Todos los detalles de la segunda fiesta inaugural del Mundial 2026 en Canadá: artistas, horario y cómo verla en vivo

Michael Bublé acturá en la emocionante fiesta inaugural del Mundial en el Toronto Stadium, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su serie de celebraciones inaugurales tras la primera, que acontecerá en el mítico estadio Azteca, en la previa al partido entre México y Sudáfrica. La fiesta se trasladará al Toronto Stadium, donde se realizará la segunda ceremonia de apertura del torneo. La cita convoca a figuras destacadas de la música internacional y a representantes de la diversidad cultural canadiense, en un espectáculo que busca reflejar el espíritu inclusivo y global del campeonato.

Según informó la FIFA, el acto comenzará el viernes 12 de junio a las 13:30 (hora local, 14.30 de Argentina) y se extenderá durante 90 minutos, antes del primer partido que disputará la selección de Canadá en el certamen. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro, con actividades y entretenimiento previstos para los asistentes, de acuerdo con el comunicado oficial reproducido por la federación.

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Entre los artistas confirmados, destacan la cantautora Alanis Morissette, encargada de entonar el himno nacional canadiense, y Aleksandar Gajić, responsable de interpretar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina. La presencia musical se amplía con actuaciones de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Como parte de la tradición de este Mundial, la ceremonia contará también con la participación de un embajador oficial del torneo: el actor y comediante Will Arnett, quien dará la bienvenida a los aficionados y ofrecerá un mensaje centrado en la unidad y la celebración colectiva del fútbol. La federación remarcó que los aficionados presentes en el estadio desempeñarán un papel activo durante el espectáculo, que incluirá propuestas interactivas y premios.

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La organización reiteró que la ceremonia canadiense, al igual que la de México y la que está programada más tarde en Estados Unidos, aspira a consolidar el Mundial 2026 como una celebración internacional sin precedentes, marcada por la participación de artistas de renombre y la integración de comunidades de todo el mundo.

A QUÉ HORA COMIENZA LA INAUGURACIÓN

El Toronto Stadium ultima detalles para albergar la segunda ceremonia inaugural del Mundial (REUTERS/Kyaw Soe)

El acto comenzará el viernes 12 de junio a las 14:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante 90 minutos, antes del primer partido que disputará la selección de Canadá en el certamen contra Bosnia.

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El formato responde a una decisión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de organizar un evento inaugural en cada uno de los tres países anfitriones.

Las otra ceremonia se realizará más tarde y será en Estados Unidos. Arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Las puertas de los tres estadios abrirán cuatro horas antes del inicio de cada partido, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes.

HORARIO DE LA FIESTA INAUGURAL DE CANADÁ

19.30 (España) / 14.30 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 13.30 (Chile , Venezuela, Bolivia Miami, Estados Unidos) / 12.30 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá) / 11.30 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

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HORARIO DEL PARTIDO INAUGURAL ENTRE CANADÁ Y BOSNIA

21.00 (España) / 16.00 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 15.00 (Chile , Venezuela, Bolivia Miami, Estados Unidos) / 14.00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá) / 13.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

DÓNDE VER LA SEGUNDA FIESTA DE INAUGURACIÓN

Canadá comenzará su ilusión en el Mundial ante Bosnia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia inaugural en el Toronto Stadium se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Amazon Prime Video y Paramount+ en Argentina. Esos canales también se pueden sintonizar de forma digital a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

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TELEVISACIÓN DE LA FIESTA INAUGURAL

DSports (Latinoamérica) / La 1 de RTVE (España) / TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca (México) / América TV (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica)

QUIÉNES SON LOS ARTISTAS CONFIRMADOS

Michael Bublé será uno de los artistas que cantará en la segunda ceremonia inaugural del Mundial (REUTERS/Mario Anzuoni)

En esta segunda ceremonia inaugural se destacan las presencias de la cantautora Alanis Morissette, encargada de entonar el himno nacional canadiense, y Aleksandar Gajić, responsable de interpretar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina.

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Por su parte, durante el show musical participarán los artistas Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.