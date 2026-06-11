Deportes

Todos los detalles de la segunda fiesta inaugural del Mundial 2026 en Canadá: artistas, horario y cómo verla en vivo

El Toronto Stadium será el escenario de la segunda de las tres ceremonias de la Copa del Mundo. Los detalles

Guardar
Google icon
Estadio lleno de espectadores de noche con fuegos artificiales. En el centro, un escenario esférico muestra a Michael Bublé cantando, entre banderas de Canadá y Bosnia.
Michael Bublé acturá en la emocionante fiesta inaugural del Mundial en el Toronto Stadium, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su serie de celebraciones inaugurales tras la primera, que acontecerá en el mítico estadio Azteca, en la previa al partido entre México y Sudáfrica. La fiesta se trasladará al Toronto Stadium, donde se realizará la segunda ceremonia de apertura del torneo. La cita convoca a figuras destacadas de la música internacional y a representantes de la diversidad cultural canadiense, en un espectáculo que busca reflejar el espíritu inclusivo y global del campeonato.

Según informó la FIFA, el acto comenzará el viernes 12 de junio a las 13:30 (hora local, 14.30 de Argentina) y se extenderá durante 90 minutos, antes del primer partido que disputará la selección de Canadá en el certamen. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro, con actividades y entretenimiento previstos para los asistentes, de acuerdo con el comunicado oficial reproducido por la federación.

PUBLICIDAD

Entre los artistas confirmados, destacan la cantautora Alanis Morissette, encargada de entonar el himno nacional canadiense, y Aleksandar Gajić, responsable de interpretar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina. La presencia musical se amplía con actuaciones de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Como parte de la tradición de este Mundial, la ceremonia contará también con la participación de un embajador oficial del torneo: el actor y comediante Will Arnett, quien dará la bienvenida a los aficionados y ofrecerá un mensaje centrado en la unidad y la celebración colectiva del fútbol. La federación remarcó que los aficionados presentes en el estadio desempeñarán un papel activo durante el espectáculo, que incluirá propuestas interactivas y premios.

PUBLICIDAD

La organización reiteró que la ceremonia canadiense, al igual que la de México y la que está programada más tarde en Estados Unidos, aspira a consolidar el Mundial 2026 como una celebración internacional sin precedentes, marcada por la participación de artistas de renombre y la integración de comunidades de todo el mundo.

A QUÉ HORA COMIENZA LA INAUGURACIÓN

El Toronto Stadium ultima detalles para albergar la segunda ceremonia inaugural del Mundial (REUTERS/Kyaw Soe)
El Toronto Stadium ultima detalles para albergar la segunda ceremonia inaugural del Mundial (REUTERS/Kyaw Soe)

El acto comenzará el viernes 12 de junio a las 14:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante 90 minutos, antes del primer partido que disputará la selección de Canadá en el certamen contra Bosnia.

El formato responde a una decisión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de organizar un evento inaugural en cada uno de los tres países anfitriones.

Las otra ceremonia se realizará más tarde y será en Estados Unidos. Arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Las puertas de los tres estadios abrirán cuatro horas antes del inicio de cada partido, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes.

HORARIO DE LA FIESTA INAUGURAL DE CANADÁ

19.30 (España) / 14.30 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 13.30 (Chile , Venezuela, Bolivia Miami, Estados Unidos) / 12.30 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá) / 11.30 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

HORARIO DEL PARTIDO INAUGURAL ENTRE CANADÁ Y BOSNIA

21.00 (España) / 16.00 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 15.00 (Chile , Venezuela, Bolivia Miami, Estados Unidos) / 14.00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá) / 13.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

DÓNDE VER LA SEGUNDA FIESTA DE INAUGURACIÓN

Un grupo de amigos se sienta en una sala viendo un partido de fútbol en una televisión grande, con aperitivos y bebidas en una mesa de centro.
Canadá comenzará su ilusión en el Mundial ante Bosnia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia inaugural en el Toronto Stadium se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Amazon Prime Video y Paramount+ en Argentina. Esos canales también se pueden sintonizar de forma digital a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

TELEVISACIÓN DE LA FIESTA INAUGURAL

DSports (Latinoamérica) / La 1 de RTVE (España) / TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca (México) / América TV (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica)

QUIÉNES SON LOS ARTISTAS CONFIRMADOS

Michael Bublé será uno de los artistas que cantará en la segunda ceremonia inaugural del Mundial (REUTERS/Mario Anzuoni)
Michael Bublé será uno de los artistas que cantará en la segunda ceremonia inaugural del Mundial (REUTERS/Mario Anzuoni)

En esta segunda ceremonia inaugural se destacan las presencias de la cantautora Alanis Morissette, encargada de entonar el himno nacional canadiense, y Aleksandar Gajić, responsable de interpretar el himno nacional de Bosnia y Herzegovina.

Por su parte, durante el show musical participarán los artistas Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Temas Relacionados

CopaMundial2026Mundial 2026Selección de Bosnia 2026Selección de Canadá 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

Cuál es el equipo que más cosechó en 23 ediciones y 96 años del certamen ecuménico. Y el conjunto que no es campeón, pero tiene el tercer mejor promedio

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

Comienza el Mundial 2026: el calendario completo con los días, horarios y estadios de todos los partidos

México y Sudáfrica abrirán el telón de la Copa del Mundo FIFA en el estadio Azteca. Luego, en Guadalajara, se enfrentarán Corea del Sur y República Checa

Comienza el Mundial 2026: el calendario completo con los días, horarios y estadios de todos los partidos

Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

Los Angeles Stadium será el escenaria de la tercera ceremonia de apertura de la cita ecuménica

Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

Un penal desviado, una caída y un show que quedó en la historia: la “peor ceremonia de apertura de un Mundial”

A horas de una nueva Copa del Mundo, el recuerdo de la inauguración de Estados Unidos 1994 y sus fallidos señalados por la prensa internacional

Un penal desviado, una caída y un show que quedó en la historia: la “peor ceremonia de apertura de un Mundial”

México-Sudáfrica abrirán el telón del Mundial: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos y cómo verlos

Todos los encuentros que merecen ser agendados de la Copa del Mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, Canadá y México

México-Sudáfrica abrirán el telón del Mundial: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos y cómo verlos

DEPORTES

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

Comienza el Mundial 2026: el calendario completo con los días, horarios y estadios de todos los partidos

Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

Un penal desviado, una caída y un show que quedó en la historia: la “peor ceremonia de apertura de un Mundial”

México-Sudáfrica abrirán el telón del Mundial: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos y cómo verlos

TELESHOW

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

INFOBAE AMÉRICA

SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

El Salvador lanza una encuesta nacional sobre la población de cero a 17 años

Exceso de humedad en 2025 provocó millonarias indemnizaciones a productores agrícolas en Costa Rica

Capturan a 13 personas presuntamente ligadas a pandillas en la ciudad panameña de Colón