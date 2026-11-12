Del apoyo al cuestionamiento: las repercusiones a la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia

Jensen Huang renunció a su cargo como director ejecutivo de Nvidia tras 33 años al frente de la compañía (REUTERS/Ann Wang/File Photo).

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La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia, tras 33 años al frente de la compañía, generó reacciones de figuras de la política estadounidense, referentes tecnológicos e inversores.

El escándalo se desencadenó tras las informaciones sobre una relación extramatrimonial entre Huang y Alice Huang, exejecutiva de la firma de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur. Las autoridades de Estados Unidos afirmaron que ella era agente de la inteligencia china, una acusación que Pekín negó.

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Luego, el diario The New York Times informó que Huang también habría mantenido una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia y subordinada directa del entonces CEO.

Tras la dimisión, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumirá como directora ejecutiva interina mientras la empresa busca un reemplazante permanente. Kress conservará además su cargo financiero durante la transición. La compañía también nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo y miembro del consejo de Synopsys, como presidente de la junta directiva.

Colette Kress asumió la dirección ejecutiva interina de Nvidia en reemplazo de Jensen Huang durante el período de transición (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo).

Trump propuso a Tim Cook como sucesor y senadores demócratas exigieron explicaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, como sucesor de Huang. “Ahora que el CEO de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: TIM COOK de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!”, escribió en Truth Social.

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Desde el Partido Demócrata, la senadora Elizabeth Warren sostuvo en sus redes sociales: “La decisión de Jensen Huang de renunciar a NVIDIA no lo exime a él, a otros ejecutivos ni a la empresa en su conjunto de responsabilidad por poner en riesgo nuestra seguridad nacional o por posibles violaciones de nuestras leyes. Aún le deben respuestas al Congreso”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también pidió que el Congreso exija respuestas a Huang y otros responsables de la compañía. A su vez, cuestionó a la administración Trump: “¿Se les dijo a los funcionarios del Gobierno que no investigaran debido a la relación de Trump con Huang? ¿Qué sabía Trump cuando invitó personalmente a Huang a bordo del Air Force One?“.

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Donald Trump propuso al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, como sucesor de Jensen Huang al frente de Nvidia (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo).

Referentes tecnológicos destacaron el liderazgo de Huang y cuestionaron su salida

La reacción de figuras tecnológicas incluyó muestras de apoyo y críticas a la decisión de desvincular al CEO. El cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, sostuvo en X que “es un error que Nvidia permita que Jensen renuncie”.

Antes de que se conociera la renuncia, Donald Trump respondió “eso sería un honor” a una publicación del blog financiero Zerohedge en X que le pedía contratar a Huang.

Tim Sweeney, fundador y director ejecutivo de Epic Games, había advertido: “Salven a Jensen. Esto sería un nivel de idiotez comparable a Apple despidiendo a Steve Jobs por parte de la junta directiva de NVIDIA si lo hicieran y un grave daño a los Estados Unidos de América”.

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Tras conocerse la salida, escribió: “Un día triste para NVIDIA, los desarrolladores, Estados Unidos y toda la humanidad. Jensen fundó y dirigió una de las pocas empresas que alcanzó una escala masiva mientras impulsaba una innovación continua masiva y ubicuidad, mientras que otras cayeron en la trampa de la extracción cada vez mayor”.

Referentes del sector tecnológico como Elon Musk, Tim Sweeney y Changpeng Zhao expresaron su respaldo a Jensen Huang (REUTERS/Kylie Cooper).

El inversor Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing Square, también había expresado públicamente su respaldo a Huang días antes de la noticia: “Todos deberíamos apoyarlo a él y a su familia”.

El director ejecutivo de Perplexity, Aravind Srinivas, escribió: “Gracias Jensen Huang por 33 años de liderazgo audaz. Convertiste una pequeña startup en la compañía más valiosa de Estados Unidos con una mejora incansable. Tu determinación y perseverancia siempre deberían ser recordadas. Tu generosidad personal con el tiempo y los consejos a fundadores como yo ha asegurado un futuro brillante para Estados Unidos y la IA”.

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Clément Delangue, director ejecutivo de Hugging Face, expresó: “Todo esto apesta y ojalá nada de esto hubiera pasado. ¡Es un día realmente triste! Pero quiero dejar una cosa clara: seguiremos luchando por la IA de código abierto, más fuerte que nunca. Esto es demasiado importante para frenar ahora. ¡Vamos!”.

Asimismo, Mohamed A. El-Erian, asesor económico jefe de Allianz, afirmó que la renuncia “es un avance significativo dadas sus funciones clave dentro de la empresa y mucho más allá de ella” y aseguró que el caso tendrá “repercusiones económicas, financieras y geopolíticas”.