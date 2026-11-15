Estados Unidos

El reemplazo de un cable colapsó 17 centros de control aéreo y forzó la mayor paralización de vuelos en Estados Unidos desde el 11-S

La FAA suspendió todas las operaciones aéreas del país durante más de cuatro horas tras una falla en cadena que el gobierno admite que podría repetirse

El tráfico aéreo sobre Estados Unidos en tiempo real, antes de que la FAA ordenara la suspensión total de vuelos el viernes 14 de noviembre
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El viernes 14 de noviembre, más de 1,5 millones de pasajeros vieron sus vuelos cancelados, demorados o desviados sin que ningún avión hubiera tenido un problema.

La falla no estaba en el aire: estaba en el suelo, en un tramo de cable de cobre que, tal como informó AP, un contratista intentaba reemplazar por fibra óptica.

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Esa intervención, en apariencia rutinaria, desencadenó una sobrecarga que se propagó por la red de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) y dejó a los controladores sin capacidad de guiar a los aviones en ruta. La agencia ordenó detener todos los vuelos del país durante más de cuatro horas.

La empresa contratista L3Harris Technologies reemplazaba el cable cuando el sistema generó más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, una cifra que saturó los componentes más antiguos de la infraestructura y provocó fallas intermitentes de comunicación y radar en 17 de los 22 centros regionales que coordinan el tráfico aéreo en tránsito.

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El sistema de control de tráfico aéreo más grande del mundo quedó fuera de servicio durante más de cuatro horas por la instalación de un cable (REUTERS/Eric Lee)
El sistema de control de tráfico aéreo más grande del mundo quedó fuera de servicio durante más de cuatro horas por la instalación de un cable (REUTERS/Eric Lee)

Qué salió mal y por qué se propagó la falla

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó ante la prensa que el problema no derivó de un fallo aislado, sino de una colisión entre tecnología nueva y vieja.

“Todo esto es el equipamiento antiguo. Todo el equipamiento nuevo que fue instalado no tuvo problemas”, afirmó el funcionario, tal como recogió AP.

El secretario de Transporte admitió que el apagón podría repetirse y apuntó al Congreso por no financiar la modernización del sistema (Europa Press)
El secretario de Transporte admitió que el apagón podría repetirse y apuntó al Congreso por no financiar la modernización del sistema (Europa Press)

Michael McCormick, exgerente de espacio aéreo de la FAA, explicó en declaraciones a AP por qué ese tipo de falla es especialmente difícil de contener.

“Puede impactar un centro de control ahora, luego mejorar y después afectar a otro”, dijo, y advirtió que su carácter impredecible complica cualquier respuesta coordinada.

Pasajeros varados en aeropuertos de todo el país durante horas, sin certezas sobre cuándo podrían retomar sus vuelos (REUTERS/Eric Lee)
Pasajeros varados en aeropuertos de todo el país durante horas, sin certezas sobre cuándo podrían retomar sus vuelos (REUTERS/Eric Lee)

Cómo reaccionó el sistema cuando todo se detuvo

Cuando la FAA dictó la suspensión de vuelos, había más de 3.500 aeronaves en el aire. Todas lograron aterrizar de forma segura, ya que los pilotos siguieron los procedimientos establecidos para situaciones de pérdida de comunicación con los controladores.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, descartó cualquier hipótesis de ataque externo o ciberincidente.

“No hay huellas que indiquen un ataque. El problema parece ser de origen mecánico”, aseguró el funcionario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El secretario de Seguridad Nacional descartó un ataque externo y pidió calma mientras los aviones en el aire continuaban aterrizando (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El secretario de Seguridad Nacional descartó un ataque externo y pidió calma mientras los aviones en el aire continuaban aterrizando (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Al menos 827 vuelos fueron desviados: 670 volvieron a su aeropuerto de origen y 157 aterrizaron en destinos alternativos, de acuerdo con datos de Cirium, empresa de análisis de aviación.

Entre los aeropuertos que absorbieron la mayor cantidad de desvíos figuran el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el de Nashville.

Mapa geográfico de Estados Unidos cubierto por numerosos íconos amarillos en forma de avión distribuidos sobre el territorio
Cientos de aeronaves que ya estaban en el aire debieron cambiar de rumbo: algunas volvieron a origen, otras aterrizaron donde pudieron (FlightRadar)

Las consecuencias y el debate que dejó el apagón

Duffy reconoció ante los periodistas que la situación podría repetirse. “No creíamos que íbamos a tener este tipo de apagón. Lo tuvimos”, admitió el secretario, citado por AP. A la vez, cargó contra el poder legislativo por no haber aprobado los fondos necesarios para actualizar el sistema.

Bryan Bedford, director de la FAA, confirmó el sábado que el sistema de control aéreo estaba operativo y anticipó una recuperación completa para el final del domingo 15 de noviembre, con tiempo suficiente para el pico de viajes del Día de Acción de Gracias, uno de los fines de semana de mayor tráfico aéreo del año en Estados Unidos.

La interrupción derivó en más de 6.400 vuelos cancelados el sábado, de los 41.000 programados, con cientos de equipos deportivos profesionales y universitarios que debieron buscar transporte alternativo, según la plataforma FlightAware.

El director de la FAA salió a dar garantías el sábado: el sistema estaba operativo y la recuperación total es cuestión de horas (REUTERS/Eric Lee)
El director de la FAA salió a dar garantías el sábado: el sistema estaba operativo y la recuperación total es cuestión de horas (REUTERS/Eric Lee)

En medio del caos operativo, un Boeing 767 de carga de UPS y un Boeing 737 de Copa Airlines rozaron sus alas en la pista del Aeropuerto Internacional de Miami la noche del sábado.

Según Bloomberg, el avión de UPS no cedió el paso al vuelo 427 de Copa Airlines, recién llegado desde Panamá. No hubo víctimas.

Los dos aviones rozaron sus alas en la pista de Miami en medio del caos operativo del sábado por la noche (X)
Los dos aviones rozaron sus alas en la pista de Miami en medio del caos operativo del sábado por la noche (X)

El último apagón aéreo nacional comparable había sido en enero de 2023, cuando un sistema informático clave de la FAA falló e interrumpió brevemente las operaciones en todo el país; antes de ese, había que remontarse a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La diferencia respecto del ground stop de aquel día, tal como subrayó el experto en seguridad aérea Steve Arroyo, fue que esta vez no se ordenó el aterrizaje inmediato de los aviones: los pilotos pudieron comunicarse con los controladores en tierra de los aeropuertos y seguir sus planes de vuelo archivados.

Duffy dejó abierta la investigación sobre las responsabilidades del contratista. “Nuestro contratista no estuvo a la altura, o el equipamiento no estuvo a la altura”, afirmó el secretario, según AP, y adelantó que las autoridades examinan si la causa fue “incompetencia” del proveedor o un router defectuoso.

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