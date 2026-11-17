Un camión cisterna volcó con más de 32.000 litros de combustible sobre la carretera US-1 a la altura de Grassy Key (MCSO - Florida Keys)

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Un camión cisterna volcó en los Cayos de Florida con 32.175 litros de combustible sobre la US-1, informó NBC Miami. El choque cortó la arteria en ambos sentidos y el conductor fue evacuado en helicóptero hacia un hospital de Miami, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.

El accidente ocurrió cerca del marcador de milla 60, en Grassy Key, alrededor de las 6:30 de la madrugada del martes. Las autoridades advirtieron que el cierre se extendería durante varias horas y exhortaron a los conductores a evitar la zona.

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Combustible derramado con riesgo de llegar a los canales cercanos

El sheriff Rick Ramsey describió la gravedad de la situación en su cuenta de X. “Tenemos combustible que se filtra hacia el medio ambiente, hacia los canales. Es un gran peligro. Esta cosa podría explotar”, publicó a las 8:45 de la mañana.

El tractor-remolque transportaba 8.500 galones (alrededor de 32.175 litros) de combustible. La vía permanecería cerrada “en el futuro inmediato” por el riesgo de ignición de vapores inflamables y las operaciones de emergencia, que incluyeron la intervención de agencias estatales y federales de protección ambiental.

Caravana de tres millas en cada sentido por el cierre

Un automóvil se incendió en el puente de Long Key y agravó la congestión sobre la Carretera de Ultramar (MCSO - Florida Keys)

El cierre generó una caravana de vehículos de tres millas (4,8 kilómetros) en cada sentido. “No podemos permitir el paso del tráfico por razones de seguridad”, señaló Ramsey.

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La situación se complicó cuando un vehículo se incendió en el puente de Long Key, cerca del marcador de milla 64, mientras la circulación estaba detenida por el vuelco.

Un camión desde Fort Lauderdale para trasvasar el combustible del vehículo volcado

Para despejar la vía, las autoridades aguardaban la llegada de un camión escoltado desde Fort Lauderdale, destinado a recibir el combustible del vehículo accidentado. “Tienen que bombear el combustible de este camión a otro. Tenemos mucho trabajo por delante: limpiar el combustible, neutralizar el peligro, voltear el camión y abrir la carretera”, explicó Ramsey.

El camión de Circle K bloqueó la única carretera de los Cayos

Según informó el Miami Herald, diario estadounidense, el tractor-remolque accidentado pertenecía a la cadena de estaciones de servicio Circle K. El portavoz de la oficina del sheriff, Adam Linhardt, precisó que fueron paramédicos del Cuerpo de Bomberos del Condado de Monroe quienes trasladaron al conductor a bordo del helicóptero Trauma Star hasta un hospital en el Condado de Miami-Dade. El conductor llegó al hospital en estado crítico, según informó CiberCuba. Su identidad no fue divulgada.

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Las autoridades coordinaron la llegada de una unidad desde Fort Lauderdale para trasvasar el combustible de la cisterna (MCSO - Florida Keys)

El vuelco cerró la Carretera de Ultramar —nombre con el que se conoce la US-1 en los Cayos— en ambos sentidos, y el incendio en el puente de Long Key agravó el bloqueo hasta dejar inaccesible un tramo de 9,6 kilómetros (6 millas), en la única vía terrestre que conecta las islas con el continente. Las cámaras del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) captaron largas filas de vehículos detenidos sobre el puente.

Sin estimación de reapertura a las 11:30

Personal del Departamento de Protección Ambiental de Florida se desplegó en la escena para evaluar el impacto del derrame sobre las vías acuáticas y el ecosistema del área. La limpieza, según indicó Ramsey al Miami Herald, podría extenderse hasta el final de la jornada laboral.

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A las 11:30 de la mañana, las autoridades aún no habían ofrecido una estimación de cuándo se restablecería la circulación.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe postergó la reapertura de la ruta debido al riesgo de vapores en la zona (MCSO - Florida Keys)

Ramsey también convocó a la Guardia Costera de Estados Unidos, sumada al operativo junto a la Policía de Carreteras de Florida (FHP), servicios de emergencia y remolque. El sheriff publicó además un video en las redes sociales de la oficina del sheriff y anunció que seguiría publicando actualizaciones periódicas mientras avanzara la limpieza.