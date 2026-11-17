Los rebeldes hutíes se atribuyeron un ataque con cinco drones contra dos estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste saudí (EFE/EPA/HOUTHI MILITARY MEDIA CENTER / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES)

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Los hutíes y la coalición saudita intercambiaron ataques este martes en Yemen y Arabia Saudita, con bombardeos atribuidos a la alianza militar contra zonas bajo control rebelde y operaciones con drones dirigidas contra dos estaciones del oleoducto Este-Oeste saudí.

El Ministerio de Salud controlado por los hutíes informó que 14 civiles murieron y otros 10 resultaron heridos por ataques aéreos contra una fábrica situada al norte de Hodeida, ciudad portuaria del oeste yemení bajo control de los insurgentes. El organismo afirmó que los bombardeos fueron ejecutados por la coalición encabezada por Arabia Saudita, que interviene en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

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En la provincia norteña de Saada, la cadena Al Masirah, vinculada a los hutíes, informó que un ataque alcanzó a un equipo de artificieros que realizaba tareas de desminado. Al menos cuatro miembros del grupo, entre ellos artificieros y socorristas, murieron durante el bombardeo.

La agencia Saba, también vinculada al movimiento insurgente, informó por separado que dos civiles murieron en otro ataque registrado en la misma provincia. Las autoridades hutíes no precisaron si ambos hechos ocurrieron en lugares cercanos ni si formaron parte de una misma ofensiva aérea.

En Saná, capital controlada por los hutíes desde 2014, se registraron explosiones y bombardeos contra una fábrica de calzado. Una fuente local indicó que el edificio quedó destruido y que 16 civiles resultaron heridos. No se conocieron de inmediato detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el alcance de los daños en las zonas cercanas.

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Una persona inspecciona los escombros de una fábrica de calzado tras un ataque aéreo liderado por Arabia Saudí en Saná, Yemen (EFE)

Los ataques ocurrieron mientras los hutíes avanzaron durante las últimas semanas hacia el sur del país. Las fuerzas insurgentes quedaron a unos 60 kilómetros de Adén, sede del Gobierno yemení reconocido internacionalmente. El Ejecutivo se trasladó a esa ciudad después de abandonar Saná, que cayó en manos del movimiento aliado de Irán al comienzo del conflicto.

En paralelo, los hutíes reivindicaron una nueva ofensiva contra infraestructura energética saudí. El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, afirmó que los insurgentes lanzaron cinco drones contra dos estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste, una vía que conecta la costa del golfo Pérsico con el mar Rojo.

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Sarea señaló que una primera operación utilizó tres aparatos no tripulados y se desarrolló en dos fases contra la estación de bombeo número 9, ubicada al oeste de Riad. La segunda operación se dirigió contra la estación número 8, en la misma zona, y empleó otros dos drones.

“Los impactos fueron precisos y directos y provocaron grandes incendios en los sitios objetivo”, afirmó el portavoz hutí, sin presentar imágenes ni otros elementos que confirmaran el alcance de los daños. Arabia Saudita no confirmó de inmediato que las instalaciones fueran alcanzadas.

El grupo insurgente ya había reivindicado varios ataques contra el oleoducto durante el mes. La semana anterior, el Ministerio de Energía saudí denunció un “incendio limitado” en una sección de la infraestructura situada en la región de Medina, tras un ataque atribuido a los hutíes.

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(Con información de AFP, EFE, Europa Press y Reuters)