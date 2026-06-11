Crimen y Justicia

Un hombre murió tras ser apuñalado en el corazón y detuvieron a una mujer como principal sospechosa

El resultado de la autopsia será determinante para definir la calificación legal y avanzar en la causa de Sergio Navarrete, de 40 años, quien fue asesinado en Río Gallegos

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Investigan la muerte de Sergio Navarrete tras una puñalada fatal en el corazón (Fuente: La Opinión Austral)
Investigan la muerte de Sergio Navarrete tras una puñalada fatal en el corazón (Fuente: La Opinión Austral)

Un hombre de 40 años murió este miércoles en Río Gallegos tras recibir una puñalada en el pecho. Horas después del hecho, una mujer de 29 años fue detenida como principal sospechosa y la causa quedó a la espera de los resultado de la autopsia para precisar la mecánica de la agresión y confirmar la causa de muerte, lo que definirá cómo se calificará el expediente.

La víctima fue identificada como Sergio Navarrete, un hombre de 40 años, que fue apuñalado en el corazón. El hecho ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana en las inmediaciones de las calles Darwin y Beruti, a metros de la avenida Lisandro de la Torre.

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La agresión, de acuerdo con La Opinión Austral, se habría originado dentro de una vivienda ubicada en Berutti al 45, donde los investigadores realizaron un procedimiento judicial durante la tarde en busca de rastros biológicos, prendas de vestir, el arma usada y otros elementos de interés para la causa.

Navarrete alcanzó a salir del inmueble tras ser herido y escapó en bicicleta por varias cuadras hasta la zona de Darwin al 700. Allí se desplomó frente a vecinos, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia y Navarrete fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos, donde falleció por la gravedad de la lesión.

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El hecho ocurrió entre las calles Darwin y Beruti (Google Maps)
El hecho ocurrió entre las calles Darwin y Beruti (Google Maps)

La lesión resultó fatal: según información preliminar, la puñalada impactó directamente en la zona cardíaca y le provocó heridas incompatibles con la vida, pese a la atención que recibió en el hospital. La pesquisa avanzó con intervención de efectivos de la Comisaría Segunda y de la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, que comenzaron a reconstruir los movimientos de la víctima en las horas previas, identificar a las personas que estuvieron con ella y establecer qué desencadenó el ataque.

Estas reconstrucciones condujeron de nuevo a la vivienda de Berutti al 45, señalada como el escenario principal de la agresión, según La Opinión Austral. Sobre esa hipótesis, la Policía desplegó un operativo para reunir pruebas y testimonios que permitieran esclarecer el caso.

La principal sospechosa es una mujer de 29 años que fue localizada tras un operativo de la DDI y la Comisaría Segunda que la interceptó durante la tarde mientras caminaba cerca de su domicilio. Luego fue trasladada a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial mientras se profundizan las diligencias para determinar su grado de participación.

La detención de una mujer de 29 años que es acusada por el ataque a Sergio Navarrete
La detención de una mujer de 29 años que es acusada por el ataque a Sergio Navarrete

En paralelo, la fiscalía solicitó la autopsia sobre el cuerpo de Navarrete, considerada una medida clave para determinar la mecánica de la agresión y precisar la causa de muerte. Los resultados del examen forense serán determinantes para establecer si existieron agravantes en el ataque, como la posible relación previa entre la víctima y la acusada, y definirán la calificación legal del expediente.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 1, el doctor Gerardo Giménez, autorizó un allanamiento urgente en una vivienda de la calle Berutti vinculada a la acusada. Todos los hechos que derivaron en la muerte de Navarrete se habrían desarrollado dentro de la vivienda de Berutti, aunque las autoridades mantienen reserva sobre aspectos centrales de la investigación para no afectar el avance de las actuaciones.

La Justicia analizará los elementos secuestrados durante el allanamiento, los testimonios recabados y los informes periciales que puedan surgir en las próximas horas. Hasta el momento, el expediente avanza bajo estricta reserva por parte de las autoridades, que buscan evitar filtraciones y proteger el curso de la investigación.

Mientras tanto, los vecinos de la zona permanecen conmocionados por el hecho, ya que la violencia del ataque y la posterior persecución policial generaron preocupación en el barrio. La detenida será citada a declaración indagatoria en los próximos días y el avance de la causa dependerá, en gran medida, del resultado de la autopsia y de la evidencia que logre reunir la instrucción judicial.

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