas del Mundo con una ventaja que ninguna otra selección amenaza de cerca: 247 y 225 unidades respectivamente, acumuladas en 22 y 20 torneos. La distancia entre el segundo y el tercer puesto -67 puntos- es mayor que la que separa a cualquier otro par de equipos consecutivos en el resto del top 10, lo que ilustra la hegemonía de esas dos potencias sobre el resto del planeta.

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Argentina (3 copas), con 158 puntos en 18 participaciones, cierra el podio como la tercera selección con más puntos en la historia del torneo. Detrás, Francia (2) e Inglaterra (1) ocupan el cuarto y quinto lugar con 131 y 118 puntos respectivamente, ambas con 16 presencias en el torneo. La diferencia entre ellas -13 puntos- refleja el mayor rendimiento ofensivo histórico de los bleus, que acumularon 39 victorias frente a las 32 de los ingleses en una cantidad idéntica de participaciones.

En el cuarto lugar se ubica Italia, que por tercera vez se ausentará a una Copa del Mundo. La Azzurra, con cuatro títulos mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006), suma 156 puntos en 18 participaciones. La última presencia de la Nazionale fue en Brasil 2014, donde fue eliminada en la fase de grupos al igual que en Sudáfrica 2010.

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Países Bajos jugó dos finales y es la selección con tercer mejor promedio histórico de puntaje. Johan Cruyff fue la cabeza de la Naranja Mecánica de Holanda que brilló en Alemania 1974, pero perdió en la final. En la imagen junto al argentino Rubén Ayala. (Colorsport/Shutterstock)

España (1), sexta con 110 puntos en 16 Mundiales, es la selección del grupo con la proporción más baja de partidos jugados respecto de los puntos obtenidos por encima de ella, lo que habla de una trayectoria más tardía en términos de resultados: gran parte de su acumulado llegó recién en las últimas décadas, con la generación dorada que ganó el torneo en Sudáfrica 2010.

El séptimo lugar pertenece a Países Bajos, con 104 puntos, y aquí aparece uno de los datos más llamativos del ranking: los neerlandeses alcanzaron esa cifra en apenas 11 Mundiales, frente a las 14, 16 o incluso 22 participaciones de los equipos que los superan. Con un promedio de 1,89 puntos por partido —el más alto del top 10 después de Brasil (2,17) y Alemania (2,01)—, Países Bajos es la selección con mayor rendimiento relativo entre las diez primeras, pese a haber faltado a varias ediciones del torneo, incluidas todas las de la década de 1980.

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Uruguay es el octavo con 88 puntos en 14 torneos. Los charrúas son, junto a Brasil y Argentina, los únicos representantes de América del Sur en este grupo, y su presencia se explica tanto por su condición de bicampeones (1930 y 1950) como por una consistencia histórica que contrasta con la irregularidad de otras selecciones del continente. Con 25 victorias en 59 partidos, su registro es sólido, aunque su promedio de 1,49 puntos por partido es el más bajo del top 10 junto al de Bélgica (1,43).

Bélgica y Suecia cierran la lista en noveno y décimo lugar con 73 y 70 puntos respectivamente, ambas con 51 partidos disputados. La diferencia entre ellas —apenas 3 puntos— se explica por las dos victorias adicionales de los belgas (21 frente a 19). Suecia llegó a esa cifra en 12 Mundiales, uno menos que Bélgica, aunque con un empate en partidos totales: un dato que habla de campañas más largas en promedio para los suecos por torneo.

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Lionel Messi, finalmente, pudo ser campeón del mundo hace tres años y medio (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

En tanto que el promisorio presente de Argentina ratifica un proceso exitoso a cargo de Lionel Scaloni, aunque en los Mundiales es una sucesión de extremos. La Albiceleste disputó su primera final en la edición inaugural de 1930 en Uruguay, donde perdió ante el local por 4-2 con Guillermo Stábile como figura —ocho goles en cuatro partidos, récord del torneo—. Ese fue el primero de sus seis finales mundialistas.

Las tres conquistas llegaron en 1978, 1986 y 2022. En el torneo local de 1978, bajo la conducción de César Luis Menotti, Argentina venció a Países Bajos en la final (3-1) con dos goles de Mario Kempes y uno de Daniel Bertoni. En México 1986, Diego Maradona protagonizó lo que muchos consideran la mejor actuación individual en la historia del torneo: siete partidos, cinco goles y tres asistencias en el camino al título ante Alemania. En Qatar 2022, Lionel Messi condujo al equipo de Lionel Scaloni a un triunfo ante Francia en la final más dramática de la historia reciente —3-3 en el tiempo reglamentario y prórroga, definida 4-2 en penales—.

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Las peores páginas llegaron en 1958, 1962 y 2002. En Suecia 1958, la selección Albiceleste sufrió su derrota más abultada en la historia del torneo: 6-1 ante Checoslovaquia. En Corea-Japón 2002, pese a llegar como uno de los favoritos, quedó eliminada en la primera ronda —su peor resultado histórico en términos de clasificación final, puesto 18º—. En Rusia 2018, una goleada 3-0 ante Croacia en la fase de grupos marcó el peor inicio desde 1974.

Con la tabla actual, los equipos del top 10 con mayor margen para ser alcanzados o superados por rivales directos son Suecia (70 puntos, décima) y Bélgica (73, novena). Detrás de ellas, México —undécima con 66 puntos— es el candidato más inmediato a ingresar al top 10 si realiza una campaña profunda, aunque necesitaría al menos siete victorias netas para acercarse a Suecia en un solo torneo.

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Dentro del top 10, Argentina es la selección con mayor potencial de escalar. Con 67 puntos de diferencia respecto de Alemania y una ventaja de 27 sobre Francia, una campaña profunda —hasta semifinales o la final— podría acercarla al segundo lugar en caso de que los alemanes tengan una participación corta. En el Mundial 2022, Argentina sumó 19 puntos en siete partidos. Una performance similar en 2026 la dejaría con alrededor de 177 puntos, lo que reduciría a menos de 50 la brecha con Alemania y ampliaría a más de 40 la distancia sobre Francia.

Los últimos años de conquistas, le permitieron a Argentina liderar la tabla histórica de títulos oficiales ganados. La Copa del Mundo de 2022, La Finalissima de ese año y el bicampeonato de la Copa América (2021 y 2024), le permiten mirar desde arriba a todos sus rivales. Suma 23 consagraciones contra 20 de Brasil, 19 de Uruguay, 17 de México y 8 de Alemania.

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TABLA DE TÍTULOS HISTÓRICA A NIVEL SELECCIONES

TABLA DE POSICIONES HISTÓRICA DE LOS MUNDIALES

1) Brasil - 247 puntos de 114 partidos en 22 Mundiales (76 ganados / 19 empatados / 19 perdidos)

2) Alemania - 225 puntos en 112 partidos de 20 Mundiales (68 ganados / 21 empatados / 23 perdidos)

3) Argentina - 158 puntos en 88 partidos de 18 Mundiales (47 ganados / 17 empatados / 24 perdidos)

4) Francia - 131 puntos en 73 partidos de 16 Mundiales (39 ganados / 14 empatados / 20 perdidos)

5) Inglaterra - 118 puntos en 74 partidos de 16 Mundiales (32 ganados / 22 empatados / 20 perdidos)

6) España - 110 puntos en 67 partidos de 16 Mundiales (31 ganados / 17 empatados / 19 perdidos)

7) Países Bajos - 104 puntos en 55 partidos de 11 Mundiales (30 ganados / 14 empatados / 11 perdidos)

8) Uruguay - 88 puntos en 59 partidos de 14 Mundiales (25 ganados / 13 empatados / 21 perdidos)

9) Bélgica - 73 puntos en 51 partidos de 14 Mundiales (21 ganados / 10 empatados / 20 perdidos)

10) Suecia - 70 puntos en 51 partidos de 12 Mundiales (19 ganados / 13 empatados / 19 perdidos)

11) México - 66 puntos en 60 partidos de 17 Mundiales (17 ganados / 15 empatados / 28 perdidos)

12) Portugal - 57 puntos en 35 partidos de 8 Mundiales (17 ganados / 6 empatados / 12 perdidos)

13) Suiza - 50 puntos en 41 partidos de 12 Mundiales (14 ganados / 8 empatados / 19 perdidos)

14) Croacia - 47 puntos en 30 partidos de 6 Mundiales (13 ganados / 8 empatados / 9 perdidos)

15) República Checa - 41 puntos en 33 partidos de 9 Mundiales (12 ganados / 5 empatados / 16 perdidos)

16) Austria - 40 puntos en 29 partidos de 7 Mundiales (12 ganados / 4 empatados / 13 perdidos)

17) Estados Unidos - 35 puntos en 37 partidos de 11 Mundiales (9 ganados / 8 empatados / 20 perdidos)

18) Paraguay - 31 puntos en 27 partidos de 8 Mundiales (7 ganados / 10 empatados / 10 perdidos)

19) Corea del Sur - 31 puntos en 38 partidos de 11 Mundiales (7 ganados / 10 empatados / 21 perdidos)

20) Colombia - 30 puntos en 22 partidos de 6 Mundiales (9 ganados / 3 empatados / 10 perdidos)

21) Japón - 27 puntos en 25 partidos de 7 Mundiales (7 ganados / 6 empatados / 12 perdidos)

22) Marruecos - 22 puntos en 23 partidos de 6 Mundiales (5 ganados / 7 empatados / 11 perdidos)

23) Escocia - 19 puntos en 23 partidos de 8 Mundiales (4 ganados / 7 empatados / 12 perdidos)

24) Senegal - 18 puntos en 12 partidos de 3 Mundiales (5 ganados / 3 empatados / 4 perdidos)

25) Ghana - 18 puntos en 15 partidos de 4 Mundiales (5 ganados / 3 empatados / 7 perdidos)

26) Ecuador - 17 puntos en 13 partidos de 4 Mundiales (5 ganados / 2 empatados / 6 perdidos)

27) Turquía - 16 puntos en 10 partidos de 2 Mundiales (5 ganados / 1 empatado / 4 perdidos)

28) Australia - 16 puntos en 20 partidos de 6 Mundiales (4 ganados / 4 empatados / 12 perdidos)

29) Túnez - 14 puntos en 18 partidos de 6 Mundiales (3 ganados / 5 empatados / 10 perdidos)

30) Arabia Saudita - 14 puntos en 19 partidos de 6 Mundiales (4 ganados / 2 empatados / 13 perdidos)

31) Irán - 13 puntos en 18 partidos de 6 Mundiales (3 ganados / 4 empatados / 11 perdidos)

32) Argelia - 12 puntos en 13 partidos de 4 Mundiales (3 ganados / 3 empatados / 7 perdidos)

33) Costa de Marfil - 10 puntos en 9 partidos de 3 Mundiales (3 ganados / 1 empatado / 5 perdidos)

34) Sudáfrica - 10 puntos en 9 partidos de 3 Mundiales (2 ganados / 4 empatados / 3 perdidos)

35) Noruega - 9 puntos en 8 partidos de 3 Mundiales (2 ganados / 3 empatados / 3 perdidos)

36) Bosnia y Herzegovina - 3 puntos en 3 partidos de 1 Mundial (1 ganado / 2 perdidos)

37) Nueva Zelanda - 3 puntos en 6 partidos de 2 Mundiales (3 empatados / 3 perdidos)

38) Egipto - 2 puntos en 7 partidos de 3 Mundiales (2 empatados / 5 perdidos)

39) Irak, Qatar, Panamá, Haití y República Democrática del Congo - 0 puntos en 3 partidos de 1 Mundial (3 perdidos)

40) Canadá - 0 puntos en 6 partidos de 2 Mundiales (6 perdidos)

* Se contabilizó tres puntos por partido ganado a todos los seleccionados a pesar de que este método de puntuación se instauró desde el Mundial de 1994 en adelante

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** Italia, cuarto en el listado histórico, es el único de ese Top 10 que no clasificó al Mundial 2026.

*** Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán disputarán su primer Mundial

**** Rusia, 12ª en el listado histórico, no estuvo habilitada para participar de las Eliminatorias de clasificación