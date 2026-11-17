El precio del barril de crudo Brent subió hasta los 93,14 dólares en una jornada de alta tensión geopolítica. (EFE/Hommedal Marit)

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Los precios del petróleo cerraron con una ligera alza el martes, en una jornada marcada por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por las perspectivas de un excedente de oferta en el mercado mundial hacia fin de año. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, ganó un 0,76% hasta los 93,14 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia estadounidense, avanzó un 0,34% hasta los 86,01 dólares el barril para entrega en diciembre.

Pese a la suba diaria, ambos índices acumulan fuertes pérdidas mensuales: el Brent cayó un 20% en lo que va del mes, y el WTI retrocedió un 16%.

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Ataques cruzados en el estrecho de Ormuz

Washington atacó el martes un sitio de misiles en la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, según afirmó a la agencia AFP un responsable militar estadounidense. Medios iraníes informaron de una explosión en esa isla y citaron a un funcionario local que aseguró que el ataque estadounidense no causó daños a las infraestructuras.

Horas antes, Teherán había reivindicado un nuevo ataque con drones contra un sistema de radar militar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, el tercero contra objetivos estadounidenses en ese país desde el viernes anterior. Irán atribuyó la acción a presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en su espacio aéreo.

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Las cotizaciones petroleras acumulan caídas de hasta el 20% en el balance del último mes.

El gobierno iraní también reportó el derribo de dos drones estadounidenses y el incendio de al menos tres buques (dos petroleros y un gasero) tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones. Además, se desconoce el paradero de la tripulación de una embarcación que recibió dos impactos en la misma zona.

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron dos ataques con drones contra el oleoducto Este-Oeste, el mayor de Arabia Saudí, que conecta el golfo Pérsico con el mar Rojo y constituye la principal alternativa de exportación de crudo del reino saudí.

El excedente de oferta que frena las subidas

A falta de avances diplomáticos, “los operadores del mercado petrolero vuelven ahora a centrar su atención en los fundamentos de la oferta y la demanda”, subrayó Morrison. En su último informe, publicado el viernes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la oferta mundial de petróleo supere a la demanda en el último trimestre de 2026, por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero.

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Bob Yawger, director de futuros energéticos de Mizuho, coincidió en que la perspectiva de un mercado con exceso de oferta contrarrestó parte de las ganancias registradas por la escalada bélica. “La retórica se ha intensificado”, dijo Yawger en referencia a los ataques de represalia entre Estados Unidos e Irán, aunque matizó: “Ya no se producen esos movimientos gigantescos como antes”.

Las subidas del martes también estuvieron vinculadas a las expectativas de una caída semanal en las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos. La sesión anterior había registrado una rebaja en los precios, atribuida a las estimaciones de la AIE que apuntaban a un aumento de las exportaciones de petróleo en Oriente Medio, factor que continúa limitando el impacto alcista de las tensiones geopolíticas en la región.

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