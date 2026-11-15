Cómo Jensen Huang armó una red en Asia para que China siguiera usando sus chips

Jensen Huang diseñó una red comercial en el sudeste asiático para que empresas chinas accedan a chips de Nvidia a través de centros de datos remotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El escándalo que dejó a Jensen Huang fuera de Nvidia no se agota en su vida privada. Amenaza con derrumbar un negocio de miles de millones de dólares que el propio Huang construyó en el sudeste asiático para que las empresas chinas siguieran usando chips de Nvidia pese a las sanciones.

Así lo reconstruyó The Wall Street Journal en una investigación publicada este sábado.

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El mecanismo es simple. Desde fines de 2022, Estados Unidos prohíbe exportar a China los chips más avanzados. Pero un centro de datos en Malasia o Singapur puede importarlos sin problema y alquilarles la capacidad de cómputo a clientes chinos de manera remota.

Huang armó una red de socios asiáticos para atender esa demanda y presionó en Washington para mantener esa puerta abierta.

Casi USD 12.000 millones en envíos a China

Según registros que vio el Journal, Megaspeed, la empresa de Alice Huang, la ejecutiva con la que Huang tuvo una relación, arregló envíos de chips de punta a empresas de China por casi USD 12.000 millones entre marzo de 2024 y junio de 2025.

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Son pedidos por varios cientos de miles de chips, justo los que las sanciones querían mantener lejos de China.

El diario aclara que los registros no muestran cuánto de ese hardware se entregó ni de dónde salió. Nvidia dice que trabaja para evitar el contrabando. Megaspeed dice que cumple la ley de Estados Unidos y que contrató un estudio de abogados para hacer un censo de sus chips.

Según personas al tanto, Alice Huang y sus socios usaron sus vínculos con el CEO para que Megaspeed fuera nombrada socia de Nvidia en la nube. Ese programa, dicen fuentes de la industria, funcionaba en la práctica como una lista de favoritos de Huang con acceso preferencial a chips escasos. El cliente que Megaspeed presentó para entrar fue Alibaba.

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Cuánto de Nvidia depende de China

Nvidia declaró USD 12.400 millones de ingresos en China en los seis meses hasta el 26 de julio, un 7% del total.

Pero Culper Research, una firma de ventas en corto que señaló el problema en mayo, estima que más del 20% de los ingresos del último año fiscal vienen de clientes chinos, en forma directa o a través de terceros.

Huang defendió siempre esa estrategia. Su lógica, según el diario: mejor mantener a los clientes chinos enganchados con tecnología estadounidense que dejarle el mercado a Huawei. “Estados Unidos no puede ganar la carrera de la IA si su infraestructura de IA no gana en todo el mundo”, le dijo un vocero de Nvidia al Journal.

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La firma Megaspeed gestionó pedidos de procesadores de punta hacia China por casi doce mil millones de dólares tras ingresar al programa de socios de Nvidia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malasia, el segundo polo de centros de datos del mundo

El epicentro de ese negocio es Malasia. El país atrajo más de USD 34.000 millones en inversiones en centros de datos, sobre todo de empresas de Estados Unidos y China, según un informe de James Chai, investigador del instituto Iseas-Yusof Ishak de Singapur. Los líderes de la industria creen que puede convertirse en el segundo polo mundial, después de Virginia.

“La demanda china es la responsable de la escala masiva de los centros de datos”, le dijo Chai al diario. Un ejemplo: Aolani Cloud, socia de Nvidia en Singapur, financió unos USD 2.500 millones en equipos en Malasia con ByteDance, la dueña de TikTok, como cliente principal. Aolani dice que cumple las normas de Estados Unidos.

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En mayo de 2025, el gobierno de Trump revocó un plan de la administración Biden que limitaba cuántos chips podían importar esos países. Prometió otras restricciones. Dieciocho meses después, todavía no las ha dictado.

Nvidia ya venía poniendo límites sin escribirlos

Según fuentes del Journal, Nvidia empezó el año pasado a exigirles a sus socios en la nube fuera de China que mantuvieran a los clientes chinos por debajo de un tope, que osciló entre el 30% y el 49%. La regla nunca se puso en ningún contrato.

También les pidió a algunos socios que sacaran a ciudadanos chinos de la cúpula y que desplazaran a inversores chinos.

Culper Research calcula que los clientes chinos aportan más del veinte por ciento de los ingresos de Nvidia a través de compras directas o intermediarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que viene: licencias, investigaciones y presión sobre Lutnick

El Departamento de Comercio prepara reglas para sumar a Malasia, Indonesia y Singapur a la lista de países con restricciones, según personas al tanto. Exportar chips como los Blackwell a esos destinos exigiría una licencia que prohíba el acceso remoto desde China.

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Malasia anunció el viernes que “no permitirá ser usada para eludir los controles de exportación” y que investiga a Megaspeed y a su filial local.

En Washington, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quedó en la mira por su cercanía con Huang y por defender una mano blanda con los chips, y esa postura cada vez tiene menos respaldo en el gobierno. La Casa Blanca dijo que Trump le mantiene “total confianza”.

Los proveedores de nube ya miran otros destinos para atender a China: Japón, Brasil, Asia Central y Europa. El negocio que Huang construyó puede perder su sede. La demanda que lo alimentaba sigue intacta.

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