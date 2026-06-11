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Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de posiciones israelíes en el sur de Líbano

Durante la última semana, el Ejército israelí comunicó que los soldados de la Brigada 769 allanaron un depósito de armas en la región anteriormente controlada por el grupo terrorista y localizaron armas tipo Kalashnikov, lanzagranadas RPG y cohetes

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Fuerzas de la División 91 destruyeron un lanzamisiles antitanque oculto entre la maleza en el sur del Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este jueves que unidades de la División 91 destruyeron un lanzamisiles antitanque oculto entre la maleza en el sur del Líbano. A su vez, confirmaron que, durante la última semana, el Ejército israelí neutralizó a más de 35 integrantes del grupo terrorista Hezbollah que operaban en las cercanías de las posiciones israelíes en la zona.

Como parte de las operaciones de la división, efectivos de la Brigada 679 destruyeron el lanzamisiles y neutralizaron a un integrante del grupo proiraní que se encontraba en el área. Además, las fuerzas de la Brigada 769 allanaron un depósito de armas en el sur del Líbano, donde localizaron armas tipo Kalashnikov, lanzagranadas RPG y cohetes.

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En las imágenes difundidas vía X, se divisa, por medio de un zoom estratégico de las FDI, al lanzamisiles antitanque oculto entre los árboles y luego se ve cómo estalla el proyectil contra el dispositivo, lo que generó una densa nube de humo sobre la zona en el sur del Líbano.

La Brigada 769 allanaron un depósito de armas en el sur del Líbano, donde localizaron armas tipo Kalashnikov, lanzagranadas RPG y cohetes (@idfonline)
La Brigada 769 allanaron un depósito de armas en el sur del Líbano, donde localizaron armas tipo Kalashnikov, lanzagranadas RPG y cohetes (@idfonline)

El miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, difundió un mensaje en video dirigido a los ciudadanos de Líbano en el que los instó a rechazar a Hezbollah y a alinearse con su país.

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Israel no está en guerra con ustedes. Estamos en guerra con Hezbollah, que ha tomado su país como rehén, que cumple las órdenes de Irán y que utiliza su territorio para lanzar ataques terroristas contra Israel”, afirmó Netanyahu, según su oficina. El llamamiento se produjo en uno de los momentos de mayor tensión del conflicto.

Netanyahu enmarcó su discurso en términos de liberación y exhortó a los libaneses a “tomar las riendas de su futuro” y construir “seguridad y prosperidad” junto a Israel una vez que Hezbollah sea “desmantelado”. El presidente israelí, Isaac Herzog, también tendió la mano a su par libanés, Joseph Aoun, aunque supeditó cualquier avance a que Beirut reduzca la influencia de Irán y de sus aliados.

Desde marzo, Israel realizó bombardeos sistemáticos en el sur de Líbano, el valle de la Bekaa y los suburbios del sur de Beirut. Netanyahu confirmó haber dado instrucciones al Ejército para “profundizar y ampliar” la presencia israelí en territorio libanés y aseguró que las fuerzas israelíes eliminaron a cerca de 10.000 terroristas de Hezbollah desde el inicio del conflicto.

Netanyahu aseguró que las FDI eliminaron a cerca de 10.000 terroristas de Hezbollah desde el inicio del conflicto (REUTERS)
Netanyahu aseguró que las FDI eliminaron a cerca de 10.000 terroristas de Hezbollah desde el inicio del conflicto (REUTERS)

La última escalada evidencia el riesgo de una conflagración regional. El 7 de junio, Israel bombardeó Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut, pese a las peticiones de la Casa Blanca. Irán respondió con once misiles contra el norte de Israel, en el primer ataque desde el alto el fuego de abril, todos interceptados según el ejército israelí. Netanyahu ordenó atacar objetivos en Irán y anunció pocas horas después una pausa, tras constatar que Teherán había detenido los lanzamientos.

Las negociaciones atraviesan una fase crítica. Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada, en conversaciones mediadas por Washington, un alto el fuego condicionado a un “cese completo” de los ataques de Hezbollah y a la evacuación de sus combatientes de las zonas fronterizas. El acuerdo prevé la creación de áreas bajo control exclusivo del Ejército libanés. Hasta ahora, Hezbollah rechazó los términos y Netanyahu anunció que no someterá el pacto a votación de su gabinete mientras el grupo no los acepte.

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