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Un penal desviado, una caída y un show que quedó en la historia: la “peor ceremonia de apertura de un Mundial”

A horas de una nueva Copa del Mundo, el recuerdo de la inauguración de Estados Unidos 1994 y sus fallidos señalados por la prensa internacional

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La cantante Diana Ross protagonizó uno de los momentos inolvidables de las ceremonias de apertura mundialistas

Este jueves comenzará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Millones de personas seguirán la ceremonia inaugural, atentos a cada detalle del espectáculo, los artistas y la puesta en escena.

En cada edición, la apertura del torneo queda en la memoria de los hinchas por alguna razón. Algunas veces por el brillo, pero otras por algún fallido en la organización. En la historia de los mundiales, ninguna ceremonia es recordada como la de 1994 en Chicago.

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La jornada inaugural de esa primera Copa del Mundo en Estados Unidos tuvo como escenario el estadio Soldier Field. El evento reunió a miles de espectadores y una audiencia televisiva estimada en 750 millones. Todo estaba preparado para un show imponente, con la cantante y actriz Diana Ross como figura central. Su tarea parecía simple: ejecutar un penal frente a un arco de utilería. El plan era que, al marcar el gol, el arco se partiera y diera paso al siguiente acto. Nada salió como estaba previsto.

Ante un arquero improvisado que no dejaba de moverse y tras un par de amagues, la artista pateó el penal con la mayor fuerza que pudo, pero la pelota salió desviada. El arco se partió igual, siguiendo el guion, mientras ella continuaba con la coreografía y se dirigía al escenario montado a unos metros.

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El momento quedó registrado como uno de los bloopers más famosos en la historia de las ceremonias deportivas. Al hacer un listado de inauguraciones de eventos deportivos que tuvieron alguna falla y no salieron como se esperaba, The Guardian ubicó esa apertura entre las peores de todos los tiempos respecto a Mundiales y habló de “humillación” en su repaso del episodio.

Vista aérea de un campo de fútbol verde con varias personas y dos porterías de fútbol caídas durante un evento deportivo al aire libre
La inauguración del Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994 fue recordada por el fallido penal de Diana Ross

Otro periódico británico como The Telegraph fue más allá y la definió como “un shambles duradero”, al señalar el penal fallido y el colapso del arco como el inicio más desordenado que haya tenido un Mundial.

Aunque eso no fue todo. El espectáculo había comenzado con otro imprevisto. Oprah Winfrey, encargada de presentar a Diana Ross, cayó en un hueco del escenario. Años después, la propia presentadora contó que fue asistida por el equipo de producción, recibió vendajes en la pierna y regresó para continuar la transmisión. Recientemente, The New York Times reconstruyó ese momento y sumó el testimonio de testigos y organizadores que reconocieron el caos detrás de escena.

Al margen de estas circunstancias, el show incluyó la presencia de otros artistas como Daryl Hall, Richard Marx y Jon Secada, además de soldados, niños y bailarines. El presidente Bill Clinton dio la bienvenida a los equipos y al público con un breve discurso. Luego, comenzó a rodar la pelota con la presencia de la campeona vigente Alemania y la debutante Bolivia.

Ese torneo dejó imágenes imborrables: los goles de Romario, el doping positivo de Diego Maradona, el autogol de Andrés Escobar, el penal fallado por Roberto Baggio en la final y la cuarta consagración de Brasil como campeón mundial.

Claro está, entre las imágenes guardadas en la memoria colectiva, también sigue vigente la de Diana Ross, el balón desviado y el arco cayendo en el estadio Soldier Field.

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