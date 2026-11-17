Wall Street encadenó su cuarta sesión consecutiva de pérdidas ante la expectativa por los resultados trimestrales de Nvidia. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Wall Street encadenó su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, la peor racha del S&P 500 y el Nasdaq desde septiembre, en una jornada marcada por el nerviosismo previo a la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia tras el cierre del mercado.

El retroceso, que ya se había iniciado en la rueda anterior de la mano del sector tecnológico, se profundizó mientras los inversores también seguían de cerca la inminente salida a bolsa de Anthropic, con la que la compañía espera recaudar hasta 1,4 billones de dólares.

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Los tres principales índices bursátiles estadounidenses terminaron la sesión con pérdidas pronunciadas. Según datos preliminares, el S&P 500 cedió 75,96 puntos, un 1,02%, hasta las 7.341,23 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 180,42 puntos, un 0,74%, hasta 24.329,34 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 859,71 puntos, un 1,67%, hasta 50.748,46 unidades.

El retroceso bursátil se extendió a prácticamente todos los rubros del mercado. “Todos los sectores del S&P han bajado”, explicó Oliver Pursche, vicepresidente sénior de Wealthspire Advisors en Nueva York, quien atribuyó la caída a un malestar generalizado entre los inversores más que a un movimiento concentrado en compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

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“Por lo tanto, es evidente que se trata de un reflejo del nerviosismo general de los inversores, y no de una tendencia impulsada por un conjunto específico de acciones, estén o no relacionadas con la IA”, agregó Pursche.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 1,67% y lideró las bajas entre los principales índices de Nueva York. (REUTERS/Jeenah Moon)

El analista también señaló que la incertidumbre responde a una acumulación de factores más que a certezas concretas sobre el desempeño de las compañías. “Es una confluencia de todos los acontecimientos que se dan, y parece estar más basada en especulaciones que en hechos”, afirmó. “No todo gira en torno a Nvidia”.

A nivel sectorial, software y servicios, aerolíneas y bancos registraron el peor desempeño de la jornada dentro del índice S&P.

El golpe se extiende a bancos, aerolíneas y otros sectores

A nivel sectorial, software y servicios, aerolíneas y bancos registraron el peor desempeño de la jornada. Las acciones bancarias cayeron en medio de la incertidumbre sobre el efecto que tendría en la economía estadounidense una eventual reducción del gasto vinculado a la inteligencia artificial. JPMorgan Chase retrocedió 2,4%, un día después de que un problema técnico de la entidad retrasara transacciones de clientes que intentaban usar el sistema de pagos Zelle.

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United Airlines perdió 4% de su valor, afectada tanto por una falla en sus sistemas que obligó a demorar salidas de vuelos como por el aumento del precio del petróleo. El barril de crudo Brent subió 0,8%, hasta 93,14 dólares, en medio de la incertidumbre sobre la guerra con Irán.

Anthropic proyecta recaudar hasta 1,4 billones de dólares con su inminente salida a bolsa. (REUTERS/Jeenah Moon)

Home Depot cedió 2,4% pese a reportar ganancias del último trimestre superiores a lo previsto por los analistas, afectada por un mercado inmobiliario enfriado por tasas hipotecarias elevadas. Esas tasas subieron de la mano del rendimiento de los bonos del Tesoro, impulsado a su vez por los altos precios del petróleo y la inflación.

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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años trepó hacia 5,15% en la mañana del martes, desde 5,12% al cierre del lunes, antes de retroceder a 5,10%. El indicador perdió su avance luego de que las marcadas caídas de las acciones de IA llevaran a los inversores a volcarse hacia activos considerados más seguros.

Apple y Marriott International tuvieron movimientos apenas moderados tras registrar fallas en sus sistemas: la primera cedió 0,2% y la segunda, 0,7%. The Walt Disney Company llegó a perder 1,5%, pese a reportar ingresos trimestrales superiores a los esperados por los analistas, arrastrada por el impulso bajista general del mercado.

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La controversia en Nvidia y el frente regulatorio en Washington

El sector de la inteligencia artificial ya enfrentaba el rechazo popular a la construcción de grandes centros de datos cuando las acciones tecnológicas se vieron sacudidas por la destitución del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, tras revelarse su vínculo con una supuesta espía.

A esa controversia se sumó la impaciencia de los inversores por comprobar un retorno concreto de las cuantiosas inversiones que las grandes tecnológicas vienen realizando en infraestructura vinculada a la IA.

En paralelo, los planes del Gobierno de Donald Trump para bloquear las importaciones de equipos chinos destinados a centros de datos cobraron impulso tras la salida de Huang. La medida avanza pese a la oposición de Amazon, Alphabet, Meta y otras compañías del sector.

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Indicadores económicos mixtos completan el panorama

Los datos económicos difundidos al inicio de la sesión mostraron un desempeño sólido en las ventas minoristas, en contraste con una desaceleración de la producción industrial.

Los precios de las importaciones registraron un aumento, impulsado principalmente por el alza del petróleo. A su vez, la confianza de los constructores de viviendas se desplomó hasta su nivel más bajo desde abril de 2012.