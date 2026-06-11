Política

El Gobierno respaldó las explicaciones de Adorni: “La Justicia va a poner punto final al asunto”

El miércoles por la noche, el jefe de Gabinete confirmó que presentó su declaración jurada a la Justicia, luego de que comenzara a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito

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La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.
La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada, en donde aseguró haber obtenido una ganancia de 300 mil dólares producto de haber invertido 200 mil dólares en Bitcoin. Tras haber adelantado su presentación por un día, el Gobierno defendió las explicaciones que brindó sobre el origen de su patrimonio.

Luego de la entrevista que el funcionario público brindó a La Nación +, varios integrantes del oficialismo salieron a respaldar públicamente a Adorni en la red social X. Uno de los mensajes destacados fue el del director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, quien sostuvo: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”.

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“La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente”, afirmó Oría para después acusar al periodismo de haberlo acusado de “’chorros’ a diestra y siniestra con real malicia”. Además, cuestionó la interpretación que la prensa realizó sobre el Régimen Simplificado de Ganancias establecido por la Ley N° 27.799.

En línea con esto, el director de Realizaciones Audiovisuales apuntó: “Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país.” Minutos más tarde, el presidente Javier Milei amplificó el mensaje al republicarlo en su cuenta oficial y reforzar la postura del Ejecutivo sobre el caso.

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A modo de aval, el presidente Javier Milei compartió la publicación de Oría
A modo de aval, el presidente Javier Milei compartió la publicación de Oría

De la misma manera, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Sergio “Tronco” Figliuolo, también se sumó a la defensa en X. “Lo juzgaron, lo condenaron y le dieron perpetua en vivo 24/7: el tribunal superior de los medios de comunicación”, expresó el legislador, en alusión a la cobertura periodística respecto a las finanzas de Adorni.

El mensaje publicado por el diputado libertario Sergio "Tronco" Figliuolo
El mensaje publicado por el diputado libertario Sergio "Tronco" Figliuolo

Las explicaciones de Adorni sobre el origen de su patrimonio

El miércoles por la noche, el jefe de Gabinete justificó el origen de su patrimonio y la demora en la presentación de su declaración jurada tras ser cuestionado públicamente. Durante un diálogo con José Del Río para La Nación +, Adorni explicó que las ganancias informadas provienen de inversiones realizadas entre 2013 y 2018.

Según su relato, operó en al menos un total de ocho billeteras virtuales con un monto de 200 mil dólares que, a partir de los intereses obtenidos con Bitcoin, alcanzaron los 513 mil dólares. “Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, afirmó el funcionario.

De la misma manera, detalló que el dinero inicial utilizado para invertir en criptomonedas era un ahorro personal reservado “para la educación y el futuro de sus hijos”. Asimismo, indicó que esos fondos provenían de “ahorros generados tras una vida en el sector privado”.

Manuel Adorni en Congreso
El jefe de Gabinete durante la declaración que brindó en el Congreso de la Nación (RSFotos)

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, reconoció el jefe de los ministros al agregar: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.

Como resultado de la reconstrucción que realizó junto a su abogado, Adorni afirmó que comenzó a invertir fuertemente en 2014. “En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 USD y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, detalló.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, las operaciones mencionadas estarían respaldadas por las “llaves” de acceso a las billeteras virtuales desde las cuales Adorni habría operado, lo que permitiría a la Justicia rastrear y acreditar la existencia de las inversiones.

Por este motivo, el funcionario defendió su accionar tras las acusaciones recibidas desde el inicio de la investigación judicial. “No soy un chorro y todo lo hice en la actividad privada; jamás en mi vida tuve un cargo público, hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, aseveró el jefe de Gabinete.

“Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, señaló al justificar su decisión de permanecer en silencio. También subrayó su intención de respetar el accionar del fiscal Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación.

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