Estados Unidos

Del apoyo al cuestionamiento: las repercusiones a la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia

Referentes empresariales, dirigentes estadounidenses e inversores expresaron sus posturas en redes sociales tras la salida del cofundador de la compañía

Jensen Huang renunció a su cargo como director ejecutivo de Nvidia tras 33 años al frente de la compañía (REUTERS/Ann Wang/File Photo).
Jensen Huang renunció a su cargo como director ejecutivo de Nvidia tras 33 años al frente de la compañía (REUTERS/Ann Wang/File Photo).
Guardar

La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia, tras 33 años al frente de la compañía, generó reacciones de figuras de la política estadounidense, referentes tecnológicos e inversores.

El escándalo se desencadenó tras las informaciones sobre una relación extramatrimonial entre Huang y Alice Huang, exejecutiva de la firma de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur. Las autoridades de Estados Unidos afirmaron que ella era agente de la inteligencia china, una acusación que Pekín negó.

PUBLICIDAD

Luego, el diario The New York Times informó que Huang también habría mantenido una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia y subordinada directa del entonces CEO.

Tras la dimisión, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumirá como directora ejecutiva interina mientras la empresa busca un reemplazante permanente. Kress conservará además su cargo financiero durante la transición. La compañía también nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo y miembro del consejo de Synopsys, como presidente de la junta directiva.

Colette Kress asumió la dirección ejecutiva interina de Nvidia en reemplazo de Jensen Huang durante el período de transición (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo).
Colette Kress asumió la dirección ejecutiva interina de Nvidia en reemplazo de Jensen Huang durante el período de transición (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo).

Trump propuso a Tim Cook como sucesor y senadores demócratas exigieron explicaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, como sucesor de Huang. “Ahora que el CEO de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: TIM COOK de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!”, escribió en Truth Social.

PUBLICIDAD

Desde el Partido Demócrata, la senadora Elizabeth Warren sostuvo en sus redes sociales: “La decisión de Jensen Huang de renunciar a NVIDIA no lo exime a él, a otros ejecutivos ni a la empresa en su conjunto de responsabilidad por poner en riesgo nuestra seguridad nacional o por posibles violaciones de nuestras leyes. Aún le deben respuestas al Congreso”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también pidió que el Congreso exija respuestas a Huang y otros responsables de la compañía. A su vez, cuestionó a la administración Trump: “¿Se les dijo a los funcionarios del Gobierno que no investigaran debido a la relación de Trump con Huang? ¿Qué sabía Trump cuando invitó personalmente a Huang a bordo del Air Force One?“.

Donald Trump propuso al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, como sucesor de Jensen Huang al frente de Nvidia (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo).
Donald Trump propuso al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, como sucesor de Jensen Huang al frente de Nvidia (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo).

Referentes tecnológicos destacaron el liderazgo de Huang y cuestionaron su salida

La reacción de figuras tecnológicas incluyó muestras de apoyo y críticas a la decisión de desvincular al CEO. El cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, sostuvo en X que “es un error que Nvidia permita que Jensen renuncie”.

Antes de que se conociera la renuncia, Donald Trump respondió “eso sería un honor” a una publicación del blog financiero Zerohedge en X que le pedía contratar a Huang.

Tim Sweeney, fundador y director ejecutivo de Epic Games, había advertido: “Salven a Jensen. Esto sería un nivel de idiotez comparable a Apple despidiendo a Steve Jobs por parte de la junta directiva de NVIDIA si lo hicieran y un grave daño a los Estados Unidos de América”.

Tras conocerse la salida, escribió: “Un día triste para NVIDIA, los desarrolladores, Estados Unidos y toda la humanidad. Jensen fundó y dirigió una de las pocas empresas que alcanzó una escala masiva mientras impulsaba una innovación continua masiva y ubicuidad, mientras que otras cayeron en la trampa de la extracción cada vez mayor”.

Referentes del sector tecnológico como Elon Musk, Tim Sweeney y Changpeng Zhao expresaron su respaldo a Jensen Huang (REUTERS/Kylie Cooper).
Referentes del sector tecnológico como Elon Musk, Tim Sweeney y Changpeng Zhao expresaron su respaldo a Jensen Huang (REUTERS/Kylie Cooper).

El inversor Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing Square, también había expresado públicamente su respaldo a Huang días antes de la noticia: “Todos deberíamos apoyarlo a él y a su familia”.

El director ejecutivo de Perplexity, Aravind Srinivas, escribió: “Gracias Jensen Huang por 33 años de liderazgo audaz. Convertiste una pequeña startup en la compañía más valiosa de Estados Unidos con una mejora incansable. Tu determinación y perseverancia siempre deberían ser recordadas. Tu generosidad personal con el tiempo y los consejos a fundadores como yo ha asegurado un futuro brillante para Estados Unidos y la IA”.

Clément Delangue, director ejecutivo de Hugging Face, expresó: “Todo esto apesta y ojalá nada de esto hubiera pasado. ¡Es un día realmente triste! Pero quiero dejar una cosa clara: seguiremos luchando por la IA de código abierto, más fuerte que nunca. Esto es demasiado importante para frenar ahora. ¡Vamos!”.

Asimismo, Mohamed A. El-Erian, asesor económico jefe de Allianz, afirmó que la renuncia “es un avance significativo dadas sus funciones clave dentro de la empresa y mucho más allá de ella” y aseguró que el caso tendrá “repercusiones económicas, financieras y geopolíticas”.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvidiaRenunciaEspionajeAlice HuangKimberly PowellTim SweeneyColette KressDonald TrumpElon MuskChangpeng ZhaoBinanceEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 72 millones de beneficiarios tendrán un aumento del Seguro Social: cuánto cobrarán los jubilados y cuándo llegarán los nuevos pagos

La actualización por costo de vida también alcanzará a quienes reciben asistencia por discapacidad y sobrevivientes, mientras que el primer depósito del SSI se adelantará al último día de diciembre

Más de 72 millones de beneficiarios tendrán un aumento del Seguro Social: cuánto cobrarán los jubilados y cuándo llegarán los nuevos pagos

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

La compañía de chips más importante del mundo designó a Colette Kress como CEO interina. El ex jefe de Apple dejó la dirección ejecutiva de la empresa el 1 de septiembre, tras 15 años, y pasó a presidente ejecutivo

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

Con cerca de 180 piezas que abarcan desde el siglo XIII hasta el presente, la exhibición se convirtió en la mayor presentación de arte moderno coreano convocada en territorio estadounidense

Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

El reconocido narrador cubrió el PGA Tour, los Juegos Olímpicos y el fútbol americano universitario de Notre Dame en la cadena estadounidense durante más de tres décadas. Su esposa, la conductora Hannah Storm, confirmó que el deceso fue repentino

Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

Texas ejecutará a un hombre condenado por decapitar a sus tres hijos en 2003

El recluso John Allen Rubio recibirá la inyección letal en la prisión de Huntsville, más de dos décadas después de asesinar a los menores en complicidad con su pareja

Texas ejecutará a un hombre condenado por decapitar a sus tres hijos en 2003

TECNO

Elon Musk podría incorporar a Jensen Huang a una de sus empresas tras su salida de Nvidia: “Sería un honor”

Elon Musk podría incorporar a Jensen Huang a una de sus empresas tras su salida de Nvidia: “Sería un honor”

Paso a paso para jugar gratis Battlefield 6 por tiempo limitado en Xbox y PC

El ex CEO de Nvidia Jensen Huang acordó informar al Congreso sobre su vínculo con la presunta espía china

Así lograron ejecutar juegos de PlayStation 5 en una PS4 sin utilizar la consola más reciente de Sony

Los lentes con Gemini de Google costarán desde USD 395 y llegarán a las tiendas el 10 de diciembre de 2026

ENTRETENIMIENTO

Frankie Muniz se pronunció por primera vez tras su hospitalización por un accidente en NASCAR

Frankie Muniz se pronunció por primera vez tras su hospitalización por un accidente en NASCAR

Meta elimina la cuenta de Instagram de Russell Brand tras su condena por violación

La salida de Christopher Meloni de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’ en 2011 y el regreso que llegó al episodio 600

La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios revive la esperanza de 'Constantine 2': "Quizá surja otra oportunidad"

Shaquille O’Neal estrena un reality donde el objetivo es que nadie lo vea en plena calle

MUNDO

La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

El emotivo reencuentro del adolescente rescatado en Australia con su mamá tras seis días perdido en la montaña

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

Jensen Huang se va y su sucesora tiene el trabajo más difícil de la tecnología