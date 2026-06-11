Detuvieron a un dirigente político de Santa Fe por violencia de género: le encontraron cocaína y un arma

Los operativos fueron inciados por una denuncia por violencia de género radicada por una mujer mayor de edad (Foto: Aire de Santa Fe)

Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este miércoles un allanamiento en un departamento ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, donde fue detenido Carlos C., un antiguo dirigente político de la ciudad, que es investigado por una causa de violencia de género. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando hallaron un arma de fuego y una porción de cocaína en su poder.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un trozo de cocaína de 60 gramos dentro de una bolsa blanca, junto a un revólver calibre 38 y otros elementos vinculados a la investigación. A raíz de esto, se realizó otra inspección en una vivienda ubicada en Arroyo Leyes, que estaría relacionada con el detenido en la zona portuaria.

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La detención del dirigente santafesino se originó a partir de una denuncia por violencia de género. “Fueron allanamientos debido a una denuncia interpuesta por una persona de sexo femenino mayor de edad en la que se encuentra involucrada esta persona que esta mañana resultó detenida”, explicó Alejandra Carrizo, la coordinadora de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, Carrizo dio a conocer que el detenido “tendría alguna vinculación con un partido político”. Sin embargo, el nombre del espacio al que podría encontrarse relacionado se mantuvo bajo reserva.

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El trozo de cocaína que fue encontrado en posesión del dirigente santafesino (Gentileza: Aire de Santa Fe)

De la misma manera, se confirmó que el dirigente político ya había sido arrestado por un hecho similar en 2017. En aquella oportunidad, había protagonizado una pelea en un bar de la zona portuaria que culminó con agresiones físicas y la exhibición de un arma de fuego.

Ese episodio derivó en un allanamiento en su domicilio por parte de la Prefectura Naval, donde también se había incautado un arma calibre 380 y 82 gramos de cocaína distribuidos en seis envoltorios. Tras ese hallazgo, Carlos C. enfrentó dos causas: una en la Justicia provincial y otra en el fuero federal.

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Sobre la causa federal, fuentes judiciales indicaron al medio local que había sido cerrada tras un acuerdo de probation llevado a cabo en el Juzgado Federal N.º 1, entonces a cargo de Reinaldo Rodríguez. En ese momento, la defensa argumentó que la droga era para consumo personal, lo que permitió al dirigente evitar el juicio y obtener el sobreseimiento.

Actualmente, el dirigente permanece detenido a la espera de que el fiscal de la causa, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, disponga los pasos a seguir en la investigación judicial.

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Otro dirigente de Salta había sido denunciado por extorsión sexual, pero logró renovar su banca

Pese a haber sido expulsado tras ser denunciado por extorsión sexual y violencia de género, el ex concejal de La Libertad Avanza (LLA) Pablo Emanuel López recuperó su banca en diciembre del año pasado, tras haber sido el candidato más votado en las últimas elecciones locales. Según los datos oficiales, obtuvo un total de 86.632 votos (35,54%).

El ex concejal libertario volvió a jurar, luego de haber sido destituido

Durante el acto de asunción, la presencia de López había generado tensión en el recinto, sobre todo durante su juramento. Desde el palco se escucharon expresiones de desaprobación, entre ellas: “¡Qué vergüenza, cómo lo van a aplaudir! Por eso tenemos la Argentina que tenemos", según las declaraciones recopiladas por El Tribuno.

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El concejal libertario había sido destituido por inhabilidad moral a raíz de una denuncia por extorsión sexual presentada por una ex pareja. En septiembre fue imputado por violencia física, psicológica y económica. No obstante, la carátula judicial también incluyó cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.

El caso es investigado por el fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, quien dispuso pericias forenses y diversos análisis. Hasta el momento, no se volvió a informar sobre avances recientes en la causa.

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Concejal de Salta LLA Pablo Emmanuel López extorsión sexual

El caso cobró notoriedad pública tras la difusión de un audio en el que se escuchaba a López exigirle a la denunciante sexo oral a cambio de 10 mil pesos. El acusado, según la grabación, habría usado su cargo para presuntamente amenazar a una empleada municipal con retener parte de su salario.

En ese mensaje, la víctima le reclama: “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. A esto, López respondió: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

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Tras la difusión de estas grabaciones, La Libertad Avanza decidió expulsarlo. No obstante, López se presentó nuevamente como candidato y resultó el concejal más votado de la elección. Además, el Tribunal Electoral de la Provincia ya había anticipado que no existía impedimento legal para la incorporación de López, por lo que conformó un monobloque denominado “Libertad y Progreso”, marcando su distanciamiento del resto de las agrupaciones.