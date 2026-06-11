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Macron convocó a Zelensky y a líderes de países árabes al G7 para abordar las guerras y debatir iniciativas de paz

El mandatario galo advirtió que la invasión de Rusia y la reciente escalada bélica en Medio Oriente son dos situaciones que tienen un impacto real en la economía de los Estados miembro del Grupo de los Siete

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El mandatario francés Emmanuel Macron, a la derecha, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegan para dar una rueda de prensa conjunta en el Palacio del Elíseo en París, Francia (Christophe Ena/REUTERS/Archivo)
El mandatario francés Emmanuel Macron, a la derecha, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegan para dar una rueda de prensa conjunta en el Palacio del Elíseo en París, Francia (Christophe Ena/REUTERS/Archivo)

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó el miércoles que el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky, participará en la próxima cumbre del G7 que se celebrará en Evian, Francia, con el objetivo de “reconstruir el consenso” sobre el respaldo a Kiev. Macron destacó la importancia de la presencia de su par ucraniano para fortalecer la postura común del grupo respecto a la guerra con Rusia y subrayó la necesidad de avanzar en las “negociaciones”, en un contexto de diferencias entre los líderes europeos y el presidente estadounidense Donald Trump.

La cumbre del G7, que reúne a las principales economías mundiales —Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos— tendrá lugar del 15 al 17 de junio en la localidad turística de Evian, a orillas de un lago. El martes16, además, los líderes de Egipto, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos participarán en una sesión especial enfocada en el conflicto de Medio Oriente.

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Macron indicó que las discusiones abordarán la situación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico cuya situación afecta directamente los precios internacionales del combustible, así como las negociaciones relacionadas con Irán.

“La cuestión de Ormuz, las negociaciones sobre Irán y la energía tienen un impacto real en nuestras economías”, afirmó Macron, durante un evento transmitido en directo en sus redes sociales. El mandatario consideró “muy importante” buscar “vías y medios de cooperación” con los países de la región para abordar estos desafíos.

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Durante el encuentro con representantes de la sociedad civil en el Palacio del Elíseo, el presidente galo detalló que, tras la cena de los líderes y dos sesiones dedicadas a las crisis de Ucrania y Medio Oriente, la agenda incluirá el tema de la “asociación Norte-Sur”. A esta sesión asistirán, junto a organismos como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, países asociados entre los que se encuentran Corea del Sur, India, Kenia y Brasil.

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, se reúne con Volodimir Zelensky (Abdulla Al Neyadi/Corte Presidencial de los EAU/ REUTERS/Archivo)
El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, se reúne con Volodimir Zelensky (Abdulla Al Neyadi/Corte Presidencial de los EAU/ REUTERS/Archivo)

El miércoles, la cumbre cerrará con una sesión sobre “desequilibrios globales” y “la cuestión del crecimiento”, precedida el 11 de junio por una videoconferencia titulada “Cumbre Mundial de Convergencia para el Crecimiento”, que contará con la participación de China y otras economías emergentes.

“Esta cumbre tiene como objetivo iniciar una cooperación entre las economías sistémicas y emergentes para aliviar las tensiones y crear las condiciones necesarias para un crecimiento equilibrado, sostenible e inclusivo”, detalló el Elíseo en el comunicado en el que anunció esta reunión.

Fuentes oficiales indicaron que el propósito es establecer asociaciones entre los países del G7 y todos aquellos que comparten su objetivo de crecimiento. La meta, según el texto, resulta “coherente con los esfuerzos de Francia por restablecer una industria fuerte en Europa y equilibrar el comercio con China y Estados Unidos”, además de beneficiar a los países más vulnerables.

Aunque el anuncio no detalla quién representará a cada nación en la reunión por videoconferencia, París sostiene que la conferencia “pone de manifiesto una nueva disposición por parte de China, Estados Unidos y Europa de emprender una iniciativa económica coordinada”.

El presidente chino, Xi Jinping, asiste a una rueda de prensa, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, China, el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Maxim Shemetov)
El presidente chino, Xi Jinping, asiste a una rueda de prensa, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, China, el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Maxim Shemetov)

El programa de la cita internacional contempla, además, conversaciones con empresas tecnológicas de Estados Unidos y otros países, orientadas a tratar temas de protección, regulación, soberanía y ciberseguridad, según precisó el presidente francés.

(Con información de AFP y EFE)

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