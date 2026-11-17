Después de años de especulaciones, el actor británico Robert Pattinson ha sido confirmado para interpretar al espía más famoso del cine

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Amazon MGM Studios confirmó el 16 de noviembre de 2026 que Robert Pattinson será el próximo James Bond, según el anuncio oficial publicado en 007.com. El actor británico de 40 años se convierte en el séptimo intérprete del agente secreto más famoso del cine y el primero desde que Amazon tomó el control creativo de la franquicia tras la salida de la familia Broccoli, que la había manejado por más de 60 años.

El proyecto estará dirigido por Denis Villeneuve desde un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, con producción de Amy Pascal y David Heyman, y Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

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El anuncio puso fin a meses de especulaciones en las que también sonaron los nombres de Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult, entre otros. “Ser el encargado del 007 es el honor de toda una vida. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto”, declaró Pattinson en un comunicado recogido por la agencia AP.

Amazon MGM Studios confirmó la elección de Robert Pattinson para interpretar a James Bond bajo la dirección de Denis Villeneuve. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Villeneuve fue el más categórico de los que rodearon el anuncio: “Tiene el alma atemporal del 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”. La industria recibió la noticia con expectativa moderada: Variety señaló que Pattinson es “casi sin discusión la estrella más demandada de 2026 y tiene el historial de taquilla para demostrarlo”. Bruce Nash, fundador de la plataforma de seguimiento The Numbers, describió la decisión como una “elección muy segura” para relanzar la franquicia.

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Para entender por qué se llegó a esa conclusión, conviene repasar cómo Pattinson construyó esa reputación película por película.

Todo comenzó en 2005, cuando con apenas 19 años interpretó a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego, dirigida por Mike Newell y producida por Heyman —el mismo productor que hoy está a cargo del nuevo Bond—. El film recaudó casi USD 897 millones y fue la película más taquillera de ese año. The Times lo nombró “Estrella Británica del Mañana” y lo comparó con Jude Law.

Una escena de Crepúsculo ha generado revuelo en redes por el guiño al fichaje de Robert Pattinson como James Bond

Tres años después, el papel de Edward Cullen en Crepúsculo (2008) lo convirtió en una de las caras más reconocidas del planeta. La saga completa de cinco películas —estrenadas entre 2008 y 2012— recaudó más de USD 3.300 millones a nivel mundial.

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En ese período también protagonizó Recuérdame (2010), que con un presupuesto de USD 16 millones recaudó USD 56 millones, y Agua para elefantes (2011), junto a Reese Witherspoon, que sumó otros USD 117 millones. Time describió su trabajo en esta última como “talento de estrella”.

Fue precisamente esa fama masiva la que Pattinson decidió poner en pausa para buscar proyectos más arriesgados. El primer movimiento en esa dirección fue Good Time (2017), de los hermanos Josh y Benny Safdie, distribuida por A24 con un presupuesto de apenas USD 2 millones.

El actor británico consolidó su carrera inicial con sus participaciones en Harry Potter y el cáliz de fuego y la saga Crepúsculo. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

En el film se lo vio como Connie Nikas, un delincuente que improvisa durante una noche caótica para sacar a su hermano de la cárcel. La película compitió por la Palma de Oro en Cannes y se estrenó en salas con un debut de cuatro pantallas que promedió USD 34.406 por sala, uno de los mejores promedios del verano en el circuito especializado.

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La recepción crítica fue contundente —91% en Rotten Tomatoes—, con un consenso que describió la actuación como “un trabajo constantemente excelente”. The Hollywood Reporter comparó la performance con Dog Day Afternoon (1975) y la calificó como “posiblemente su interpretación más imponente hasta la fecha”. Variety señaló que el actor “alcanza el mayor potencial en su carrera”.

Sin embargo, la taquilla total no superó los USD 4,1 millones. La intensidad sin red de seguridad que se mostró en ese papel fue la que comenzó a redibujar su imagen ante la industria.

La película Good Time, dirigida por los hermanos Safdie, marcó la incursión de Pattinson en producciones del circuito independiente. (REUTERS/Yara Nardi)

Dos años después vino El faro (2019), dirigida por Robert Eggers y también distribuida por A24. Filmada en blanco y negro y en formato casi cuadrado, la película enfrenta a Pattinson y a Willem Dafoe en una isla remota de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX, donde los dos protagonistas se deterioran física y psíquicamente durante un temporal. Con un presupuesto de USD 11 millones, se recaudaron USD 18,3 millones a nivel mundial.

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En Cannes, el film ganó el Premio FIPRESCI en la sección Directors’ Fortnight, y Pattinson se llevó el London Film Critics’ Circle Award como Mejor Actor Británico/Irlandés del año. En 2025, The New York Times incluyó la película en la edición “Readers’ Choice” de su lista de las 100 mejores películas del siglo XXI.

Pattinson coprotagonizó Tenet junto a John David Washington en la producción de Christopher Nolan estrenada en 2020.

El regreso al cine de grandes franquicias llegó con Tenet (2020), de Christopher Nolan, donde se interpreta a Neil, un agente de inteligencia que acompaña al protagonista —John David Washington— en una misión que involucra la inversión del tiempo.

Con un presupuesto de USD 205 millones, el film se convirtió en el primer gran blockbuster de Hollywood en estrenarse durante la pandemia: se recaudaron USD 376,6 millones a nivel mundial y fue la quinta película más taquillera de ese año, aunque no logró cubrir sus costos de producción dada la capacidad reducida de los cines.

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La recepción crítica fue más dividida que en trabajos anteriores del director —70% en Rotten Tomatoes—, aunque el propio Villeneuve declaró públicamente que Tenet era “una obra maestra” y “un logro cinematográfico increíble”. The Telegraph destacó en particular la actuación de Pattinson junto a Elizabeth Debicki.

Robert Pattinson junto a Christopher Nolan en el rodaje de 'Tenet'

El film ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales en la 93ª entrega y con el tiempo ganó una segunda vida: las proyecciones especiales realizadas en 2024, tras el éxito de Oppenheimer, revalorizaron su recepción.

En 2022 llegó The Batman, dirigida por Matt Reeves con un presupuesto de entre USD 185 y USD 200 millones. La película lo presenta como un Bruce Wayne más joven y atormentado, que todavía construye su identidad como vigilante nocturno de Ciudad Gótica, con una narración policial de corte noir y un reparto que incluye a Zoë Kravitz, Paul Dano y Colin Farrell.

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Este teaser fue revelado por Matt Reeves y anuncia el estreno del filme para el 18 de febrero de 2028. (Créditos: Warner)

El resultado en taquilla fue el segundo estreno más grande de la era pandémica en Norteamérica, detrás solo de Spider-Man: No Way Home, con USD 128,5 millones en su fin de semana de apertura, según Variety. La recaudación mundial total alcanzó los USD 772,3 millones. La crítica especializada le asignó un 85% en Rotten Tomatoes.

El público encuestado por CinemaScore le dio una nota de A−. The Guardian destacó que se interpretó el papel con “una vulnerabilidad atractiva”. Hoy, el actor está en producción de The Batman Parte II.

Cruda. Intensa. Imposible de ignorar. Mátate, amor es la nueva apuesta de Martin Scorsese como productor, con la brillante Jennifer Lawrence y la fuerza de Robert Pattinson.

El año 2025 trajo Mátate, amor (Die My Love), dirigida por Lynne Ramsay —con producción de Martin Scorsese— y distribuida por Mubi. Basada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, la película lo enfrenta a Jennifer Lawrence como pareja en un drama psicológico ambientado en la Montana rural, donde la depresión posparto de ella desintegra el matrimonio y la cordura de ambos.

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Se estrenó en competencia en Cannes 2025, donde recibió una ovación de seis minutos. Con un presupuesto modesto, recaudó USD 12,2 millones a nivel mundial —la película de mayor recaudación en la carrera de Ramsay—.

El intérprete compartió elenco con Zendaya en The Drama e integró el reparto de La Odisea de Christopher Nolan. (Diamond Films)

El año 2026 marcó el punto más alto de su trayectoria antes del anuncio de Bond. Primero llegó The Drama, comedia dramática oscura del director noruego Kristoffer Borgli en la que comparte pantalla con Zendaya como una pareja a punto de casarse que enfrenta una revelación perturbadora días antes de la boda.

El film recaudó USD 132,5 millones con un presupuesto de USD 28 millones y obtuvo un 76% en Rotten Tomatoes, con un consenso que destacó las actuaciones de ambos protagonistas como “hitos en sus carreras”.

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

Después vino La Odisea, la épica de Nolan en la que interpreta a Antínoo, el líder de los pretendientes de Penélope, junto a Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland. La película recibió cinco estrellas en The Guardian, Empire y The Telegraph. En su debut del jueves por la noche, el film recaudó USD 17,6 millones en funciones de avance, el mejor resultado del año, según datos de Deadline.

Pocos meses después, en septiembre de 2026, se estrenó en el Festival de Venecia Primetime, el debut en ficción del documentalista Lance Oppenheim y la primera producción de la compañía propia de Pattinson, Icki Eneo Arlo. Distribuida por A24, la película lo presenta como Chris Hansen, el periodista de NBC que condujo el polémico programa To Catch a Predator entre 2004 y 2007.

La compañía Icki Eneo Arlo estrenó Primetime en el Festival de Venecia antes de la llegada de Duna: Parte Tres a los cines. (A24)

Su premier en la Sala Grande recibió una ovación de entre siete y nueve minutos, con el público coreando su nombre en el exterior del Palazzo del Cinema, según Variety.

Con ese recorrido como respaldo —de Cedric Diggory a Chris Hansen, pasando por Edward Cullen, un delincuente neoyorquino, dos faros y un espía del futuro—, Pattinson llega a Bond con un historial que justifica tanto la elección de Villeneuve como la descripción de Variety: la estrella más demandada de 2026.

La película The Batman recaudó 772,3 millones de dólares en la taquilla mundial bajo la dirección de Matt Reeves. (PRIME VIDEO)

Por ahora, no se conocen detalles sobre la trama ni la fecha de estreno de la primera película de Pattinson como James Bond. Lo que sí está confirmado es que Duna: Parte Tres —que llega a los cines argentinos el 17 de diciembre de 2026 de la mano de Warner Bros.— será la próxima oportunidad de verlo en pantalla grande, esta vez como Scytale, un asesino cambiaformas de los Face Dancers.