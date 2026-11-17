Las acciones de Nvidia cayeron más de un 10% tras la salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo).

Guardar

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) abrió una investigación civil sobre Nvidia para determinar, entre otros aspectos, si las divulgaciones de la empresa pudieron haber inducido a error a los inversores, según informaron fuentes familiarizadas con el asunto a The Wall Street Journal.

La pesquisa se suma a la crisis que atraviesa Nvidia desde la salida de su director ejecutivo, Jensen Huang, la semana pasada, tras conocerse sus relaciones extramatrimoniales. Las acciones de la compañía han caído más de 10% desde entonces.

PUBLICIDAD

Entre esos amoríos figura la que mantuvo con Alice Huang, exejecutiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur y compradora de chips de Nvidia. Funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que ella trabaja para los servicios de inteligencia de China.

Nvidia había negado a comienzos de año que Huang mantuviera una relación con ella. Aunque no se ha revelado el alcance completo de la investigación de la SEC, una de las líneas bajo examen abarca la información proporcionada a los inversores sobre la relación personal y la venta de chips.

En una declaración difundida este martes, Huang reconoció responsabilidades por su conducta: “No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en NVIDIA y he cometido errores graves en mi vida personal. Creé problemas para el Consejo de Administración que lamento profundamente”.

PUBLICIDAD

Jensen Huang reconoció errores en su vida personal que generaron problemas para el Consejo de Administración de Nvidia (REUTERS/Ann Wang/File Photo).

Huang y el abogado de Nvidia declararán ante comités de la Cámara

Este martes también se anunció que Jensen Huang comparecerá el 1 de diciembre en una entrevista transcrita ante los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reportó Reuters.

El asesor jurídico general de Nvidia, Tim Teter, prestará declaración ante los mismos paneles al día siguiente. Se desconoce si ambos asistirán en persona o de forma remota.

Los presidentes republicanos de esos comités, Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, señalaron en un comunicado que esperan esclarecer el papel de Huang y Teter en una posible vulneración de la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

“El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia al permitir que agentes peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo”, afirmaron.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses vinculan a la exejecutiva de Megaspeed con los servicios secretos de China (REUTERS/Manami Yamada/Archivo).

Los Departamentos de Comercio y Justicia investigan a Megaspeed desde 2024

Megaspeed figuraba entre las compañías que utilizaban chips de Nvidia para instalar centros de datos de inteligencia artificial en el sudeste asiático. Las autoridades estadounidenses sospechaban que parte de esos productos podría haber sido desviada a China, precisó The Wall Street Journal.

Esta semana, el lunes 16 de noviembre, el Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia divulgaron que la investigación sobre la empresa singapurense se inició en 2024, luego de que los mecanismos de vigilancia detectaran actividad sospechosa relacionada con un posible desvío de semiconductores sensibles.

PUBLICIDAD

Según el comunicado conjunto de ambos organismos, los investigadores del Departamento de Comercio solicitaron a Nvidia, en mayo de 2025, registros de ventas directas o indirectas a Megaspeed. Un mes después, Nvidia incorporó a la firma a su lista de empresas a las que no vende productos.

Ese mismo mes, agentes de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, junto con autoridades de Singapur, realizaron una inspección presencial de uso final en Megaspeed y entrevistaron a Alice Huang. Tras esa diligencia, el Departamento de Justicia asumió el liderazgo de la investigación penal.

“El Departamento de Justicia y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio trabajarán de forma conjunta para aplicar todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier conducta delictiva que pudiera haberse producido”, aseveraron.

PUBLICIDAD