Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

Los Angeles Stadium será el escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Angeles Stadium será escenario de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026, el viernes 12 de junio, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel que combina pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.

El espectáculo arrancará a las 16:30 hora local (20:30 hora argentina), con las puertas del Los Angeles Stadium abiertas desde cuatro horas antes del pitido inicial. La entidad madre del fútbol advirtió a los fanáticos que lleguen con tiempo, ya que las actividades previas, los premios y el entretenimiento estarán disponibles desde el momento en que se abran los accesos.

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De este modo, quedarán inauguradas todas las sedes de la justa ecuménica en un hecho inédito, ya que será la primera vez que el certamen tenga tres anfitriones. Vale recordar que México y Canadá son los otros dos países que albergan al Campeonato del Mundo.

A qué hora comienza la inauguración en Estados Unidos

HORARIO DE LA CEREMONIA INAUGURAL

1:30 AM (España, madrugada del sábado) / 20.30 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 19.30 (Chile, Venezuela, Bolivia, Miami) / 18.30 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá) / 17.30 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras) / 16.30 (Los Ángeles, hora local)

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HORARIO DEL PARTIDO ESTADOS UNIDOS VS. PARAGUAY

03.00 AM (España, madrugada del sábado) / 22.00 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 21.00 (Chile, Venezuela, Bolivia, Miami) / 20.00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá) / 19.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras) / 18.00 (Los Ángeles, hora local)

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Dónde ver la inauguración

La ceremonia se podrá seguir en vivo por DSports en Latinoamérica, TyC Sports y Telefé en Argentina, La 1 de RTVE en España, TelevisaUnivision (TUDN) en México, América TV en Perú y Caracol TV y RCN TV en Colombia. Esos canales también están disponibles de forma digital a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

Quiénes son los artistas confirmados

El cartel del Los Angeles Stadium reúne nombres de distintos géneros y latitudes. La FIFA confirmó las actuaciones de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla —quien también participó en la ceremonia inaugural de México—. El organismo anticipó que podrían sumarse más artistas en los días previos al evento.

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La presencia de LISA, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK, marca un hito: será una de las principales representantes del K-pop en una ceremonia inaugural mundialista. Rema y Tyla llevan los sonidos del afrobeats al escenario, mientras que Future y Anitta completan un cartel que refleja la diversidad cultural de la ciudad.

El espectáculo fue desarrollado en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y tendrá una duración de 90 minutos. La puesta en escena se inspira en Los Ángeles como capital del entretenimiento mundial, con una propuesta que combina música, cultura pop y tecnología.

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Los himnos y el embajador del Mundial

Dan + Shay interpretará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que Purahei Soul estará a cargo del himno de Paraguay. Ambas actuaciones formarán parte de la ceremonia previa al partido y marcarán el momento en que los dos equipos salten al campo.

Jason Sudeikis, actor y comediante estadounidense conocido por la serie Ted Lasso, participará del evento como Embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El organismo señaló que Sudeikis dará la bienvenida a los aficionados a Los Ángeles y celebrará el poder unificador del fútbol en el escenario más grande del deporte mundial.

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El contexto de la triple inauguración

La ceremonia en el Los Angeles Stadium cierra un ciclo sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres inauguraciones en tres países distintos en el lapso de dos días. La primera tendrá lugar hoy en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el partido entre México y Sudáfrica. La segunda se realizará el mismo viernes 12 de junio en el Estadio Toronto, con el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina.

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado oficial del organismo.

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