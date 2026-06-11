Crimen y Justicia

Fue abusada y se encadenó frente a un tribunal de Catamarca para exigir una condena firme contra los imputados

La causa lleva casi diez años y la víctima aún espera que la sentencia quede firme. “Los cruzo todo el tiempo en la calle y se me ríen en la cara”, indicó

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La mujer exigió respuestas frente al tribunal (Google Maps)
La mujer exigió respuestas frente al tribunal (Google Maps)

Una mujer llevó a cabo este miércoles un particular reclamo frente a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Catamarca y terminó hospitalizada tras sufrir una crisis nerviosa. Se trata de una víctima de abuso sexual que se encadenó para exigir una sentencia firme contra los acusados, quienes permanecen en libertad.

La causa por abuso sexual con acceso carnal agravado lleva casi una década sin respuestas. Ante la falta de avances, A. S. se presentó en el edificio judicial para consultar el estado del expediente, pero le informaron que recién en agosto podría celebrarse una audiencia ante un nuevo tribunal de juicio.

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Eso llevó a que la mujer decidiera encadenarse en la puerta de la Cámara Penal. “Solo quiero que ellos estén presos. Quiero justicia, no puede ser que los cruce todo el tiempo en la calle y se me rían en la cara. No puedo más con esto. La justicia recién me va a escuchar cuando yo ya no esté“, indicó, de acuerdo con lo mencionado por el portal El Esquiú.

La causa se inició en 2018, cuando la víctima habría sido engañada con una promesa de trabajo y abusada en una vivienda del barrio INTA, en Valle Viejo. En 2023, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación condenó a los dos imputados —identificados como G.L. y E.A.— a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La sentencia, sin embargo, no quedó firme: las defensas interpusieron recursos de casación y, mientras el tribunal superior no revise el expediente, ambos permanecerán en libertad.

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De acuerdo con el medio local, la nulidad del fallo no implicó un pronunciamiento sobre la inocencia o la culpabilidad de los imputados. Según trascendió, la Sala Penal hizo lugar al recurso de la defensa por cuestiones vinculadas a las garantías del debido proceso. El máximo tribunal había advertido, en una primera revisión, deficiencias en la fundamentación de la sentencia y ordenado dictar un nuevo pronunciamiento. Al analizar ese segundo fallo, detectó una afectación a la garantía de imparcialidad, ya que intervinieron magistrados que se habían expedido previamente en el caso. Por esa razón, dispuso la nulidad y ordenó que un tribunal con integración distinta emita una nueva resolución.

Esto mantiene la causa sin avances desde hace 8 años, según expresó la mujer a la prensa previo a sufrir la descompensación. Antes de ser trasladada por el servicio de emergencias de Catamarca al Hospital San Juan Bautista, fue recibida por magistrados de la Cámara Penal N° 2 y de la Cámara Penal N° 1, instancia donde se realizó el primer juicio oral.

Para la defensa de los imputados, la primera nulidad estuvo ligada a la falta de valoración de prueba de descargo y a contradicciones en el relato de la denunciante, y que las sucesivas anulaciones avalan, a su criterio, la absolución de los imputados.

Mientras quienes acompañaban a A. S. en el reclamo cuestionaron las demoras acumuladas y acusaron durante la protesta: “Son las víctimas quienes están privadas de la libertad”.

Condenado a seis años de prisión por abuso

establecimiento penitenciario n5 villa maria cordoba
El abusador cumplirá su condena en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María.

La Cámara del Crimen de Villa María condenó a Oscar Fernando León, docente de 55 años, a seis años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una alumna con discapacidad. El hombre, politólogo y profesor de Filosofía, había invitado a la víctima a su domicilio, donde la abusó aprovechando su situación de vulnerabilidad.

La causa se inició a mediados de 2025, tras la denuncia radicada por la madre de la víctima. La jueza Edith Lezama de Pereyra rechazó los planteos de la defensa, que había pedido la absolución al argumentar que León desconocía que el consentimiento de la mujer podía estar condicionado por su discapacidad.

El acusado permanecerá alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, donde se encontraba detenido con prisión preventiva desde hacía casi un año.

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