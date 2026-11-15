Estados Unidos

Donald Trump le exigió al Congreso de Estados Unidos que apruebe los fondos para modernizar el control aéreo del país

El presidente pidió financiamiento de urgencia para renovar la infraestructura luego del fallo técnico que derivó en la mayor parálisis de vuelos desde los atentados del 11-S

El presidente estadounidense, Donald Trump (REUTERS/Aaron Schwartz)
El presidente estadounidense, Donald Trump (REUTERS/Aaron Schwartz)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo al Congreso que apruebe “con rapidez” los fondos necesarios para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo del país, golpeado esta semana por un fallo técnico que derivó en la mayor parálisis desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Si el Congreso aprueba el dinero que se necesita con urgencia para el control del tráfico aéreo, podremos construirlo de manera rápida y eficiente. Será el mejor sistema del mundo”, escribió Trump en su red social Truth, donde también cargó contra la gestión de su antecesor: “La administración Biden la dejó retrasada años”.

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La Casa Blanca ya había enviado al Congreso, el jueves —un día antes del colapso—, una solicitud de USD 30.100 millones destinados a modernizar la red de control aéreo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, fue más lejos en sus propias aspiraciones: “El presidente pidió USD 30.000 millones. Yo quiero USD 50.000 millones”, declaró durante una conferencia de prensa. “Con un sistema totalmente nuevo y de última generación, no tendrán estos fallos”, agregó.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales con texto en inglés, un enlace a un artículo de noticias y la foto de un hombre de traje
Donald Trump criticó la gestión de la Administración Federal de Aviación durante el mandato de Joe Biden

Trump insistió en la urgencia del financiamiento: “Tenemos el conocimiento y el plan para los sistemas de control de vuelo. Necesitamos que el Congreso dé el dinero, ¡rápido!”, señaló. El mandatario argumentó también que gran parte de la infraestructura actual tiene 50 años de antigüedad y que los trabajos deben hacerse “de una sola vez, no en pequeñas dosis”.

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El colapso comenzó el viernes 13 cuando la empresa contratista L3Harris realizaba trabajos de mantenimiento rutinario en instalaciones remotas de la Administración Federal de Aviación (FAA): reemplazaba cables de cobre de décadas de antigüedad por fibra óptica cuando un rúter defectuoso saturó la red con miles de intentos de conexión simultáneos.

Miles de personas resultaron afectadas en todo el país (REUTERS/Eduardo Muñoz)
Miles de personas resultaron afectadas en todo el país (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Los controladores perdieron comunicación con los aviones y las señales de radar dejaron de funcionar. La suspensión de todos los despegues comerciales estuvo vigente durante cuatro horas y se levantó a las 20:15 del viernes, hora del este.

El director de la FAA, Bryan Bedford, informó que el viernes se cancelaron 12.000 vuelos; el sábado, otros 6.600, según el sitio de seguimiento FlightAware. Hasta el domingo por la mañana, la plataforma contabilizaba más de 1.200 cancelaciones adicionales. Las autoridades prevén que el tráfico aéreo vuelva a la normalidad antes del cierre de la jornada del domingo.

Captura de pantalla de una publicación en red social de Donald Trump con texto en inglés sobre el control del tráfico aéreo
Donald Trump pidió al Congreso de Estados Unidos la aprobación de fondos presupuestarios para renovar la infraestructura del control del tráfico aéreo

Trump aprovechó el episodio para responsabilizar a la gestión anterior. “La administración Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaron empeoró. Se gastó mucho dinero sin criterio para dejar peor un sistema que ya era viejo y defectuoso”, escribió. El mandatario afirmó, en contraste, que “la FAA está haciendo un gran trabajo y está lista para actuar”.

Sin embargo, la oposición demócrata advirtió que los 400 despidos realizados en la agencia en el marco de los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) —que encabezó el empresario Elon Musk— podrían comprometer la seguridad del espacio aéreo. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue más directa: exigió la renuncia de Duffy o que Trump lo destituyera, y advirtió que “más de 3.500 aviones ya estaban en el aire cuando los sistemas de radar y comunicaciones empezaron a fallar”. “Tenemos suerte de que no se haya perdido ninguna vida”, escribió en X.

Legisladores de ambas cámaras reclamaron que se investigue el origen de la interrupción y que se evalúe si el país tiene suficiente protección frente a posibles ciberataques, aunque el gobierno descartó esa hipótesis.

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