En esta ilustración, tomada el 23 de abril de 2025, se pueden ver el logotipo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos y la bandera estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/

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La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos perdió este martes parte de NSA Net, la red clasificada que sus empleados usan para compartir información secreta dentro del organismo. La agencia atribuyó el fallo a una “degradación temporal durante el mantenimiento rutinario programado” y aseguró que sus funciones esenciales siguieron activas. Varios funcionarios descartaron por ahora un ciberataque.

La red estaba fuera de servicio al menos desde primera hora de la mañana. Algunos empleados no pudieron entrar en sus sistemas de trabajo y la NSA escalonó la llegada del personal a su sede de Fort Meade, en Maryland, y a otras instalaciones, según informó CNN, que habló con 6 personas conocedoras del incidente.

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“Aunque algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión siguen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa”, escribió un portavoz de la agencia en un correo electrónico enviado a AFP. En el comunicado, la NSA añadió que su infraestructura cuenta con “múltiples capas de redundancia” para mantener las operaciones durante trabajos planificados o ante imprevistos.

El origen técnico apunta a la instalación de parches de software. Así lo explicó a AP una persona al tanto del asunto, y The Wall Street Journal recogió una versión similar de otra fuente, que vinculó la caída a tareas de actualización y negó indicios de intrusión. Dos funcionarios dijeron a CBS News que, hasta el mediodía del martes, no había pruebas de un ataque informático.

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FILE PHOTO: The National Security Agency (NSA) headquarters is seen in Fort Meade, Maryland, U.S. February 14, 2018. REUTERS/Sait Serkan Gurbuz/File Photo

La NSA depende del Departamento de Defensa. Se encarga de interceptar y procesar comunicaciones extranjeras con fines de inteligencia y contrainteligencia, y también tiene la misión de proteger las redes del Gobierno federal frente a intrusiones.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, negó en una entrevista con la cadena CNBC que la sucesión de averías de los últimos días responda a una ofensiva de ciberdelincuentes. “Puedo decirle con total certeza que no estamos bajo ataque. No hay ninguna amenaza cibernética en curso. El territorio nacional está muy seguro”, afirmó.

La caída de la NSA es el sexto fallo en 6 días en sistemas de los que dependen millones de personas. El jueves 12, Microsoft sufrió una interrupción global de Outlook, Teams y otros servicios de Microsoft 365 que se prolongó hasta el día siguiente. La compañía la atribuyó a un problema introducido durante una ampliación de capacidad de su red y dijo no haber detectado actividad maliciosa.

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La avería con más consecuencias llegó el viernes 13. Poco antes de las 16.00 (hora del este de Estados Unidos), la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener todos los despegues del país por un fallo de comunicaciones en varios centros de control de tráfico aéreo en ruta. La medida duró más de cuatro horas, la más larga de este tipo en 25 años, y dejó miles de vuelos cancelados que siguieron acumulándose durante el fin de semana, mientras las aerolíneas recolocaban aviones y tripulaciones.

Una persona toma una fotografía de una pantalla que muestra información sobre vuelos retrasados ​​y cancelados después en Atlanta, Georgia, EEUU. 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Elijah Nouvelage

Fue la primera parada de alcance nacional desde enero de 2023, cuando falló el sistema que envía avisos de seguridad a los pilotos.

En la explicación que publicó el domingo, la FAA detalló que sus equipos antiguos se volvieron inestables cuando su red de telecomunicaciones empezó a recibir una avalancha de datos, a un ritmo de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos. La sobrecarga alteró las comunicaciones con los aviones y las señales de radar que ven los controladores. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que los routers viejos se saturaron durante la incorporación de equipos nuevos y que estos últimos siguieron funcionando.

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El lunes le tocó a la banca. Un error de software en sistemas físicos propios de JPMorgan Chase, el mayor banco estadounidense por activos, ralentizó sus transacciones y provocó problemas en entidades que recibían esos pagos. Miles de clientes de Bank of America, Wells Fargo y US Bank, además de usuarios de la plataforma de transferencias Zelle, denunciaron dificultades para acceder a sus cuentas o completar operaciones. Un portavoz de JPMorgan dijo a Reuters que no había pruebas de que el fallo estuviera relacionado con un ciberataque.

Tras la parada del viernes, Duffy pidió al Congreso que apruebe más fondos para sustituir el equipamiento del sistema de control aéreo, cuya red de telecomunicaciones fue la que colapsó el día 13.

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